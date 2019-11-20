ዩጋንዳ፡ ናብ ተጠቀምቲ ክበጽሕ ዝተዘርግሐ ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ኮንደም ክእከብ ጀሚሩ
ኣብ ጥዕና ስነተዋልዶ ዝሰርሕ ትካል ግብረሰናይ ማሪስቶፕስ፡ ኣብ ዩጋንዳ ናብ ተጠቀምቲ ዝተዘርግሐ ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ኮንደም ቅድሚ ናብ ኣገልግሎት ምውዓሎም ክእከቡ ጸዊዑ።
በዓል መዚ ኣፋውስ ዩጋንዳ ከምዝሓበሮ፡ ገለ ካብቶም ኣብ ህንዲ ዝተሰርሑ ኮንደማት ቅዳድ ዘለዎምን ብቐሊሉ ክቕደዱ ዝኽእሉን ምዃኖም ብምርመራ ተፈሊጡ'ሎ።
ግብረሰናይ ትካል ማሪስቶፕስ ንልዕሊ 33 ሃገራት ኣገልግሎት ምውጣን (ምጣነ) ስድራቤት ዝህብ ኮይኑ፡ ኣብ ዩጋንዳ ድማ በብወርሑ ካብ 1.5 ክሳብ 2 ሚልዮን ኮንደማት የቕርብ።
ኣብ ዩጋንዳ ካብ ዝርከቡ ዓቕመ ኣዳም/ሄዋን ዝበጽሑ ዜጋታት እቶም 6 ሚኢታዊት ኣብ ደሞም ቫይረስ ኤች ኣይ ቪ ከም ዘለዎም መረዳእታ ሕቡራት ሃገራት የመልክት።
- 'ኮንደም ተቐዲዱኒ' ኢሉ መንግስቲ ዝኸሰሰ ኬንያዊ
- ታንዛኒያ ሕጽረት ከየጋጥም ብምስጋእ፡ 30 ሚሊዮን ኮንዶም ዓዲጋ
- ትግራይ፡ “ለበዳ ኤችኣይቪ ኤይድስ ክፅቀጥን ክዕፈንን ተገይሩ”
ካብ ሓፈሻዊ ህዝቢ'ታ ሃገር 11 ሚኢታዊት ጥራይ ብውጥን ከም ዝጠንሱ ካልኦት መጽናዕትታት ይሕብሩ።
ማሪስቶፕስ እቲ ሕዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብታ ሃገር ካብ ዝህቦ ኣገልግሎታት ንፈለማ እዋን ዝተርኣየ ትኹረት ዝደልይ ጉዳይ ምዃኑ ሓቢሩ'ሎ።
እዚ መጸዋዕታ [ዝተዘርግሐ ኮንደም ናይ ምእካብ ጻውዒት] ክቐርብ ዝኸኣለ፡ ኣብ መዛዘሚ ወርሒ ጥቅምቲ በዓል መዚ ኣፋውስ ዩጋንዳ ናብ ማሪስቶፕስ ሓበሬታ ብምሃቡ'ዩ።
ዛጊት ብመሰረት'ቲ ዝቐረበ ጻውዒት ልዕሊ ፍርቂ ምእካብ ከም ዝተኽኣለ እቲ ትካል ሓቢሩ።