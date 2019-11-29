ሱዳን፡ ውድብ ፖለቲካ ፕረዚደንት ሱዳን ነበር ኣልበሽር ክፈርስ ወሲና
ብፕረዘዲንት ሱዳን ነበር ዑመር ኣልበሽር ዝምራሕ ዝነበረ ገዛኢ ውድብ ፖለቲካ እታ ሃገር ክፈርስ ብሕጊ ጸዲቑ።
ኣብ 1989 ኣቆጻጽራ ኣውሮጳውያን ብዕልዋ መንግስቲ ፖለቲካዊ ስልጣን እታ ሃገር ዝጨበጠ ዑመር ኣልበሽር፡ ክሳብ ብህዝባዊ ተቓውሞ ዝእለ ንሱዳን ንኣስታት 30 ዓመታት መሪሕዋ።
ሰበ-ስልጣን ስግግር መንግስቲ ሱዳን፡ ክትግበር ዝጸንሐ ባህርያት ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ክመስል ከምዘለዎ ዝድንግግ ሕጊ ክሰዓር ገይሮም ኣለዉ።
ስርዓት ኣልበሽር መሊኢኻ ንምቕሃም ዕላማ ገይሮም ዝተወሰኑ እዞም ክልተ ስጉምትታት፡ ብመሰረት ሕቶ ተቓወምቲ ከምዝኾነ ተሓቢሩ።
ሱዳን ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ካብ ወተሃደራዊ መኮነናትን ሲቪል ኣመሓድርትን ብዝተዋጽአ ባይቶን፡ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ዝምራሕ ሲቪላዊ መንግስቲ እያ ትመሓደር ዘላ።
"ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ" ተባሂሉ ዝፍለጥ ውድብ ኣልበሽር ብሕጊ ደረጃ ክፈርስ ምውሳኑ፡ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ናይ ስግግር መንግስቲ በቲ ውድብ ዝተመዝገበ ዝኾነ ይኹን ንዋት ክወርስ ዘኽእሎ እዩ ተባሂሉ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶክ እቲ ውሳነ፡ "ዝተጉሓለ ንብረት ህዝቢ ሱዳን" ንምምላስ ከምዘኽእሎ ኣብ ትዊተር ገጹ ኣስፊሩ ኣሎ።
ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ውሳነ ዝኾነ ይኹን ኣርማ እቲ ውድብ ኮነ ስርዓት ኣልበሽር፡ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ንቐጸልቲ ዓሰርተ ዓመታት ኣብ ተግባር ከይውዕል ደንጊጉ።
ስርዓት ኣልበሽር ኣብ ምዕላው ዓብይ ተራ ዝነበሮ ማሕበር ሞያውያን ሱዳን፡ ነቲ ውሳነ "ታሪኻዊ ፍጻመ" ክብል ከምዝገለጾ፡ ብወሃቢት ቃሉ ሓቢሩ።
ግዚኡ ዘበነ ቅሳነት ከምዝኾነ ዝገለጸት ወሃቢት ቃል እቲ ማሕበር ሳሚሂር ሙባረክ፡ ህዝቢ ሱዳን ብስርዓት ኣልበሽር ብዝተፈላለየ መገዲ ጉዱእ ከምዝኾነ ተዛሪባ።
ካሊእ ንብዙሓት ዘካትዕ ዝነበረ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዘጓኒ ሕጊ ክሰዓር ተገይሩ እዩ።
እቲ ዝተሰዓረ ሕጊ ካብ ሸሪዓ ብቐጥታ ዝተተረጉመን ኮይኑ፡ ደቂ ኣንስትዮ እታ ሃገር ኣብ ማሕበራዊ ውራያት ብምስታፈንን ስረ ስለዝተኸደናን ጥራይ፡ ክእሰራ ዘግብር ከምዝኾነ ነጠፍቲ ገሊጾም።
ብሰንኪ እዚ ቀጻዓይ ሕጊ ድማ፡ ብኣሽሓት ዝቑጸራ ደቂ ኣንስትዮ ከምዝተኣሰራ ተገሊጹ።
እቲ ሕጊ መሰራታዊ መሰል ዜጋታት ሱዳናውያን ዝግሃሰን ክብሪ ህዝቢ ዝትንክፍን ከምዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ኣብ ትውተር ገጹ ጽሒፉ።
ብሰንኪ እዚ ሕጊ፡ በደል ንዝበጽሖም መናእሰይ ሱዳን ድማ፡ ሓዘኔትኡ ገሊጹ።
ሱዳን ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ንፈለማ እዋን፡ ንዓለም-ለኻዊ ጎስጓስ ምውጋድ መጥቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዋ ድጋፍ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰኑይ ኣካይዳ ምንባራ ዝዝከር እዩ።
ደቂ ኣንስትዮ ሱዳን ኣብ ምዕላው ስርዓት ኣልበሽር መሪሕ ተራ ከምዝነበረን ይዝከር።