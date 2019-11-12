ፕረዚደንት ቦሊቭያ ኢቮ ሞራለስ ብሜክሲኮ ዝቐረበሉ ዑቕባ ተቐቢሉ

  • 12 ኖቬምበር 2019
ተቓውሞ ቦሊቭያ Image copyright Reuters

ካብ ስልጣኑ ብፍቓዱ ዝወረደ ፕረዘደንት ቦሊቭያ ኢቮ ሞራለስ፡ ነቲ ካብ ሜክሲኮ ዝቐረበሉ ፖለቲካዊ ዑቕባ ብምቕባል ካብ ሃገሩ ወጺኡ።

ንሱ ብድሕር'ቲ መረጻ እታ ሃገ ዝተወለዐ ናዕቢ ምኽንያት እዩ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ተገዲዱ።

ካብታ ሃገር ምውጻእ ኣዐርዩ ከምዘሕዘኖ ኣብ ትዊተር ገጹ ዝገለጸ ኮይኑ፡ እንተኾነ ብሓዱሽ ''ወነን ጥንካረን'' ከምዝምለስ ሓቢሩ።

ሚኒሰተር ጉዳያት ወጻኢ ሜክሲኮ እቲ ፕረዚደንት ብነፋሪት መንግስቲ ሜክሲኮ ናብታ ሃገር ከምዝኣተወ ኣረጋጊጹ ኣሎ።

ኣዛዚ ሰራዊት ቦሊቭያ ድማ፡ ወታሃደራቱ ምስ ደገፍቲ ሞራለስ ይጓነጽ ንዘሎ ፖሊስ ክሕግዙ ኣዚዙ።

ኣብቲ ጎንጺ ዛጊት ከባቢ 20 ሰባት ጉዳኣት ከምዝበጸሖም ተገሊጹ ።

Image copyright AFP/Mexico Foreign Ministry
ናይ ምስሊ መግለጺ ኢቮ ሞራለስ

ፕረዚደንት ሞራለስ ደገፍቱ ነቶም ብሓይሊ ካብ ስልጣን ክወርድ ዝገበርዎ ክከላኸሉዎም ጸዊዑ ነይሩ እዩ።

ምክትል ሓላፊት ሰኔት እታ ሃገር መረጻ ክሳብ ዝካየድ ከምመሰጋገሪ ፕረዚደንት ኮይና ከምእትገልግል ገሊጻ ኣላ።

ሓረስታይ ካካዎ ዝነበረ ኢቮ ሞራለስ ኣብ 2006 ዓ.ም.ፈ እዩ ፕረዚደንት ኮይኑ ተመሪጹ።

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