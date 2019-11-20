ረፈረንደም ሲዳማ ኢትዮጵያ፡ ንመሪሕነት ኣቢዪ ኣሕመድ ዝፍትን ህዝባዊ ውሳነ
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢዪ ኣሕመድ፡ ነቲ ኣብታ ሃገር ምፍልላያት ከየብዝሕ ስክፍታ ፈጢሩ ዝርከብ ብሄራዊ ሃገራውነት ንምዕቃብ ይቃለስ ኣሎ።
ሎሚ ሮቡዕ ክልተ ሚልዮን ነበርቲ ዞባ ሲዳማ ኣብ ፈደራላዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ክልል ምዃንን ዘይምኳንን ድምጾም ክህቡ ጀሚሮም ኣለው።
እቲ ህዝበ ውሳነ (ረፈረንደም)፡ ኣብ መንጎ ብሄራት ዝርአ ምፍልላያት ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ ዝኽእል እንተኾይኑ ከረጋግጽ እዩ።
ብዘይካ'ዚ እቲ ረፈረንደም፡ ቀቅድሚ እቲ ዝመጽእ ዓመት፡ ኣብ ወርሒ ግንቦት ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ሓፈሻዊ መረጻ ይካየድ ብምህላው፡ ንመስርሕ መረጻ እታ ሃገር'ውን ዝፍትን እዩ።
ስለምንታይ ሕጂ ይካየድ ኣሎ?
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢዪ ኣብ ሚያዝያ 2018 ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ፡ በቲ ዝገበሮ ሰፊሕ ተሃድሶታት ክሙገስ ጸኒሑ እዩ።
ኣብታ ልዑል ቁጽጽር ጸጥታ ከም ዝነበራ እትግለጽ ሃገር ብዙሕ ለውጥታት ገይሩ እዩ። ነቲ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ኲናት ወጥሪ'ውን ብሰላም ብምዕራፉ ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል ሰላም ከኸውን ኣብቂዕዎ እዩ።
እንተኾነ ግና፡ እቲ ነቶም ኣብ ዝተፈላለያ ብሄራት ንዝያዳ ነጻነት ዝጉስጉሱ ትካላትን ሰልፍታትን ዘለዎ ዝልቕ ዝበለ ኣተሓሕዛ፡ ነቲ ተደጒሉ ዝነበረ ወጥሪ ናብ ቃልዕ ኣውጺእዎ እዩ።
ኣብ ዝሓለፉ 20 ኣዋርሕ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት እታ ሃገር ብዘጋጠመ ጎንጽታት፡ ኣስታት ሰለስተ ሚልዮን ህዝቢ ካብ መንበሪኡ ተመዛቢሉ ይርከብ።
እቲ ሓዳስ ክልል ንምፍጣር ዝካየድ ዘሎ ረፈረንደም'ውን ኣብ ሓደ ክፋል እታ ሃገር ንዘሎ ጠለባት ናይ ብሄር ክምልስ ተስፋ ዝተነበረሉ ሕገ መንግስታዊ መስርሕ እዩ።
ኣብ ፈለማ እዚ ዓመት ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ እቲ ረፈረንደም ብምድንጓዩ፡ ኣብ ገለ ከተማታት ሲዳማ ብዝተላዕለ ጎንጺ ብውሕዱ 25 ሰባት ተቐቲሎም እዮም።
እቶም ሲዳማ ክልል ክትከውን ዝደልዩ ጠለቦም እንታይ እዩ?
ናይ 1995 ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ብቐንዱ መሰረት ዝገበረ፡ ትሽዓት ክልላት ኣቚሙ። በዚ መሰረት ትግራይ ብብዝሒ ተጋሩ፡ ኣምሓራ ብብዝሒ ኣምሓሩ ዝርከቡሉ ክኸውን ከሎ፡ ሲዳማ ግና ኣካል ናይታ ልዕሊ 50 ብሄራት ዝኾነት፡ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ኮይና።
ካብ ብሄራት ኢትዮጵያ ብብዝሖም ኣብ ሓሙሻይ ደረጃ ዝስርዑ ህዝቢ ሲዳማ፡ 4% ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሽፍኑ ኮይኖም፡ ዝያዳ ፖለቲካዊ ሓይልን ኣፍልጦን ይጠልቡ።
ብመሰረት እቲ ናይ ቀደም ሕገ መንግስቲ፡ ሲዳሞ፡ ዝተፈላለዩ ብሄረሰባት ዝነብሩላ እኳ እንተኾነት፡ ርእሳ ዝኸኣለት ክፍለ ሃገር እያ ነይራ።
ሓዳስ ፈደራላዊት ክልል ምስ እትኸውን፡ ናታ ፖሊሲታትን ክልላዊ ሓይሊ ፖሊስ ክህልዋን፤ ኣብ ቀዳምነታት ህዝቢ ሲዳማ ብምምርኳስ ንበጀታ ከተካይድን እያ።
ብዘይካ'ዚ፡ ዝዓበየ ናይ ቋንቋን ባህልን ኣፍልጦ ክረኽቡ ከኽእሎም እዩ።