ንህንዳዊት ህጻን ዕድል ትምህርቲ ዝፈጠረትላ ኣዘራራቢት ስእሊ፡ ብኸመይ?
ህንዳዊት ጓል 5 ዓመት ህጻን ኣብ ኣፍደገ መምሃሪ ክፍሊ ተቐልቂላ ናብ ውሽጢ እናማዕደወት እተርእይ ስእሊ ህዝባዊ ቁጠዐ ኣኸቲላ'ያ። ነታ ህጻን ድማ ዕድል ትምህርቲ ፈጢራትላ።
እታ ስእሊ ግን ስለምታይ ነቲ ምሉእ ዛንታ (ሓቂ) ዘየቃልዐት?
ዲቪያ ኣብ ህንዲ ድኻታታት ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ ትነብር ህጻን'ያ። ድስቲ ሒዛ ኣብ ኣፍደገ መምሃሪ ክፍሊ ሓደ መንግስታዊ ቤት ትምህርቲ ደው ኢላ እተርእይ ስእላ ግን ብደረጃ ዓለም ክትፍለጥ ኣኽኢላታ።
እታ ስእሊ ብ 7 ሕዳር ኣ.ኣ ኣብ ሓደ ጋዜጣ ምስተሓተመት፡ "ቀውታ ጥምየት" ዝብል ፍሑፋዊ መግለጺ ተገይሩላ ነይሩ።
ሽዑ ድማ ቀልቢ ብዙሓት ስሒባ። ተጣበቕቲ መሰል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ነታ ስእሊ ተቐባቢሎም ዘርጊሖምዋ።
- ህንዲ 21 ሚልዮን 'ዘየድልያ' ደቂ ኣንስትዮ ኣለውኣ
- ንደቆም ናብ ኣመንዝራነት መሪቖም ዝሰዱ ማሕበረሰብ
- ናብ ቅዱስ ጎቦ ህንዲ ዝደየበት ቀዳመይቲ ጓል-ኣንስተይቲ
መግብን ዕድል ትምህርትን ዘይተወሃባ ህጻን ከምዘላ ዝሕብር መልእኽቲ ድማ ኣሕሊፎም።
በዚ ምኽንያት፡ ዲቪያ፡ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ዕድል ትምህርቲ ረኺባ።
ብስራሕ ጽርየት ስድርኡ ዘመሓድር ኣቡኣ ሉሻክማን ግን፡ እታ ስእልን ኣብ ህዝቢ ዝፈጠረቶ ቁጠዐን፡ ንዕኡ ኮነ ንበዓልቲ ቤቱ ያሾዳ ፍትሓዊ ከምዘይነበረ ይገልጽ።
"ነታ ስእሊ ምስረኣኹ ሓዚነ፤ ስድርኣ ብህይወት ኣለና። ዝሓሸ ዕድል ንኽህልዋ ከኣ ብዝከኣል ዓቕሚ ንጽዕር ኣለና። እቲ መልእኽቲ ግን ልክዕ ወለዲ ዘይብላ ዝጠመየት ህጻን መሲሉ'ዩ ሓሊፉ" ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
ጓሉ ሽድሽተ ዓመት ምስመልኣ ናብቲ ካልኦት ክልተ ደቁ ዝመሃራሉ መንግስታዊ ቤት ትምህርቲ ከእትዋ ይሓስብ ምንባሩ'ውን ገሊጹ።
ዲቪያን ስድርኣን ኣብ ሓንቲ ጸባብ ገዛ ይነብሩ። እቲ ዝነብሩሉ ከባቢ ድማ ሻውል (ድኻታት ዝነብሩሉ ቦታ) እዩ።
ካብቲ ንሳ ስእሊ ዝተስኣለትሉ መንግስታዊ ቤት ትምህርቲ ከኣ ከባቢ 100 ሜትሮ ጥራይ ይርሕቕ።
ኣብቲ ቦታ ካብ ዝነብሩ 300 ስድራ ኣብ መዓልታዊ ስራሕ ዝነጥፉን ንደቆም ኣብቲ ጥቕኦም ዘሎ ቤት ትምህርቲ ዘምህሩን'ዮም።
ላክሽማን [ኣቦ ዳቪንያ] ንባዓሉ ብዘይስድራ ከምዝዓበየ ይዛረብ። "ደቀይ ነቲ ኣነ ዝሓለፍክዎ ህይወት ክደግምዎ ኣይድልይን። ንኹሎም ናብ ቤት ትምህርቲ ከምዝልእኾም ርግጸኛ እየ" ኢሉ።