ሳሃር ታባር፡ ኢራናዊት 'ሙት መንፈስ ኣንጀሊና ጆሊ' ተኣሲራ
ኣሜሪካዊት ተዋሳኢት ኣነጀሊና ጆሊ ንምምሳል ነዊሕ ርሕቐት ተጓዒዛ ኣብ ብእተካፍሎም ኣሳእል ህቡብነት ዝረኸበት ኢራናዊት ኾኸብ ተኣሲራ።
ሳሃር ታባር፡ ብእትጥቅዖም ኣሳእል፡ ብምርካስን ብምውራድን፣ ጎንጺ ብምልዕዓል ብዝብል ከም ዝተኣሰረት፡ ማዕኸን ዜና ታስኒም ጸብጺቡ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ ኣብ ኢንስታግራማ እትጥቅዖም ኣሳእል፡ ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ኢንተርነት ዝተሰራጨው ኾይኖም፡ ዓለምለኻዊ ሚዲያታት ርእሰ ዜና ገይሮምዋ ነይሮም።
ሳሃር፡ ዋላ'ኳ እታ ተዋሳኢት ንምምሳል 50 ግዘ መጥባሕቲ 'ፕላስቲክ' ገይራ'ያ እንተተብሃለ፡ እትልጥፎም ስእልታት ግን ብዙሕ ምትዕርራይ [ኤዲት] ዝተገበሩ'ዮም።
ጓል 22 ዓመት ሳሃር ታባር፡ ናይ ኣንጆሊና ጆሊ 'ዞምቢ' [ብዙሕ ግዘ ኣብ ዘፍርሑ ፊልምታት ዝርኣዩ ናይ ሙት መንፈስ] ገጸ ባህሪ ብምውሳእ፡ ብስእአልን ተንቃሳቓሲ ምስል ብምፍናው፡ ትኹረት ዓለም ክትስሕብ ከም ዝኸኣለት ሪፖርተር ቢቢሲ ማእኸላይ ምብራቕ ሙሁር ሰባስቲያን ኣሸር ተዛሪቡ።
እቲ ስእሊ፡ ዝጠምቦቐ ምዕጉርቲ፣ ኣዝዩ ዘፍርሕ ክምስታን ብ'ካርቱን' ዝተሰርሐ ዝተጣጠመ ስእሊ፣ ንላዕሊ ቀጥ ዝበለ ኣፍንጫ ዘለዎ ስእሊ ብምጥቃዕ፡ ተዋሳኢት ኣንጀሊና ጆሊ ንምምሳል ብዝገበረቶ መጥባሕቲ 'ፕላስቲክ' ዝሰዓበ ከም ዝኾነ ኣምሲላ'ያ ትጥቅዖም ነይራ።
ይኹን'ምበር፡ ኣብ ኢንስተግራም ብዘደንቐን ዘደንግጽን መልክዑ ቑጽሪ ሰዓብታ ስለ ዝወሰኸ፡ እትጥቅዖ 'መንፈስ' ዝመስል ስእሊ ብመጸባበቒ እትፈጥሮ ከም ዝኾነን፡ እቶም ስእልታት ብግቡእ ምትዕርራይ ብምግባር ንርእሳ ናብ ናይ ጥበብ ስራሕ ከም ዝቐየረት፡ ኣፋፍኖት ሂባ'ያ።
ሰብ ሞያ ፍትሒ፡ ዝተወሰኑ ክፋላት ሕብረተሰብ፡ ኣብ ልዕሊኣ ቅርታ ብምቕራቦም ሳሃር ከም ዝተኣሰረት ገሊጾም።
ብምርካስን ብምውራድን፣ ጎንጺ ብምልዕዓል፣ ብዘይሕጋዊ መገዲ ንብረት ምፍራይ፣ ስርዓት ኣከዳድና እታ ሃገር ብምጥሓስን መናእሰይ ኣብ ብልሽውና ክኣትው ብምልዕዓልን፡ ከም ዝተኣሰረት'ውን እቲ ማዕኸን ዜና ገሊጹ።
በዚ ምኽንያት ድማ ኢንስተግራማ ተዓጽዩ።