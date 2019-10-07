ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን፡ ኣቕሽቲ ካቶሊክ 'ክምርዐው' ዶ ይኾኑ?
ኣብዚ ሰሙን፡ ኣብ መላእ ዓለም ዘለው ካህናት ካቶሊክ፡ ኣብ ጉዳይ መጻኢ ዕጫ እታ ቤተክርስቲያን ንክመያየጡ ኣብ ኣማዞን ክእከቡ'ዮም።
ንዝቕጽሉ ሰለስተ ሳምናታት ድማ፡ 260 ዝኾኑ ተሳተፍቲ እቲ ኣኼባ፡ ኣብ ዛዕባታት ለውጢ ኩነታት ኣየር፣ ስደትን ወንጌላውነትን ክዝትዩ'ዮም።
ይኹን'ምበር፡ ሓደ ዛዕባ፡ ርእሰ ዜና ማዕኸናት ሓበሬታ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ድማ፡ ዝተመርዓው ደቂ ተባዕትዮ፡ ኣቕሽቲ ይኹኑ'ዶ? እዩ ዝብል።
ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ኣማዞን፡ ዓበይቲ ኾኑ ዝተመርዓው ደቂ ተባዕትዮ ቅስና ክለብሱ ኣለዎም ዝብል ረቒቕ ሓሳብ ኣብቲ ኣብ ኣማዞን ዝካየድ መድረኽ ክቐርብ'ዩ።
ብመሰረት እቲ ረቒቕ፡ ብዕድመ ዝዓበዩ፣ በቲ ማሕበረሰብ ተቐባልነት ዘለዎምን ደቂ ኣባትን ዝኾኑን ደቂ ተባዕትዮ ኮይኖም፡ ኣብቲ ከባቢ ንምስራሕ ፍቓደኛታት ክኾኑ ኣለዎም።
እቲ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ኣማዞን ዘሎ ሕጽረት ኣቡናት ንምፍታሕ፡ ዝሕግዝ'ዩ ብዝብል ድማ እዚ ምኽረ ሓሳብ ዝድግፉ ኣለው።
- መንግስቲ ኤርትራ ንደናግል ካቶሊክ ካብ መንበሪአን ይሰጎን ምህላው ተሓቢሩ
- ካቴድራለ፡ ንኣስመራ ኣስመራ ዝገበረ ህንጻ
- ቅዱስ ሰሙን፡ ሓቀኛ መልክዕ እየሱስ ኣየናይ እዩ?
ኣብ ስርዓተ ቅዳሴ ልዑል ቦታ ዝወሃቦ ቁርባን [ንምእመናን ስጋ ወደሙ ናይ ምቕባል ስርዓት]፡ ኣቕሽቲ'ዮም ዝፍጽሙዎ።
85 ሚኢታዊት ከባቢታት ኣማዞን ግን፡ በዚ ምኽንያት እዚ ስርዓት ቤተክርስቲያን ክፍጽማ ኣይክኣላን። ገሊአን ድማ፡ ኣብ ዓመት ሓደ ግዘ ቀሺ ይርእያ።
ብእምነት ካቶሊክ፡ ኣቕሽቲ ካብ ስጋዊ ርክብ ምግዳብን ዘይምምርዓውን፡ ቁልፊ ረቋሒ'ታ ቤተክርስቲያን'ዩ።
ቀሺ ንእግዝኣብሄር'ዩ ክምርዖ ዘለዎ፡ ካልእ፡ ዓለማዊ ህይወቱ ኮነ በዓልቲ ቤት ወይ ስድራ ከይበለ፡ ህይወቱ ንፈጣሪኡ ክህብ ይግባእ ብዝብል፡ እታ ቤተክርስቲያን፡ መርዓ ንኣቕሽቲ ትኽልኽል።
ክኢላ ስነ ልቦና ሃይማኖት ዝኾነት ፕሮፌሰር ሊንዳ ውድሁድ፡ ኣቕሽትን ፈለስትን ካቶሊክ፡ ካብ ስጋዊ ርክብ ተኸልኪሎም፡ ኣብታ ቤተክርስቲያ ኮይኖም ንከገልግሉ፡ ወጻእታቶም እናተሸፈና ናይ ፈለስቲ ህይወት ክነብሩ ይግደዱ ትብል።
ምእመናን ኣብ ዝደልዩዎ ሰዓት ኣገልግሎት ንምሃብ፡ ዓርሶም ድሉዋት ክገብሩ ከም ዘለዎም'ውን እታ ቤተ ክርስቲያን ትእዝዝ።
እዚ ንጀመርመናዊ ካርዲናል ዋልተር ብራንድ ሙለር ዝወሓጥ ኣይኮነን። "እታ ቤተክርስቲያን ባዕላ ተጥፍእ'ያ ዘላ" ክብል ይቃወሞ።
ኣብ ኣማዞን ካህናት ክምርዐው ዝፍቀደሎም እንተኾይኑ፡ ስለ ምንታይ እተን ካልኦት ዘይፍቀደለን? ብዝብል ድማ፡ ናይታ ቤተክርስቲያን ሱር በተኽ ለውጢ ክኸውን ከም ዝኽእል ይዝረብ።
ገሊኦም እታ ቤከትርስቲያን ተርእዮ ዘላ ትካለዊ ለውጢ'ዩ እንትብሉ፡ ብፍላይ ምስ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰል ተኣሳሲሩ ተመሓይሽ እያ ዘላ ይብሉ።
ካህናት ክምርዐው'ዶ ይኾኑ?
ሕጂ'ውን፡ ዝተመርዓው ካህናት ኣለው'ዮም።
ተኸተልቲ እምነት ኣንገሊካን ዝኾኑን ናብ ካቶሊክ ዝቐየሩን ዝተመርዓው ኣቕሽቲ፡ መዓርጎም ኣይተኸልኡን።
እዞም ኣቕሽቲ፡ ኣብ ውሽጢ እምነት ኣንጌሊካን፡ ጓል ኣንስተይቲ ቀሺ ምስ ምፍቃዶም ተኣሳሲሩ ዝመጽአ'ዩ።
ኣብ ኣማዞን ዘለው ኣቕሽቲ ካቶሊክ፡ ሓዳር ክገብሩ እንተድኣተፈቒዱሎም፡ ኣብ ካልኦት ከባቢታት'ውን ተመሳሳሊ ክኸውን ከም ዝኽእል'ኳ እንተተገልጸ፡ ገሊኦም ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ጸገም ኣብ ግምት ብምእታው ፈሊኻ ምፍቃድ ይከኣል'ዩ ይብሉ።