'ኢትዮጵያን ግብጽን ኣብ ኣሜሪካ ንዘተ እምበር ንድርድር ኣይራኸባን'
ኣብ ጉዳይ ህንጸት ዓብዪ ግድብ ህዳሰ 'ኣሜሪካ ክተደራድረና ይግባእ' ክትብል ግብጺ ዘቕረበቶ ሓሳብ፡ ብኢትዮጵያ ተቐባልነት ኣይረኸበን ጸኒሑ።
ቀዳማይ ሚንስትር ኣብዪ ኣሕመድ፡ ምስ ፕረዚደንት ግብጺ ኣብዱል ፈታሕ ኣልሲሲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሩስያ ምስተራኸቡ፡ ኣብ ጉዳይ ህንጸት'ቲ ግድብ ዝግበሩ ዘተታት፡ ሳልሳይ ወገን እንተተሓወሶም ጸገም ከምዘይህልዎ ተዛሪቡ ነይሩ።
ክልትኤን ሃገራት ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር፡ ኣብ ኣሜሪካ-ዋሺንግተን ተራኺበን፡ ሓውሲ ድርድር ዝኾነ ዘተ ከካይዳ ምዃነን ንሚንስትር ጉዳይ ወጻኢ ግብጺ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ይወጽኡ ኣለዉ።
ብርግጽ፤ ኢትዮጵያ፣ ግብጽን ሱዳንን ካብ ሚንስቴር ንግዲ ኣሜሪካ ብዝቐረበለን ዕድመ፡ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ሚንስትራተን ኣብ ኣሜሪካ ክራኸቡ ኣብ ስምምዕ በጺሐን'የን።
- ህንጸት ግድብ ሕዳሰ ኢትዮጵያ፡ ንምንታይ ተደናጕዩ?
- "ዓብይ ግድብ ሕዳሰ ጉዳይ ሞትን ሕየትን እዩ"፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ
- ግብፂ፡ኢድ ኣእታውነት ባንኪ-ዓለም ስለምንታይ ትደልዮ?
ኣብታ ሃገር ዝራኸቡሉ ቀንዲ ምኽንያት ግን፡ ንዘተ እምበር ንድርድር ከም ዘይኮነ ምንጪታት ሓበሬታ ንቢቢሲ ይገልጹ።
መርገጺ ኢትዮጵያ "ጉዳይ ድርድር ገና እዩ" ዝብል ከም ዝኾነ እቶም ምንጭታት ይሕብሩ።
ናብ ድርድር ንምእታው፡ ፈለማ እተን ሃገራት፡ ኣደራዳሪ የድልየና ድዩ? እቲ ድርድር ኣብ ምንታይ ጉዳይ'ዩ ከትኩር? ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ኣብ ስምምዕ ክበጽሓ ኣለወን።
ብተወሳኺ ድማ ሓላፍነት ናይቲ ኣደራዳሪ እንታይ'ዩ? ኣብ ዝብል ብሓባር ወሲነን ነቲ ኣደራዳሪ ሓቢረን ክመርጻ ይግባእ። እዚ ቅድመ ኩነት ከይተማልአ ናብ ድርድር ምኻድ ኣይከኣልን ዝብል መርገጺ ኣሎ።
ብመንጽር ዲፕሎማሲ፡ ኣሜሪካ ንዘቕረበቶ ሕቶ ዘይምቕባል ከም ዝኸብድ ዝሓበሩ እቶም ምንጪታት፡ ኢትዮጵያ በዚ መገዲ ትኸይድ ምህላዋ ገሊጾም።