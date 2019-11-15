ኣስከሬን ስድራ-ቤቱ ንመሸጣ ዝወሰደ ውልቀ-ሰብ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ
ፖሊስ ሞዛምቢክ፡ መቃብር ስደራ-ቤቱን ኣኩኡን ፍሒሩ፡ ኣስከሬኖም ክወስድ ዝተረኸበ ውልቀ-ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእቲዩ።
እቲ ጥርጡር ንፖሊስ እታ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፡ ንሓደ በዓል ዋኒን ሞተር-ሳይክልን፤ ልዕሊ 300 ዶላር ክህቦ መስ ተመባጸበዖ'ዩ ኣብ ምፍሓር እቲ መቓብር ተዋፊሩ።
እቲ በዓል ዋኒን ድማ፡ ልዋለ ኣብ እትበሃል ከተማ ኣብ ድህሰሳ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ዝተዋፈረ እዩ ክብል ተዛሪቡ።
ክሳብ ሕጂ፡ እቲ ኣብ ኢድ ፖሊስ ኣትዩ ዘሎ ጥርጡር፡ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ናይ ሰለስተ መቃብር ኲዒቱ ኣስከሬን ከም ዝውጸአ ንፖሊስ ሓቢሩ።
- ሜክሲኮ፡ ኣስታት 44 ኣስከሬን ኣብ ዒላ ተረኺቡ
- ነፋሪት ኢትዮጵያ፡ ኣስከሬን ዘይብሎም ሳናዱቕ ተቐቢሮም
- ሩዋንዳ፡ ግዳያት ጃምላዊ ቅትለት ዝተቐብረሎም ጋህስታት ተረኺቦም
እቲ ጥርጡር ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ "እቲ ኣስራሓይ፡ ከይሓመሙ ዝሞቱ ኣስከሬናት ኣክብ ኢሉኒ። ንሱ ድማ፡ ሞቶር-ሳይክል ክህበኒ ተሰማሚዑ። ኣብቲ እንዳ መቃብር ከይደ ድማ ኣስከሬን ኣቦይ፤ ኣደይ፤ ኣኮይን ፍሒረ ወሲደዮ። ናብ ከተማ ሉዋላ ከይደ ድማ ነቲ ኣስራሓይ ኣይረኸብክዎን" ክብል ተዛሪቡ።
ወሃቢ ቃል ፖሊስ፡ ከምዚ ዓይነት ነገር ንሓምሻይ ግዜ የጋጥም ከምዘሎ ንቢቢሲ ሓቢሩ።
መብዛሕትኡ ጊዜ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ምስ ጥንቆላ ዝተተሓሓዘ እዩ ዝበሃል።