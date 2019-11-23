ሲዳማ ዓስረይቲ ሓዳሽ ክልል ኢትዮጵያ ኮይና

  • 23 ኖቬምበር 2019
ከተማ ሃዋሳ

ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ መፃኢ ዕድል ዞባ ሲዳማ ንምውሳን ኣብ ዝተኻየደ ውሳነ-ህዝቢ፡ ዞባ ሲዳማ ክልል ንምዃን ዘኽእላ ድምፂ ከምዝረኸበት ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ።

ብመሰረት እዚ ድማ፡ ኣብቲ ውሰነ-ህዝቢ ካብ ዘድመፀ ልዕሊ ክልተ ሚልየን ህዝቢ፡ ማለት'ውን እቲ 98 ነጥቢ 51 ሚእታዊት፡ ዞባ ሲዳማ ክልል ንክትኸውን ድምፂ ሂቡ።

ብመሰረት እዚ ድማ፡ ክሳብ ሕዚ ንዞባ ሲዳማ የመሓድር ዝነበረ ክልል ደቡብ፡ እቲ ሓላፍነት ሓዳሽ ንትምስረት ክልል ከረክብ እዩ።

ርእሰ ከተምኣ ኣብ ዞባ ሲዳማ ኣብ ትርከብ ከተማ ሃዋሳ ዝገበረት ክልል ደቡብ፡ ንክልተ ናይ መረፃ ዘበን፡ ምስ ሓዳሽ ክልል ሲዳማ ነታ ከተማ ሓቢራ ከምትጥቀም ምግላፁ ይዝከር።

እዛ ሓዳሽ ትምስረት ክልል ሲዳማ ፡ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ብቐጥታ ፡ ኣባል ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ክትኸውን እያ።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
ሲዳማ ዓስረይቲ ክልል ፈደሬሽን ኢትዮጵያ?

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