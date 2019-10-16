ኣብ ኣፍሪቃ ጽፈት ትምህርቲ 'የንቆልቁል' ኣሎ ተባሂሉ
ኣብ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓመታት ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ጽፈት ትምህርቲ የንቆልቁል ከም ዘሎ ብሞ ኢብራሂም ዝተባሃለ ትካል ዝተገበረ ሰፊሕ መጽናዕቲ የረድእ።
እዚ ብሞ ኢብራሂም ዝተባሃለ ትካል ዝተገበረ ሰፊሕ መጽናዕቲ፡ ኣፍሪቃውያን ሃገራት፡ ተማሃሮአን ናብ ኮሌጃትን ናብ ዩኒቨርስታትን ንምእታው ዝኽተለኦ ኣገባብን፡ ኣብተን ኮሌጃትን ዩኒቨርስታትን ዘሎ ድኩም ብቕዓትን ንብዙሓት ኣፍሪቃውያን ሕማም ርእሲ ኮይኑ፡ ብደረጃ ዓለም ተወዳደርቲ ካብ ምኳን ከምዝዓንቀጾም ይገልጽ።
- ዩኒቨርሲቲ ሌጎስ፡ 'ነጥቢ ትምህርቲ ብጾታዊ ርክብ ዝቐየረ' መምህር ኣጊዱ
- ፕረዚደንት ታንዛንያ ተምሃሮ ንዝቐጥቀጠ ሓላፊ ንኢዱ
- ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ ዲግሪ ብሓባር ዝተምሃሩ ኣቦን ወድን
- ኣዲስ ኣበባ 300 ሽሕ ተምሃሮ ቀዳማይ ደረጃ ክትምግብ ምዃና ኣፍሊጣ
እቲ መጽናዕቲ፡ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዘሎ ህዝቢ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ክሊ ዕድመ 15 ዓመት ከም ዝርከብ ብምምልካት፡ እቲ ጽፈት ትምህርቲ ካብዚ ዘለዎ ዝያዳ ክብእስ ከምዝኽእል ኣብ ዝጽሓፎ ለበዋ፡ ትምበይኡ ኣስፊሩ።
እዚ ብሞ ኢብራሂም ዝተባሃለ ትካል ዝተገበረ ሰፊሕ መጽናዕቲ፡ ኣብ ገለ ሃገራት ኣብ ጥዕናን ኣብ ንጥዕናዊ ዕብየትን ኣድላዩ ዝኾነ መግቢ ኣብ ምቕራብ እኳ ጽቡቕ ግስጋስ እንተኣርኣያ፡ ሓፈሻዊ፡ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ቁጠባዊ ዕብየት ንዜጋታተን ዕድላት ኣብ ምፍጣር ለውጢ ከምዘየርኣያ ጠቂሱ።