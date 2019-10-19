'መደመር' ዝተሰመይት መጽሓፍ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ተመሪቓ
'መደመር' ዝተሰምት መጽሓፍ ቀዳማይ ሚኒሰተር ኣብዪ ኣሕመድ፡ ብዓልቲ ቤት ቀዳማይ ሚኒስተር ዝናሽ ታያቸው፡ ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ፡ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ነበር ዶክተር ሙላቱ ተሾመ፡ ሚኒስተራት፡ ናይ ክልላት ሰበስልጣንን ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረረኸብሉ ሎሚ ኣብ ኣዳራሽ ሚሌኒየም ተመሪቓ።
ነቲ መደብ፡ ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ፡ ኢንጂነር ታከለ ኡማ፡ ኣብቲ መጽሓፍ ካብ ዘሎ መእተዊ ብኣምሓርኛን ብኦሮምኛን ብምንባብ ከፊትዎ።
ብምስዓብ ደራሲትን ጋዜጤኛን ኣዜብ ወርቁ፡ ካብቲ መጽሓፍ ገለ ክፍል ከተንብብ እንከላ፡ ኣቶ ሌንጮ ባቲ ናይታ መጽሓፍ ገምጋማዊ ጽሑፍ ኣቕሪቡ።
ኣቶ ሌንጮ ባቲ፡ ናይ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ስብራት ማሕበራዊ ርክባት፡ ናይ ፖሎቲካን ቁጠባውን ጸገማትን ፖሊሲ ርክባት ወጻእን ክፍትሑ ይኽእሉ ድዮም ኣብ ዝብል ዛዕባ ጹማቕ ጽሑፍ ኣቕሪቡ።
ከም ኣገላልጻ ኣቶ ሌንጮ ባቲ፡ ኣብዛ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ዝተጻሕፍት 'መደመር' ዝተሰመየት መጽሓፈ፡ ኣብ ፍልስፍና ምድማር "እቲ ዝዓበየ ሓሳብ ምድማር፡ ኣብ ምውህሃድ ዓቕሚ ኣለዎዶ የብሉን?" ኣብ ዝብል እውን ነታ መጽሓፍ ምርኩስ ብምግባር ሓሳቡ ኣቕሪቡ።
- መጽሓፍ ወርቅሃ ናብ ቋንቋ ሩስያ ተተርጒማ
- መጽሓፍ ፎክሎር፡ መጽናዕቲ ህዝብታትን ባህሎምን ተሓቲሙ
- ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ዝነቅፍ ሚኒስተር ነበር
- ኣካያዲ ባንክ ኤርትራ ነበር ተኪኤ በየነ ዓሪፉ
"እዛ መጽሓፍ ክጭበጥ ዝኽእል ጉዳያት ሒዛ'ላ"፡ ዝበለ ኣቶ ሌንጮ ባቲ፡ እታ መጽሓፍ ኣርባዕተ ቀንዲ ምዕራፍት ሒዛ ከምዘላ ጠቂሱ።
ኣቶ ሌንጮ ባቲ፡ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ፡ ናይ ደቂ ሰባት መሰረታውያን ድሌታት እንታይ እዮም፡ ፖሎቲካው ኣስተብህሎ፡ ቁጠባን ናብ ፖሊሲ ርክባትን ወጻእን ዝሓዘት ምዃና ኣብሪሁ።
"እዛ መጽሓፍ ከም ህዝብን ከም ሃገርን ከመይ ኢልና ኢና ክንቅጽል ንኽእል ንዝብል ዛዕባ ንምፍታሕ ፈቲና ኣላ" ዝበል ኣቶ ሌንጮ ባቲ፡ ደራሲ ናይ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ጸገማትን "ብሕታውነት" እዩ ኢሉ ከምዝኣምን ጠቒሱ።
ደራሲ፡ "እዚ ብሕታውነት፡ ብሓባር ኮይንና ጸገማትና ከይንፈትሕ ዓቕምና ደሪትዎ" ኢሉ ከምዝኣምን ከኣ ኣቶ ሌንጮ ባቲ ይጠቕስ።
ነዞም ተሰሪሖም ዘለዎ ኣወንታውያን ስራሕት ምዕቃብ ከምዘድሊ ኣብቲ መጽሓፍ ተጠቂሱ'ሎ ዝበለ ኣቶ ሌንጮ ባቲ፡ ሓሳብ ምድማር ካብ ዜሮ ኣይጅመርን'ዩ፡ ብምባል ኣብ ልምዓት፡ ጥዕናን ትምህርትን ዝተሰርሑ ስራሓት ኣፍልጦ ክውሃቦም ይግባእ ኢሉ።
ኣቶ ሌንጮ ባቲ፡ ኣብ ናይ ምድማር፡ ኣባታ ፍሓፍ ጸገማት ተባሂሎም ካብዝተጠቐሱ ብምጥቃስ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖሎቲካዊ ፈገማትን ኣብ ትማልን ሎምን ምምኽናይን ምኳኖም ጠቂሱ።
ቀዳማይ ሚኒሰተር ኣብዪ ቅድሚ ሕጂ ውን ዲርዓዝ ዝብል ናይ ብርዒ ስም 'እርካብና መንበር' ከምኡ እውን 'ሰተቴ' ዝብላ ዝርከበአን ኣርባዕተ መጻሕፍቲ ኣሕቲሙ ነይሩ እዩ፡ መጽሓፍ መደመር ግን እታ ናይ መጀመርታ ብሽሙ ትሕተም ዘላ መጽሓፍ እያ።