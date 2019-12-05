ጃልባ ብምግልባጣ ልዕሊ 50 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ጥሒሎም
ኣብ ገማግም ማውሪታንያ ጃልባ ብምግልባጣ ብውሑድ ካብቶም ኣብ ጃልባ ዝነበሩ 57 ከምዝጠሓሉ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ።
ብመሰረት ካብ ኣጄንሲ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተረኸበ ሓበሬታ፡ እታ ጃልባ ቅድሚ ሰሙን ኣቢላ 150 ስደተኛታት ጽዒና ካብ ገማግም ጋምብያ ከምዝተበገሰት የረድእ።
ካብታ ዝተገልበጠት ጃልባ ዝደሓኑ ስደተኛታት ንትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከምዝሓበርዎ፡ እታ ጃልባ ናብ ገማግም ሞሪታንያ ኣብ ዝቐረበትሉ ነዳዲ ከምዝወአትን፤ እቲ ኣብ ዝባን እታ ጅልባ ዝነበሩ ስደተኛታት ብጭንቐት ከዕለብጡ ምስ ጀመሩ ሚዛና ስሒታ ከም ዝተገምጠለት ኣረዲኦም።
- "መብዛሕትኦም ናብ ስደት ወጺኦም እንረኽቦም መኪናን ገዛን ዘለዎም'ዮም"
- ስለምንታይ መርከብ ድሕነት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ተዋፊራ?
- ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ብሓቂ ጠንቂ ስደት ድዩ?
እዚ ብመንገዲ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ናብ ኣውሮጳ ዝወስድ መስመር ብዘይሕጋውያን ስደተኛታት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝውቱር ዝነበረ መስመር እዩ።
እዚ ንኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ተጠቒምካ ዝግብር ጉዕዞ ሓደገኛ መስመር ኮይኑ፡ ብተደጋጋሚ ሓደጋ ዘጋጥመሉ ዝነበረ ናይ ልዕሊ ሰሙን ጉዕዞ እዩ።
እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብመንገዲ ሊብያ ኣቢልካ ናብ ኣውሮጳ ዝፍተን ጉዕዞ ዝበዝሑ ስደተኛታት ብምራቕ ኣፍሪቃን ገለ ምዕራብን ምእከላይን ኣፍሪቃ ዝጥቐሙሉ መስመር እዩ።