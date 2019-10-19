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ናብራ መንእሰያት ኤርትራ ብኸፊል
19 ኦክተውበር 2019
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እዚ ሊንክ ቅዳሕ
https://www.bbc.com/tigrinya/news-50101280
ብዛዕባ እዚ ሓበራዊ ምግባር ተወሳኺ ኣንብብ
ናይ ሓበራዊ መግበሪ ፓነል ዕጸው
ኣብ ኤርትራ ፓስፖርት ንምውጻእ ንምንታይ ከቢዱ?
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ድምጻዊ ሃይለ ናቲ፡ ተጻዋታይ መሳርሒ ሙዚቃ ኣባንጋላ
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'ጾታዊ ርክብ ንነጥቢ' ኣብ ዩኒቨርስታት ዝፍጸም ጾታዊ መጥቃዕትታት
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