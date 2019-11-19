ተመራመርቲ ኣዝዩ ልሙጽን ንቀልቀል ብቕልጡፍ ሸታሕታሕ ዘብል ባዞ ሽቓቕ ምሂዞም
ኣሜሪካውያን ተመራመርቲ ልዑል ብኽነት መጠን ማይ ዓለምና ከድሕን ዝኽእል ኣዝዩ ልሙጽ (መንደልሕጾ) ባዞ ሽቓቕ ከምዝመሃዙ ኣፍሊጦም።
ምሁራት ዩኒቨርሲቲ ፔን ከምዝሓበርዎ እዚ ምህዞ፡ ነቲ ሽቓቕ ምስተጠቐምና ንኽዕዎ ማይ ብ90 ሚኢታዊት ክንክይ ዝኽእል'ዩ።
ኣብቲ ባዞ ሽቓቕ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ባክተርያታት ንምጥፋእን ጨና ከይፍጠር ንምግባርን ከምዝሕግዝ'ውን ገሊጾም።
እቲ ማይ ዝነጽግ ክፍሊ ብሽንቲ ክጉዳእ ስለዝኽእል ግን ከባቢ 50 ግዜ ምስተገልገልናሉ ክንቕይሮ ይግባእ ተባሂሉ'ሎ።
እዚ ሓድሽ ምህዞ ኣብ ዓለምና ንዘጋጥም ብኽለት ማይ ኣብ ምንካይ ዓብዪ እጃም ክህልዎ ተስፋ ይግበረሉ።
- ካብ ወርቂ ዝተሰርሐ ባዞ ሽቓቕ ተሰሪቑ
- ፓይለታት ኣብ ሽቓቕ ነፋሪት ሕቡእ ካሜራ ገጢምኩም ብዝብል ተኸሲሶም
- ውላዳ ኣብ ሽቓቕ ሞይቱ ዝተረኸበ ወላዲት ብቤት ፍርዲ 'ናጻ' ተባሂላ
ኣብ ዓለምና መዓልታዊ ልዕሊ 141 ቢልዮን ሊትሮ ማይ፡ ሽቓቕ ድህሪ ምጥቃም ከም ዝድፋእ ['ፍላሽ' ከም ዝግበር] መጽናዕትታት ይሕብሩ።
መዓልታዊ ሽቓቕ ንምጽራይ ዝድፋእ ማይ ዓለምና፡ ካብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሓፈሻዊ ሃልኪ ማይ ብሽድሽተ ዕጽፊ ከምዝዛይድ ይግለጽ።
ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ታክ-ሲንግ ዎንግ "ኣብ ባዞ ሽቓቕ፡ ከይጸረየ ዝተርፍ ቀልቀል ንትርኢቱ ጥራይ ዘይኮነስ ንጥዕና ሰባት'ውን ጽልዋ ኣለዎ" ክብል ንፔን ኒውስ ተዛሪቡ።
"ዕላማና ጽልዋ ዘለዎም ቴክኖሎጂታት ብምምሃዝ ኩሉ ሰብ ተጠቃሚ ምግባር'ዩ" ክብል ወሲኹ ሓቢሩ።