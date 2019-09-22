ሓደ ኣሜሪካዊ ኣብ ውሽጢ ማይ ኮይኑ ንኣፍቃሪቱ ንመውስቦ ክሓታ እንከሎ ጥሒሉ
ኣብ ታንዛንያ፡ ሓደ ኣሜሪካዊ ሰብኣይ ኣብ ውሽጢ ማይ ኮይኑ ንኣፍቃሪቱ ንመውስቦ ክሓታ እንከሎ ጥሒሉ ከም ዝሞተ ተሓቢሩ።
ስቲቨን ወበር ምስ ኣፍቃሪቱ ከነሻ ኣንትዋን፡ ንዕርፍቲ ኣብ ደሴት ፕሞባ፡ 'ሞንታ ሆተል' ኣብ ዝታበህለ ቦታ እዮም ነይሮም።
ንሶም ኣብ ትሕቲ ማይ ዝጠለቐ ካቢን (ጎጆ) ተኻርዮም'ዮም ዝድቅሱ ዝነበሩ።
ስቲቨን ወበር ምስ ኣፍቃሪቱ፡ ንኣርባዕ መዓልቲ ኣብቲ ሆተል ንኽድቅሱ ተኻሪዮም ነይሮም። ኣብ ሓንቲ ለይቲ ድማ 1700 ዶላር ይኸፍሉ።
ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ንኣፍቃሪቱ ንመርዓ ክሓታ ክብል እቲ ሓደጋ ኣጋጢሙ።
ወበር ንኣንትዋን ተመርዓውኒ ንኽብላ ኣብ ማይ ዘሊሉ ክኣቱ እንከሎ ካብቲ ቦታ ዝተወስደ ስእሊ የርእይ።
ኣፍቃሪቱ ድማ፡ ወበር ኣብ ውሽጢ ማይ ምስ ኣተወ ክወጽእ ከም ዘይከኣለን፡ ኣብ ውሽጢ ማይ እንለሎ ህይወቱ ከም ዝሓለፈን ተዛሪባ።
ሆቴል ሞንታ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እቲ ኣሜሪካዊ ዝሓለፈ ሓሙስ ብዘሕዝን ኩነታት ኣብ ውሽጢ ማይ ከም ዝሞተ ኣረጋጊጹ።
ዋና ኣካያዲ እቲ ሆተል ብሞት ወበር ኩሉ ሰብ ካብ ውሽጡ ከምዝሰንበደ ሓቢሩ።
እቲ ንፍቃሪቱ ኣብ ውሽጢ ማይ ኮይኑ ከንብበላ ዘዳለዎ ጽሑፍ ''እቲ ኣነ ብዛዕባኺ ዘፍቅሮ ኩሉ ንኽነግረኪ፤ ትንፋሰይ ይሓጽረኒ። እንተኾነ ግን፤ ብዛዕባኺ ኣነ ዝፈትዎ፡ መዓልታዊ ዝያዳ እየ ዘፍቕረኪ'' ይብል።
እቶም ኣብቲ ሆተል ዝነበሩ ሓንበስቲ ንወበር ክድሕንዎ'ኳ እንተተጓየዩ፡ ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ቦታ ምስ በጽሑ ግን፡ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ከምዘይከኣሉ ሓቢሮም።
ኣፍቃሪቱ ኣንትዋን ኣብ ፈይስቡክ ኣብ ዝጠቕዓቶ ጸሑፍ፡ "ኣፈቃሪየይ መልሲ ናተይ ንኽሰምዕ ዕድል ኣይረኸበን" ድሕሪ ምባል፤ ''ኣነ ሚልዮን ግዜ ንመርዓ ሕራይ ምበልክዎ'' ኢላ።