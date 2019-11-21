ሩስያ ሽቓቕ መራኽበይ ወሲዳ ክትብል ዩክሬን ከሲሳ
ሩስያ ካብተን ሒዛተን ዝጸንሐት መከራኽብ ኲናት ዩክሬን፡ መሳርሒ ኲናትን ሽቓቕን ዝርከቦ ዝተፈላለዩ ኣቑሑት ወሲዳ ክትብል ዩክሬን ከሲሳ።
እተን ሩስያ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ዓጊታተን ድሕሪ ምጽናሕ ዝሰደደተን መራኽብ፡ '' መብራህቲ፣ ሶኬታትን ኮፍ መበሊ ዓይነምድርን ወሲዳ'' ክብል ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ዩክሬን ኢሆር ቮሮንቸንኮ ገሊጹ።
ጸጥታ ፌደራል ሩስያ ግን እተን መራኸብ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከምዘረከበተን'ዩ ዝገልጽ።
እተን ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ተዓጊተን ዝተወሰዳ መራኽብ ኣብ ዝሓለፈ ሰኑይ ናብ ዩክሬን ዝተመለሳ ኮይነን፤ እቶም 24 ባሕረኛታት ድማ ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ብዝተገበረ ምልውዋጥ እሱራት ተመሊሶም እዮም።
ፕረዚደንት ሩስያ ቮለድሚር ዘለንስኪ ናብተን ክልተ መራኽብ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን፡ ዝተወሰኑ መሳርሒታት ካብተን መራኽብ ከምዝጎደለን ምስዝምልከቶም ኣካላት ሩስያ ተዘራሪቡ ክምለስ ከምዝገብርን ንሪፖርተራት ተዛሪቡ።
ኣካላት ፌደራል ጸጥታ ሩስያ ግን ኣብ እዋን ምርኽኻብ ዝኾነ ዓይነት ቅሬታ ከምዘይቐረበን ኩነታት ናይተን መራኽብ ርእዮም ከምዝፈረሙን ገሊጾም።