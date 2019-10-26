ሰባት ብሰንኪ ሕማም አእምሮ ነብሶም የጥፍኡ'ዮም
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ሰባት ብሰንኪ ሕማም አእምሮ ነብሶም የጥፍኡ'ዮም

  • 26 ኦክተውበር 2019

ሰባት ብሰንኪ ሕማም አእምሮ ነብሶም የጥፍኡ'ዮም