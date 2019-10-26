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ሰባት ብሰንኪ ሕማም አእምሮ ነብሶም የጥፍኡ'ዮም
26 ኦክተውበር 2019
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እዚ ሊንክ ቅዳሕ
https://www.bbc.com/tigrinya/news-50171959
ብዛዕባ እዚ ሓበራዊ ምግባር ተወሳኺ ኣንብብ
ናይ ሓበራዊ መግበሪ ፓነል ዕጸው
ሰባት ብሰንኪ ሕማም አእምሮ ነብሶም የጥፍኡ'ዮም
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'ንሕማም አእምሮ ሕክምና 'ምበር መስተ መፍትሒ ኣይኮነን'
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ሃገረ ኩርዲ ትምስረት'ዶ ትኸውን?
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ኣብ እዋን ጥንሲ ጸሊም ዋልካ ምቑሓም ዘሐጉሳ ነብሰ ጾር
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ናብ ማርስ ሄሊኮፕተር ክትሰድድ ሓላፍነት ዝተውሃባ ተመራማሪት
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ሞይኡ ንደቁ ዘውረሰ ስነጥበባዊ ዮውሃንስ እስቲፋኖስ
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ናብራ መንእሰያት ኤርትራ ብኸፊል
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