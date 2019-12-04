ኣብ ቤተክርስቲያን ኤርትራውያን ብዝተፈጥረ ጎንጺ ኣገልገልቲ ተጎዲኦም
ኣብ እስራኤል ኣብ ዝርከባ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኣብ እንዳ ማርያም - መድሃኔ ዓለም ብዝተፈጥረ ጎንጺ፡ ካህናትን ዲያቆናትን ተጎዲኦም ኣብ ሆስፒታል ከም ዝርከቡ ምንጪታት ንቢቢሲ ገሊጾም።
ሰለስተ ሰባት ኣብ ቀጽሪ ቤተክርስትያን እንዳማርያም ጸሎት ዝገብር ዝነበረ ዲያቆን፡ ደጋጊሞም ብካራ ክወግኡዎን ተሰኒፉ ክወድቕ እንከሎ ዘርኢ 'ብሲሲቲቪ' ዝተሰኣለ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድሕሪ ምዝርግሑ ኣዝዩ ኣዘራራቢ ጉዳይ ኮይኑ ምህላው ነበርቲ እስራኤል ሓቢሮም።
እዞም ኣገልገልቲ ቤተክርስቲያን፡ ብጉዳይ እቶም ኣብ ማሕዩር ዝርከቡ ሳልሳይ ፓትሪያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ተኸፋፊሎም ብተደጋጋሚ ክሰሓሓቡ ዝጸንሑ እዮም።
ኣብ እስራኤል፡ ክልተ እንዳማርያም፡ እንዳ መድሃኔ ኣለምን ኣቡነ ተኽለን ዝተባህላ ኣርባዕተ ኤርትራውያን ዝግልገሉለን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን እየን ዘለዋ።
እንዳ መድሃኔ ኣለምን እታ ሓንቲ እንዳማርያምን ከኣ ንማእሰርቲ ኣቡነ እንጦንዮስ ንዝድግፉ ኣቡነ ሉቃስ ዝድግፉ ኮይኖም፤ እተን ክልተ ካልኦት ግን፡ ኣቡነ ኣንጦንዮስ ንክፍትሑ ዝጠልቡ መእመናን ዝግልገሉለን ምዃነን ነበርቲ እስራኤል ንቢቢሲ ሓቢሮም።
ብቐዳም 30 ሕዳር ኣብ ቴልኣቪቭ ኣብ ዝነበረ ጸሎተ ቅዳሰ ኸኣ፡ ኣብታ ንኣቡነ ሉቃስ ምስ ዝኽተሉ ምእመናን ዘምልኹላ ቤተ ክርስቲያን እንዳማርያም፡ ብጉዳይ መሰል ፍትሒ ኣቡነ እንጦንዮስ ኣብ ክልተ ዝተመቕሉ ኣመንቲ ብዝተፈጥረ ባእሲ፡ እቶም ኣቕሽሽቲ ብመሳቕልን ካልእ ናውትን ተሃራሪሞም ጉድኣት ከም ዝበጽሖም፡ ምንጭታትና ገሊጾም።
ብተወሳኺ ሓደ ድያቆን እታ ቤተክርስቲያን፡ ብበሊሕ ነገር ተሃሪሙ ጉድኣት ከም ዝበጽሖን፡ ኣርባዕተ ሰባት ኣብ ሆስፒታል ከም ዝርከቡን ሓቢሩ።
- ኤርትራውያን ነበርቲ ካናዳ፡ መሰል ሃይማኖት ክኽበር ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም
- መንግስቲ ኤርትራ 35 ናይ ሃይማኖት እሱራት ይፈትሕ
- ሰባት ንምንታይ ነፍሰ ቕትለት ይፍጽሙ?
ካብ ኣሜሪካ ዝመጽኡ ኣቡነ ሉቃስ፡ እቶም ተኣሲሮም ዘለው ኣቡነ እንጠንዮስ ውጉዝ'ዮም፣ መንግስቲ ዝሃቦም ፍርዲ ክቕበሉ ኣለዎም ድሕሪ ምባሎም እቲ ጎንጺ ከምዝተባረዐ እቶም ምንጭታት ኣረዲኦም።
ፖሊስ ነዚ ጉዳይ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ምንጪታትና ገሊጾም።
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ብሰንኪ እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኣገልገልቲ እታ ቤተክርስቲያን ዝወሰዶም ስጉምታትን ኣብ ልዕሊ ኣቡነ ኣንጠንዮስ ዝወረደ ስጉምትን ኣብ ክልተ ተኸፊላ ትርከብ።
ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን መሰል ሃይማኖት ንኪኽበር ብተደጋጋሚ ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ ጸኒሖም ኣለው።