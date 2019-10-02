ዕጡቓት ጉጅለ ጅሃድ 25 ወተሃደራት ማሊ ቀቲሎም

  • 2 ኦክተውበር 2019
ወተሃደራት ማሊ Image copyright AFP

መንግሰቲ ማሊ፡ ኣብ ጥቃ ዶብ ቡርኪናፋሶ ኣብ ዝርከብ ክልተ ወተሃደራዊ መዓስከራቱ፡ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራቱ ብጅሃዳውያን ጉጅለታት ብዝተፈጸመ መትቃዕቲ 25 ወተሃደራቱ ከምዝሞቱን፡ ኣስታት 60 ሃለዋቶም ከምዘይፍለጥን ገሊጹ።

ኣብ መንጎ ወተሃደራት ማሊን እቲ ጅሃዳውያን ጉጅለታት ኣብ ዝተኻየደ ኵናት፡ መንግስቲ ማሊ ኣገዳሲ ንብረት እውን ከምዝጠፈኦ ሓቢሩ።

ከም ግብረ መልሲ፡ መንግስቲ ማሊ ምስ መንግስቲ ቡርኪናፋሲ ብምልፋን ብኣየር ዝተሰነየ መጥቓዕቲ ከምዝጀመሩ ተሓቢሩ።

ኣብ ማሊ ካብ 2012 ጀሚሩ ጅሃዳዊ ምንቅሰቃስን ቀቢላዊ ውድድርን ዘገበገሶ ሓያል ግርጭት ከምዘሎ ይፍለጥ።

ማሊ፡ ቡርኪናፋሶ፡ ጫድ፡ ኒጀርን ሞሪታንያን ኣብ ከባቢ ሳሕል ስርሒታት ጸረ ናዕባዊ ምንቅስቃስ ዝገብራ ሃገራት ኮይነን፡ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ብኣስታተ 3000 ወተሃደራት ፈረንሳ ከምዝድገፍ እዩ ዝሕበር።

ዋና ጽሓፊ ውድብ ሃገራት ኣንቶንዮ ጉተሬዝ፡ ካብ 2012 ጀሚሩ ኣብቲ ዞባ ተኸሲቱ ዘሎ ዘይምርግጋእ ከምዘሰከፎ ብምግላጽ ኣብ ሞት ሲቪልያን ብኣርባዕቲ ዕጽፊ ምውሳኩ ዝያዳ ሻቕሎት ዝፈጥር ምዃኑ ሓቢሩ።

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