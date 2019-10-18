ኣብ ከተማ ሜክሲኮ ሓያል ኵናት ተላዒሉ
ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ከተማ ሜክሲኮ ኣብ ሞንጎ ኣካላት ጸጥታ መንግስትን 'ሲናሎ' ዝተባሃሉ ጉጅለ ኣሰጋገርቲ ዕጸፋርስን ብርቱዕ ኵናት ጀሚሩ።
እዚ ኵናት ኦቫድዮ ጉዝማን ሎፐዝ ዝተብሃለ መራሒ ጉጅለ 'ሲናሎ' ብፖሊስ ምስ ተታሓዘ እዩ ጀሚሩ።
ኦቫድዮ ጉዝማን ሎፐዝ፡ ወዱ ንፍሊጥ መራሒ ጉጅለ ኣዛዋዋሪ ዕጸ ፋርስ ኢል ቻፖ ጉዝማን ኮይኑ፡ ኢል ቻፖ ብፖሊስ ሜክሲኮ ምስ ተታሓዘ ኣብ ኣመሪካ ንሕልፈት ተፈሪዱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ እዩ።
ወዲ 62 ዓመት ኢል ቻፖ ጉዝማን፡ ኣብ ኒው ዮርክ ኣብ ፍርዲ ኣብ ዝቐረበሉ፡ ብምስግጋር ዕጸፍርስን ዘይሕጋዊ ገንዘብን ዝርከቦም 10 ክስታት ገበነኛ ኮይኑ ስለዝተረኸበ'ዩ ንሕልፈት ተፈሪዱ።
ኢል ቻፖ ጉዝማን፡ ኣብ 2015 ካብቲ ኣብ ሜክሲኮ ተኣሲርሉ ዝነበረ ቤት ማእሰርቲ ብትሕቲ መሬት ፍሒሩ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምህዳሙ፡ ኣብ 2017 ዳግማይ ተታሒዙ እዩ ናብ ኣሜሪካ ተረኪቡ።
እዚ ኣብ ሜክሲኮ ብፖሊስ ዝተታሓዘ ኦቫድዮ ጉዝማን ሎፐዝ፡ እቲ ቀንዲ ናብ ኣሜሪካ ዕጸፋርስ ዘሰጋግር ምዃኑ'ዮም ሰብ መዚ ዝሕብሩ።
ፖሊስ ንኦቫድዮ ጉዝማን ሎፐዝ ፈተሻ እናገበሩ እንከለዉ ኣብ ሓደ ገዛ ከም ዝረኸብዎ'ዮም ዝሕብሩ።
ኣባለቱ ድማ ንኦቫድዮ ጉዝማን ሎፐዝ ካብ ኢድ ፖሊስ ንምንጋፍ ብርቱዕ ኵናት ከም ዝኸፈቱ ተፈሊጡ።
ኣብ 20ታት ዝርከብ ኦቫድዮ ጉዝማን ሎፐዝ ኣብኡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምስ ኣተወ፡ ነቲ ጉጅለ ኣብ ምምራሕ ዓቢ ተራ ከም ዝነበሮ'ዩ ዝሕብር።
ብምኽንያት ምዝውዋር ዕጸ ፋርስ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ክህደን ከም ዝጸንሐ'ውን ማዕከናት ዜና ሜክሲኮ ገሊጸን።
ክሳብ ሕጂ፡ በቲ ኣብ ሞንጎ ኣካላት ጸጥታ ሜክሲኮን 'ሲናሎ' ዝተባሃሉ ጉጅለ ኣሰጋገርቲ ዕጸፋርስን ዘካይድዎ ዘለዉ ኵናት፡ ቁጽሪ ምውታት እኳ እንተዘይተፈለጠ፡ ማዕከናት ዜና ግን ኣስእል ናይ ብዙሓት ዝሞቱ ሰባት የርእያ ነይረን።