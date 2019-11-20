ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኣብ መርዓን ቀብርን
ዋላ እኳ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን እንተተዓፀወ: ኣብ ከባቢ ዶብ ዝርከቡ ሰባት ግን ኣብ መርዓን ሓዘንን ይራኸቡ ኣለዉ።
ብሰንበት ክልተ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዘላምብሳ ተመርዕዮም።
ብርክት ዝበሉ ኣዝማድን ዕዱማትን ካብ ዓዲ-ቐይሕ: ሰርሓን እንዳ ዳሽምን ኣብቲ ድግስ ተረኺቦም።
እተን ሰለስተ መሓዙት መርዓት ካብ ኤርትራ፡ እታ ሓንቲ ድማ ካብ ዘላምበሳ ኮይነን ነቲ ጽምብል ኣድሚቐነኦ ውዒለን።
- ቁጠባ ኤርትራ ደሕሪ ሓደ ዓመት ምልዓል እገዳ
- ዶ/ር ደብረጽዮን፡ "ቁፅሪ ሓደ ዋኒንና ድሕነትን ሰላምን ህዝቢ ትግራይ ምሕላው'ዩ"
- "ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንሓዉ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ፍቕሪ ብተግባር ዘመስከረ'ዩ"
ብኻልእ ገፁ ድማ: ሓደ ኤርትራዊ ንሕክምና ካብ ዓዲ-ቐይሕ መፂኦም ሕክምነኦም ኣብ መቐለን ዓዲግራትን ክከታተሉ ድሕሪ ምፅናሕ ትማሊ ዓሪፎም።
ኣብቲ ሎሚ ዝተገብረ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ድማ፡ ካብ ከተማታት ኣስመራ፡ ዓዲ-ቐይሕ፡ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ዝመጹ ኣዝማድን ፈተውትን ተረኺቦም።
መዋቲ ዝተወለድሉ ከባቢ ዘላምበሳ ዝርከቡ ካህናት ብኣልባሳት ማዕሪጎምን ድባብ ተሰኪሞምን ነቲ ቀብሪ መሪሖሞ።
ሓደ ኣብ ዘላምበሳ ዝነብሩ ወላዲ "መንግስታት እዮም ዝባኣሱን ዝዕረቑን እምበር ንሕና ፍልልይ የብልናን" ክብሉ ንቢቢሲ ተዛሪቦም።
ቢቢሲ፡ ብዛዕባ ሂወትን መነባብሮን ህዝቢ እቲ ከባቢ ዝድህስስ ጸብጻብ ከቕርብ'ዩ።