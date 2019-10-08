ነፋሪት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቦይንግ 767 ብዘጋጠማ ጸገም ብህጹጽ ክትዓልብ ተገዲዳ
ካብ ሰኔጋል- ዳካር ናብ ኣዲስ ኣበባ ትጓዓዝ ዝነበረት ነፋሪት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብዘጋጠማ ጸገም ብህጹጽ ክትዓልብ ተገዲዳ።
ብቁጽሪ በረራ ኢቲ 908 ዝተመዝገበት ነፋሪት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቦይንግ 767-300፡ መበገሲኣ ዋና ከተማ ሰኔጋል ንዝኾነት ዳካር ብምግባር ናብ ኣዲስ ኣበባ ትጓዓዝ ነይራ።
ሎሚ መዓልቲ ሰሉስ ካብ ሴኔጋል ተላዒላ ብማሊ ባማኮ ናብ ኢትዮጵያ ክትበጽሕ ዝተሓሰበት ነፋሪት ግን፡ ናብቲ ዝተበገሰትሉ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ 'ዲያስ' ተመሊሳ ንክትዓልብ ዘገደደ ጸገም ከም ዘጋጠማ'ዩ ተገሊጹ።
መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብትዊተሩ ኣብ ዘውጽኦ ሓበሬታ፡ እታ ነፋሪት ብህጹጽ ንኽትዓልብ ዝተገደደትሉ ምኽንያት ኣብ በረራ እናሃለወት ብዘጋጠማ ቴክኒካዊ ጸገም ከም ዝኾነ ገሊጹ'ሎ።
ወኪል ዜና ፈረንሳ (ኤኤፍፒ) ንሰበስልጣን'ቲ መገዲ ኣየር ብምጽራሕ ኣብ ዘቃልሖ ዜና፡ እታ ነፋሪት ናብቲ ዝተበገሰትሉ ቦታ ተመሊሳ ክትዓልብ ዝኸኣለት፡ ኣብ ሓደ ሞተራ ጸገም ስለዘጋጠማ ከም ዝኾነን ሓዊ ከም ዝተርኣየን ኣመልኪቱ።
ፓይለት ቦይንግ 707 ናብ ድሕሪት ተመሊሱ ንኽዓልብ ምስተነገሮ ነቲ ዝተበሃሎ ከም ዝፈጸመ፡ ወሃቢ ቓል መእርፎ ነፈርቲ ሰኔጋል ቲድያን ታምባ፡ ንኤኤፍፒ ተዛሪቡ።
ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ 90 ተጓዓዝትን ኣባላት በረራን ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ከምዘይበጽሖም ተፈሊጡ።
መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ በዚ ክስተት ንዝተኣጓጎሉ ዓማዊሉ፡ ኣብ ትዊተር ብዝዘርግሖ መልእኽቲ ይቕሬታ ሓቲቱ'ሎ።