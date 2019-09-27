ኣከባብራ በዓል መስቀል ዓዲግራት ብስእሊ

  • 27 ሴፕቴምበር 2019
ናይ ምስሊ መግለጺ ከም ጥሩንባ ዝበሉ ባህላዊ መሳርሕታት በዓላት ንምድማቕ ይውዕሉ'ዮም
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ በዓል መስቀል ዝቐርብ ሜስ፡ ንዕዱምካ ዘለካ ኽብሪ ንምግላጽ ይውዕል
ናይ ምስሊ መግለጺ ነባሪት ኣፅቢ ወ/ሮ ፍረወይኒ ካሕሳይ ካብ ወላዲኣ ዝተረከበቶ 90 ዓመት ዘቑፀረ ኣገልግል
ናይ ምስሊ መግለጺ ናውቲ ማሕርስ

ተመሳሳሊ ዛዕባታት