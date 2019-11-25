ሮማኒያ፡ 14 ሽሕ ኣባጊዕ ጽዒና ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ተገልቢጣ

  • 25 ኖቬምበር 2019
ኣባጊዕ ጽዒና ዝተገልበጠት መርከብ Image copyright ISU Constanta

እታ ልዕሊ 14 ሽሕ ኣባጊዕ ጽዒና ትማሊ ሰንበት ካብ ወደብ ሚዲያ ዝተበገሰት ዓባይ መርከብ፡ ኣብ ጥቓ መስመር ገማግም ጸሊም ባሕሪ [Black Sea] ከምዝተገልበጠት ተገሊጹ።

ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ዜጋታት ሶርያ ዝኾኑ 22 ኣባላት ብህይወት ተሪፎም ኣለዉ።

ሓደ ካብ ኣባላት'ታ መርከብ ብሰንኪ ትሑት ሙቖተ ሰብነት [hypothermia] ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ'ሎ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ከኣ ግዳያት'ቲ ሓደጋ ምግልባጥ ዝኾና ኣባጊዕ ንምትራፍ ወፍሪ ምድሓን እናተኻየደ እዩ።

ዛጊት 32 ኣባጊዕ እናሓምበሳ ክርከባ ከለዋ፡ ዝበዝሓ ግን ጥሒለን ክኾና ከምዝኽእል ተሰጊኡ'ሎ።

"ውሑድ ቁጽሪ ክነድሕን ክኢልና ኣለና። ኣብቲ ባሕሪ ክሕምብሳ ዝጸንሓ እየን" ክትብል ወሃቢት ቃል ኣገልግሎታት እዋን ሓደጋ ከተማ ኮንስታንታ [ኣብ ደቡብ ምብራቕ ሮማንያ ትርከብ] ንቢቢሲ ተዛሪባ።

እቲ ነተን ኣባጊዕ ናይ ምድሓን ወፍሪ ሎሚ ሰኑይ'ውን ክቕጽል ምዃኑ ወሲኻ ሓቢራ።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
ካብቲ ሓደጋ ብህይወት ዝተረፋ ኣባጊዕ ናብ ካልእ ጀልባ እናተጽዓና

እታ መርከብ ክትግልበጥ ዝኸኣለትሉ ምኽንያት ዛጊት ዘይተፈለጠ ኮይኑ፡ ነተን ኣባጊዕ ናይ ምድሓን ስራሕ ምስተኻየደን እታ መርከብ ምስተልዓለትን ምጽራይ ከምዝጅመር ሰበስልጣን ኣፍሊጦም።

Image copyright ISU Constanta
ናይ ምስሊ መግለጺ ካብቲ ሓደጋ ዝተረፋ ኣባጊዕ

እታ ካብ ወደብ ሚዲያ ዝተበገሰት ናይ ጽዕነት መርከብ፡ ናብ ስዑዲ ዓረብ ከተማ ጂዳ ትጓዓዝ ከምዝነበረት ተገሊጹ'ሎ።

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