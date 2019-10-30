ኬንያ፡ ዕጡቓት ኣልሸባብ ኣብ ልዕሊ መደበር ፖሊስ መጥቃዕቲ ኣካይዶም

  • 30 ኦክተውበር 2019
ዕጡቓት ኣልሸባብ Image copyright AFP

ኣብ ሶማል ዝዓስከረ እስላማዊ ዕጡቕ ጉጅለ ኣልሸባብ፡ ኣብ ልዕሊ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኬንያ፡ ዋጂር ዝርከብ መደበር ፖሊስ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ፡ ጋዜጣ ደይሊ ኔሽን ጸብጺባ።

እቶም ዕጡቓት፡ ረቡዕ ንጉሆ ንመደበር ፖሊስ ዳዳጃቡላ ኣብ ሮኬት ብዝተጻወደ ተፈንጃሪ ዝርከቦም ከበድቲ ኣጽዋር ተጠቂሞም ከም ዝደብደቡ እታ ጋዜጣ ሓቢራ።

ክልተ ኣባላት እቲ ጉጅለ ኣብቲ መደበር ፖሊስ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኮይኖም፡ እቲ መጥቃዕቲ ምስ ማእሰርቶም ዝተትሓሓዘ ከም ዝኾነ ሓደ በዓል ስልጣን እቲ ከባቢ ተዛሪቡ።

እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝነበሩ ክልተ ዕጡቓት ኣብቲ መጥቃዕቲ ክቕተሉ እንከለው፡ ክልተ ኣባላት ፖሊስን ሓደ ሓለዋን ምቑሳሎም እቲ ጋዜጣ ጸብጺቡ።

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