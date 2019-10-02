ዕጡቓት ጉጅለ ጅሃድ 25 ወተሃደራት ማሊ ቀቲሎም
መንግሰቲ ማሊ፡ ኣብ ጥቃ ዶብ ቡርኪናፋሶ ኣብ ዝርከብ ክልተ ወተሃደራዊ መዓስከራቱ፡ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራቱ ብጅሃዳውያን ጉጅለታት ብዝተፈጸመ መትቃዕቲ 25 ወተሃደራቱ ከምዝሞቱን፡ ኣስታት 60 ሃለዋቶም ከምዘይፍለጥን ገሊጹ።
ኣብ መንጎ ወተሃደራት ማሊን እቲ ጅሃዳውያን ጉጅለታት ኣብ ዝተኻየደ ኵናት፡ መንግስቲ ማሊ ኣገዳሲ ንብረት እውን ከምዝጠፈኦ ሓቢሩ።
ከም ግብረ መልሲ፡ መንግስቲ ማሊ ምስ መንግስቲ ቡርኪናፋሲ ብምልፋን ብኣየር ዝተሰነየ መጥቓዕቲ ከምዝጀመሩ ተሓቢሩ።
- ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ግብረሽበራ ንምቅላስ ሓድሽ ውጥን የውጽኣ
- ኣብ ማሊ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ '100 ሰባት ተቐቲሎም'
- 37 ተወለድቲ ማሊ ብዕጡቓት ሃደንቲ ተቐቲሎም
- ሽሑርዶ ሽጣራ? 242 ሚልየን ዶላር ሒዙ ዝተዓዝረ 'ወዲኒ'
ኣብ ማሊ ካብ 2012 ጀሚሩ ጅሃዳዊ ምንቅሰቃስን ቀቢላዊ ውድድርን ዘገበገሶ ሓያል ግርጭት ከምዘሎ ይፍለጥ።
ማሊ፡ ቡርኪናፋሶ፡ ጫድ፡ ኒጀርን ሞሪታንያን ኣብ ከባቢ ሳሕል ስርሒታት ጸረ ናዕባዊ ምንቅስቃስ ዝገብራ ሃገራት ኮይነን፡ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ብኣስታተ 3000 ወተሃደራት ፈረንሳ ከምዝድገፍ እዩ ዝሕበር።
ዋና ጽሓፊ ውድብ ሃገራት ኣንቶንዮ ጉተሬዝ፡ ካብ 2012 ጀሚሩ ኣብቲ ዞባ ተኸሲቱ ዘሎ ዘይምርግጋእ ከምዘሰከፎ ብምግላጽ ኣብ ሞት ሲቪልያን ብኣርባዕቲ ዕጽፊ ምውሳኩ ዝያዳ ሻቕሎት ዝፈጥር ምዃኑ ሓቢሩ።