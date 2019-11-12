ኣብ ኬንያ ተምሃሮን መምህራንን ብምኽንያት ናይ ተግባር ፈተና ሓሚሞም
ኣብ ኬንያ ኪሱሙ ኣብ ዝተበሃለ ዝርከብ ሓደ ቤት ትምህርቲ'ዩ እቲ ክስተት ተፈጢሩ።
እቶም ተምሃሮን መምህራንን ዝሓመሙሉ ምኽንያት ከኣ ተምሃሮ ንተግባር ፈተና ኬሚካላት ኣብ ዘዋህዱሉ እዋን ብዝተፈጠረ ትነት ጋዝ'ዩ።
ካብ ሞንጎ ዝሓመሙ መምህራን ሓንቲ ነብሰጹር ኣብ ጽንሳ ጸገም ከምዝተፈጠረ ተገሊጹ'ሎ።
ተምሃሮ ንተግባር ፈተና 'ሳይክሎሄክሳን' ዝተበሃለ ባእታ ክጥቀሙ እናተገብኦም 'ዛይለን' ዝተበሃለ ክጥቀሙ ብምኽኣሎም'ዩ ተባሂሉ።
እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ድማ እቲ ዝድለ 'ሳይክሎሄክሳን' ዝተባሀለ ባእታ ኣብ ኬንያ ክርከብ ብዘይምኽኣሉ፡ ነቲ 'ዛይለን' ዝተበሃለ ክጥቀሙ ኤጀንሲ ሃገራዊ ፈተናታት ኬንያ መምርሒ ብምሃቡ እዩ።
ትነት ዛይለን (ሃፋ) ብቑሩብ'ውን እንተስሒብካዮ ሕማም ርእሰን ካልኦት ስምዒታት ሕማምን ከስዕብ ይኽእል። ክሳብ ሞት'ውን ከምዘብጽሕ ይግለጽ።
እቲ ቤት ትምህርቲ ነዚ ባእታ ክጥቀም መምርሒ ዝሃቡ ሓለፍቲ'ቲ ኤጀንሲ፡ 'ብዛዕብኡ ፍልጠት ነይርዎም'ዶ ኣይነበሮምን?' ገና ኣይተነጸረን።
ናይቲ ቤት ትምህርቲ መምህራን ግን በቲ ዝተፈጠረ ሓደጋ ንኤጀንሲ ሃገራዊ ፈተናታት ኬንያ ተሓታቲ ይገብሩ።