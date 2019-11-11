ዓወት ሊቭርፑል ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ሲቲ 'ነጥቢ-መቐይሮ'ዶ ይኸውን?
ጋንታ ሊቨርፑል፡ እናደመቐት እናሓየለት ክትከይድ ምጽንሓ ንኹሉ ደጋፊ ኩዕሶ እግሪ ፕሪሜርሊግ ዓንዲ እንግሊዝ ርኡይ'ዩ።
እዚ ትማሊ ሰንበት ኣብ ልዕሊ ቀንዲ ተቓናቐኒታ ዝኾነ ማንቸስተር ሲቲ ዝተጓናጸፈቶ ዓወት ግን፡ ነቲ ከተመዝግቦ ዝጸንሐት ዓወታትን፡ በጺሓቶ ዘላ ደረጃን ከይኮለዖ ኣይተረፈን።
ነታ ዓሚ ብሓደ ነጥቢ ቀዲማ፡ ዋንጫ ናይቲ ሊግ ዝዓተረት ሲቲ፡ 3 ብ 1 ኣሰናቢታ፡ ብ8 ጸብለልታ ነጥቢ ኣብ ቅድሚት ኩድጭ ምባላ፡ እቲ ናይ ትማሊ ዓወት 'ነጥቢ መቐይሮ' ከይኮነ ኣይተርፍን ዝብል ሃንቀውታን ትንተናን ፈጢሩ'ሎ።
ይኹን 'ምበር ደገፍቲ ሊቨርፑል፡ ተመክሮኦም ግዲ ምሂርዎም፡ ንህርፋኖም ደረት ክገብርሉ መሪጾም ኣለዉ።
ምናልባት ብውሽጦም፡ "እዛ ዓመት እዚኣስ ዓመትና'ያ" ይብሉ ይኾኑ- ኣይትሓዞምን'ዩ!
- ማንቸስተር ምስ ሊቨርፑል፡ መን ኮን ይዕወት?
- ኣርባዕተ ተጻወትቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ ዑቕባ ሓቲቶም
- ኣልፎንሶ ዳቪስ፡ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ዝተወልደ ተጻዋታይ ባይርሙኒክ
ዓሚ፡ ሊቨርፑል ብ10 ነጥቢ ክትመርሕ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብቲ ኣብ ጥሪ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ዝነበራ ግጥም ተሳዒራ ምውጽኣ፡ እታ ዋንጫ ካብ ኢዳ ሰተት ኢላ ክትሞልቕ ኪኢላ።
ብመንጽር እቲ ናይ ሽዑ ድማ'ዩ፡ ነታ ኣብዚ ዓመት'ዚ እውን ትተሃላለኻ ዘላን እግሪ እግራ ክትስዕባ ዝጸንሐትን ሲቲ ናብ ራብዓይ ደረጃ ብምውራድ፡ ኣብ ጠርዚ ተርታ ናይቲ ሊግ ኩድም ምባላ፡ ናፍቖት 30 ዓመት ከተርዊ ትጽቢት ዝግበረላ ዘሎ።
እታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጎብለል ቻፕዮንስ ሊግ ብምዃን ዋንጫ ዝጨበጠት ሊቨርፑል፡ ቅድሚ 30 ዓመት ፕሪሜርሊግ ምስ ተዓወተት፡ ሃረር ክትብል ጸኒሓ።
ብ26 ነጥቢ እትስዕባ ዘላ ጋንታ፡ ሲቲ ዘይኮነት እታ ኣብ ዓመተ 2015/2016 ንዓለም ዘደነቐ ዓወት ዘመዝገበት ለስተር ሲቲ'ያ።
ሎሚ'ውን፡ ብዝሓሹ ተዓጻወትቲ ዳግማይ ትኣምር ንምፍጻም ትደናደን ዘላ'ያ ትመስል- ሊቨርፑል እንተፍቂዳትላ። ሊቨርፑል ንሲቲ ብ9 ነጥቢ ትመርሓ'ላ።
እቲ ናይ ትማሊ ግጥም ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ፡ ሓያል ህልኽ ዝነበሮን ድራማ ዝተሓወሶን'ዩ ነይሩ።
ብቕዓት ተጻወቲን፣ ኣካታዒ ዳይነት'ውን ኣካል ናይቲ ኣብ ሜዳ ሊቨርፑል (ኣንፊልድ) ዝተኻየደ ርሱን ቅልስ'ዩ ነይሩ።
ኣብ መንጎ ክልቲኦም ብሉጻት ኣሰልጠንቲ [ማለት የርገን ክሎፕን ፔፔ ጓርዲዮላን] ስልትን ጥበብን'ውን ኣብ መድረኽ ዝተፈነሉ ምንባሩ ዘካትዕ ኣይኮነን።
ጓርድዮላ፡ ተጻዋታይ ሊቨርፑል ትረንት ኣለክሳንደር-ኣርኖልድ ብኢዱ ዝተንከፋ ኩዕሶ፡ ፍጹም ቅላዕ ንሲቲ ክወሃብ ነይርዎ ብምባል ቁጥዑኡ ክገልጽ ተራእዩ ነይሩ።
ይኹን እምበር ስዕረት ሲቲ ግን በቲ ዝነበረ ኣካታዒ ቴክኖሎጂ (VAR) ዝተሓወሶ ዳይነት ክመኻነ ኣይክልን'ዩ።
ዋላ'ኳ ተጻወትቲ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ፡ ዝከኣሎም እንተገበሩ፡ እቲ ካብ ኣጥቃዕቲ ሊቨርፑል ዝመጽኦም ዝነበረ ሓያል ማዕበል ዓጋቲ ኣይነበሮን።
እቲ ክሕመ ዝቐነየ፡ ኣጥቃዓይ መሓመድ ሳላሕን ሰኔጋላዊ ሳድዮ ማነን ንተኸላኸልቲ ሲቲ፡ ትንፋስ ከሊኦሞም ኣምስዮም።
ነቲ፡ ፋቢኖ ኣብ መበል 6 ደቂቕ ብዘገርም ቅላዕ ዝደፈሮ ልዳት ሲቲ፡ ግብጻዊ ሳላሕ'ውን በታ ኣብ መበል 13 ደቒቕ ምስ ሰኪዔት ዝጸንበራ ኩዕሶ፡ ጋንትኡ 2 ብ 1 ክትመርሕ ጌሩዋ።
እቲ ክንድቲ ዝሰርሖ ምስጋና ዘይረክብ ተባሂሉ ዝዝረበሉ ሳድዮ ማነ'ውን ዓስቡ ኣይሰኣነን፤ ኣብ መበል 51 ደቒቕ ኣብ ልዕሊ መቀናቕንቱ ብምውጻእ ብርእሱ ዘመዝገባ ሸቶ፡ ንተስፋ ተጻወቲን ደገፍቲ ሲቲ ዘማህመነት'ያ ነይራ።
ድሕሪ'ዚ እውን እንተኾነ ተጻወትቲ ሲቲ፡ ዘንጸላለዎም ደበና ስዕረት ንምቕንጣጥ ዝከሎም'ዮም ጽዒሮም። ግዜ ግን ኣብ ጎኖም ኣይነበረን።
ሊቨርፑል'ውን፡ መጥቃዕትታቶም ብምፍናዉ ከይተረፈ ይኸላኸሉ ነይሮም።
ሓቂ'ዩ፡ ኣብ መበል 78 ደቒቕ ቤርናርዶ ሲልቫ መምለሲ እግሪ እትኸውን ሸቶ ኣመዝጊቡ'ዩ።
ኣርእሰተ ዜና ናይቲ ምሸት ይኹን፡ ሎሚ ኣብ ዝነበረ ጸብጻብ ግን፡ 'ሊቨርፑል ካብዚ'ኸ ናበይ' ዝብል መቓልሕ'ዩ ዓብሊሉ።
ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል፡ የርገን ክሎፕ፡ ድሕሪ'ቲ ግጥም ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ "ይበል ጸወታ'ዩ ነይሩ። ንሲ ክትስዕራ እንተኴንካ፡ ፍሉይ ነገር ክትገብር ኣለካ። ቅልጣፈ ክንሕውስ ነይሩና" ብምባል፡ ነቲ ጋንትኡ ዝተጠቕመትሉ ስልቲ ገሊጹ።
ፔፔ ጓርዴላ ብወገኑ፡ ተጻወቱ ዝከኣሎም ከም ዝገበሩ'ዩ ተዛሪቡ።
"ዝድነቕ ጸወታ ኢና ኣርኢና፡ ኣብዚ ስታዲየም እዚ መጺአን ከምዚ ዘርኣናዮ ጸወታ ዝተጻወታ ጋንታት ኣይፈልጥን። ኣብ ሕዳር ኢና ዘለና፡ [ኣብ መወዳእትኡ] እንታይ ከም ዝኸውን ክንርኢና" ብምባል፡ ጓርድዮላ ገና ተስፋ ከም ዘይቆረጸ ኣሚቱ'ሎ።
ጸወታ መን ዓብለለ ብዝብል እንተሪኢናዮ፡ ሲቲ 55 ሚኢታዊት እቲ ጸወታ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽራ'ዩ ነይሩ። ሊቨርፑል 45 ሚኢታዊት ምዕዋታ ንባዕሉ ንዝተጠቕምሉ ስልቲ ዘርኢ ከይኮነ ኣይተርፍን።
ተጻወቲ ሊቨርፑል 5 ኳዓሳሱ ኣብ ልዳት ክፍትኑ እንከለዉ፡ ብወገን ሲቲ ናብ ሓለዊ ልዳት ሊቨርፑል ዘቕንዓ ግን 3 ጥራይ እየን ነይረን።
ኣጥቃዕቲ ሲቲ፡ ራሂም ስተርሊንን ሰርጂዮ ኣውጌሮን ዝሰሓትወን ፈተነታት ንጓርድዮላ ዘጉሃያ'የን ነይረን።
ዝቕጽል ጸወታ ማንቸስተር ሲቲ፡ ምስታ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ እትርከብ ቸልሲ ክኸውን'ዩ። ሲቲ፡ ነቲ ምስ ሊቨርፑል ዘለዋ፡ ናይ ነጥቢ ፍልልይ ንምጽባብ ኣቶኲራ ከም እትሰርሕ ፍሉጥ'ዩ።
ሊቨርፑል፡ በቲ ሒዛቶ ዘላ መንገዲ እንተ ቐጺላን፡ ተጻወታ ካብ መጉዳእቲ ናጻ ኮይኖም ክቕጽሉ እንተኺኢሎም ግን፡ ዝኾነ ሓይሊ ደው ዘብሎም ኣይመስሉን።
ክሎፕ፡ ንድኹም ጎኒ ሲቲ መዝሚዙ ዘተኣማምን ዓወት ኣብ ልዕሊ ቀንዲ ተቓናቓኒኡ ዓወት ምጭባጡ፡ ርእሰ ተማንነት ጋንቱኡ ዘዕቢ'ዩ።
ሊቨርፑል፡ ክሳብ ሕጂ ካብ ዘካየደተን 12 ግጥማት፡ ሓንሳብ ጥራይ'ያ ማዕረ ወጺኣ፡ ዝተረፈ ኩሉ ብዓወታ'ያ ዛዚማቶ።
ስለዚ፡ ናይ 30 ዓመት ሃንቀውትኣ ክዉን ክትገብሮ እንተ ደልያ፡ ሓንቲ ጋንታ ጥራይ'ያ ኣብ ቅድሚኣ ዘላ- ባዕላ ሊቨርፑል። ን
ጸብለልትኣ ትዕቅቦዶስ ወይ ከምቲ ናይ ዓሚ፡ ንድሕሪት ትምለስ፡ ኣብ መንፈስን ኒሕን ተጻወቲ እታ ጋንታ ዝምርኮስ'ዩ ክኸውን።