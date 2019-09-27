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ኣከባብራ በዓል መስቀል ዓዲግራት ብስእሊ
27 ሴፕቴምበር 2019
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እዚ ሊንክ ቅዳሕ
https://www.bbc.com/tigrinya/news-49858888
ብዛዕባ እዚ ሓበራዊ ምግባር ተወሳኺ ኣንብብ
ናይ ሓበራዊ መግበሪ ፓነል ዕጸው
ናይ ምስሊ መግለጺ
ከም ጥሩንባ ዝበሉ ባህላዊ መሳርሕታት በዓላት ንምድማቕ ይውዕሉ'ዮም
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣብ በዓል መስቀል ዝቐርብ ሜስ፡ ንዕዱምካ ዘለካ ኽብሪ ንምግላጽ ይውዕል
ናይ ምስሊ መግለጺ
ነባሪት ኣፅቢ ወ/ሮ ፍረወይኒ ካሕሳይ ካብ ወላዲኣ ዝተረከበቶ 90 ዓመት ዘቑፀረ ኣገልግል
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ናብ ቅድሚት ተመለሱ
ዜናታት
ጽላለ እንታይ እዩ - ብኸመይከ እዩ ዝመጽእ?
ኣንጻር መንግስቲ ተቓውሞታት ዘለዐዓለ ግብጻዊ ብወላዲኡ "ኣይወደይን" ተባሂሉ
ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ሩባ ኣባይ መልሲ ሂበን
ስዑዲ ዓረብ ኣፍደገታታ ንበጻሕቲ ሃገር ክተርሕው እያ
ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ዝተወልደ፡ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ
ኣብ መዳጎኒታት ሊብያ ዝጸንሑ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ግዒዞም
ኣብ መገዲ ኣየር ዩናይትድ ሓንቲ ገያሺት ኣብ ሽቃቕ ስለእተዓጽወት እታ ነፋሪት ክትዓልብ ተገዲዳ
መንግስቲ ኣመሪካ ቁጽሪ ናይቶም ናብ ሃገሩ ዝኣትው ስደተኛታት ብፍርቂ ኣጉዲሉዎ
ፕረዚደንት ፈረንሳይ ነበር ዣክ ሺራክ ኣብ 86 ዓመቶም ዓሪፎም
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