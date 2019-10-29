ብቕትለት ጀነራል ሰዓረ ዝርከቦም ሓለፍቲ ዝተጠርጠሩ ውልቀሰባት ተፈቲሖም
ኣባላት ቤት ምኽሪ ባልደራስን፡ ምንቅስቓስ ብሄረ ኣምሓራን [ኣብን] ከምኡ'ውን በዓልቲ ቤት ብርጋዴር ጄነራል አሳምነው ጽጌ ሎሚ ተፈቲሖም።
እቶም ሎሚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ውልቀሰባት፡ ብሰነ 15 ዝተፈጸመ ቅትለት ክልተ ጀነራላትን [ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ጀነራል ገዛኢ ኣበራንወ] ከምኡ'ውን መራሕቲ ክልል ኣምሓራን ተኣሳሲሩ ብግብረ-ራዕዲ ተጠርጢሮም እዮም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ጸኒሖም።
ዓቃቢ ሕጊ፤ ክሲ ክምስርት ብቤት ፍርዲ ዝሓተቶ ግዜ እንተ ተውሃቦ'ኳ፡ ክሲ ከይተመስረቶም ከምዝተፈትሑ ሓደ ካብኦም፡ ኣይተ ስንታየሁ ቸኮል ንቢቢሲ ብስልኪ ገሊጹ።
ዓቃቢ ሕጊ ኣባላት ባይቶ ምሕደራ 'ሞግዚት' ኣዲስ አበባ፡ ዝኾነ ሄኖክ ኣኽሊሉ ብወገኑ ከምዝተዛረቦ፡ ንዝሓለፉ ኣርባዕተ ኣዋርሕ፡ ዝኾነ ክሲ ከይተመስረቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጸንሑ እዞም ውልቀ ሰባት፡ ሕዚ ብዋሕስ መለለዪ መንነት ካርድን ብዘይ ዝኾነ ቅድመ-ኩነትን እዮም ተፈቲሖም ኢሉ።
ሓላፊ ህዝበዊ ርክባት ናይቲ ቤት ምኽሪ ኣይተ ስንታየሁ ቸኮል፡ ኣባላት'ቲ ቤት ምኽሪ ዝኾኑ ኣይተ መርከቡ ኃይሌ፣ ኤልያስ ገብሩን ከምኡ ድማ አዳም ጂራ ከምዝተፈትሑ ኣረጋጊጹ።
ኣብ ኣዲስ አበባ ብልሙድ 'ሶስተኛ' እናተብሃለ ዝጽዋዕ ፖሊስ ጣብያ ተኣሲሩ ዝጸንሐ ኣይተ ስንታየሁ ንዓርሱ ሓዊሱ እቶም ጥርጡራት ከምዝፍትሑ ዝሰምዐ ሎሚ ድሕሪ ሰዓት ከምዝኾነ ተዛሪቡ።
"ፖሊስ ነዊሕ ጊዜ ወሲዱ እንተመርመረና'ኳ ዝረኸበልና ገበን ስለዘየለ ብነጻ ተለቒቕና። ንሕና ዘይኮነስ ሓቂ እዩ ስዒሩ" ድማ ኢሉ።
"መጀመርትኡ'ውን ናይ ሕሊና እሱራት ኢና ነይርና" ዝበለ ኣይተ ስንታየሁ፤ "ሎሚ'ውን ተፈቲሕና ኢልና ቃልሲ ካብ ምክያድ ንድሕሪት ኣይንብልን ኢሉ።
እቲ ኣብቲ ማእሰርቲ ዝነበሩሉ ግዜ ፈታኒ ከም ዝነበረን፡ ንክልተ ወርሒ ዝኣክል ኣብ ጸልማት ክፍሊ ተዳጒኖም ከምዝነበሩን ተዛሪቡ።
"መንፈስ ቃልስና ንምስባር እንተ ተኣሰርና'ኳ፡ ሕቶ ህዝቢ ስለዝተሓንገጥና ጠጠው ኣይነብልን" እውን ኢሉ ኣይተ ስንታየሁ።
ብካሊእ ገጽ ድማ፡ ዓሰርተ ኣርባዕተ ኣባላትን ደገፍትን ምንቅስቓስ ብሄረ ኣምሓራ [ኣብን] ከም ዝተፈትሑ'ውን ኣቶ ኣበረ መንግስቴ ንቢቢሲ ኣረጋጊጹ። ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት እቲ ምንቅስቓስ፡ ኣይተ ክርስቲያን ታደለ ቅድም ክብል ክሲ ንክምስረቶ 15 መዓልታት ንዓቃቢ ሕጊ ዝተወሃበ እንትኾን፤ ክሲ እንድሕር ዘይተመስረቶ ኣብ ዝመጽእ ዓርቢ እቲ ናይ ግዜ ገደብ ከብቅዕ እዩ።
ንሱ ዝርከቦም፡ ብመሳሰሊ ገበን ተጠርጢሮም ካብ መንጎ ዝተኸሰሱ ትሸዓተ ኣባላት ኣይተፈትሑን።
ብዘይካ'ዚ፡ በዓልቲ ቤት ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ወ/ሮ ደስታ አሰፋ ሎም መዓልቲ ከምዝተፈትሐት ጠበቓኣ ኣረጋጊጹልና።
ጀነራል ኣሳምነው፡ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰነ ብቐትለት ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበረ ጀነራል ሰዓረ መኮንን፡ ሜ/ጀነራል ገዛኢ ኣበራ፡ ከምኡ'ውን ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ኣምባቸው መኮነን ዝርከቦም ላዕለዎት ሓለፍቲ ክልላዊ መንግስቲ ተኸሲሱ ክህደን ድሕሪ ምጽናሕ፡ ብሓይልታት ጸጥታ ምቕታሉ ይዝከር።