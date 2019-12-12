ኪሊማዊ ለውጢ፡ 'ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝርከባ ኣሓ ክውሕዳ ኣለወን'
ሓደ ካብ ቀንዲ ፍጻሜታት ዓለም ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን'ዚ፡ እቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ርእሰከተማ ስፔን ዝካየድ ዘሎ መበል 25 ዋዕላ ኪሊማ [ለውጢ ኣየር] ውድብ ሕቡራት ሃገራት'ዩ።
ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ዋዕላ፡ መደረ ዘስመዐ ዋና ጸሓፊ ናይቲ ውድብ ኣንቶንዮ ጉተረዝ፡ ንኩነታት ክሊማዊ ለውጢ፡ "ናይ ህይወትን ሞትን'ዩ" ክብል ገሊጽዎ ነይሩ።
ቢቢሲ ትግርኛ፡ ብዛዕባ ቀንዲ ጠንቅታት ሳዕቤናትን ክሊማዊ ለውጢ ኣመልኪቱ ምስ ክልተ ኤርትራውያን ኪኢላታት ናይቲ ዓውዲ ቃለመሕትት ኣካይዱ ነይሩ።
ዶ/ር መብራህቱ ኣቶወብርሃንን ዶ/ር ኤርሚያስ ክብረኣብን ብዛዕባ ጽልዋ ናይቲ ለውጢ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ብፍላይ ድማ ኤርትራን ኢትዮጵያን'ውን ርእይቶታትን ሓበሬታታትን ሂቦም ኣለዉ።
ክሊማዊ ለውጢን ጠንቅታቱን?
እዚ ንዓለም ኣሻቓሊ ኮንዋ ዘሎ ክሊማዊ ለውጢ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት የምርሕ ምህላዉ፡ ዝበዝሑ ተመራመርቲ ዝሰማምዕሉ ሓቂ ኮይኑ'ሎ። በቲ ዝኸዶ ዘሎ እንተ ቐጺሉ ከኣ፡ እዛ ምድሪ ሂወታውያን ክነብሩላ ኣብ ዘይክሉ ደረጃ ክትበጽሕ ትኽእል'ያ።
ብዛዕባ'ቲ ጉዳይ ክንሓስብ እንከለና፡ ብንጹር እንታይ'ዩ ዝኸውን ዘሎ? ስለምንታይን ብኸመይን? ዝብሉ ሕቶታት ናብ ኣእምሮና ክመጹ ባህርያዊ'ዩ።
ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብዙሕ ምርምራትን መጽናዕትታትን ዘካየደ ዶ/ር መብራህቱ ኣተወብርሃን "ካብቶም ቀንዲ መሰረታውያን መምዘኒ ኩነታት ኣየር፡ ሙቐትን ብዝሒ ማይን እዮም" ድሕሪ ምባል "እቲ ካልእ ኢኮሎጂካዊ [ማሕድሮ ተፈጥሮ]፡ ናይ እንስሳ ድዩ፡ ኣትክልቲ በዚኦም'ዩ ዝውሰን'ዩ" ክብል እቲ ለውጢ ካበይ ከም ዝብገስ ይገልጽ።
"ክሊማዊ ለውጢ ክንብል እንከለና፡ ናይዞም ክልተ ባህርያዊ ለውጢ ማለት'ዩ፡ ብፍላይ ከኣ ሙቐት።"
"ሕጂ እቲ ሕቶ ስለምንታይ'ዩ መቐት ናይ ዓለምና ዝውስኽ ዘሎ'ዩ። ኩነታት ኣየር ብባህርያቱ ተለዋዋጣይ'ዩ" ድሕሪ ምባል፡ ኣብዘን 1 ሚልዮን ዓመታት፡ እተን ዝሓለፋ 200 ዓመታት እተን ዝኸፍኣ ምንባረን ይዛረብ።
ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ ድማ፡ ምስ ምጅማር "ኢንዱስትርያዊ ሰውራ" ሰብ ከሰልን ነዳዲን ክጥቀም ምስ ጀመረ ዝሰዓበ ምዃኑ'ውን ይጠቅስ።
ዶ/ር ኤርሚያስ ክብረአብ፡ ኣብ ኣመሪካ፡ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርንያ፡ ዳቪስ፡ መምህርን፡ ተመራማሪ ሕርሻ እንስሳን ዳይረክተር መግቢ ዓለም ናይቲ ዩኒቨርሲቲን'ዩ፡ ኣብ ምቅልጣፍን ምግዳድን ናይቲ ለውጢ ወሳኒ ተራ ዘለዎም ሰለስተ ጋዛት ከም ዘለዉ ይዛረብ።
"ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ለውጢ'ዚ ሰለስተ ጋዛት'የን፡ ካርቦዳይኦክሳይድ፡ ናይትሮኦክሳይድን መቴንን። ካብዚአን እቲ ዝዓበየ፡ ማለት ልዕሊ ሰብዓ ካብ ሚእቲ፡ ኣበርክቶ ዘለዎ ግን ካርቦንዳይኦክሳይድ'ዩ" ይብል ዶ/ር ኤርሚያስ።
እዚ ንኢንዱስትሪያዊ መዓላ (ፋብሪካታት)፡ መጓዓዝያን መነባብሮን እንጥቀመሉ ነዳዲን ጋዝን፡ ካብቲ ንሚልዮናት ኣብ ትሕቲ ምድሪ ተዓቂቡ ዝነበረ ካርቦን ነውጽኦ ከም ዘለና'ውን ይጠቅስ።
"ሕጂ እንታይ ኢና ንግብር ዘለና እቲ ኣብ መሬት ተዓቂቡ ዝነበረ ንሰማይ ንሰዶ ኣሎና ማለት'ዩ። እዘን ጋዛት እዚአን ድማ ነቲ ናብ መሬት ዝኣቱ ሙቐት ይሕዘኦ ኣለዋ" እዚ ድማ ጠንቂ ምውሳኽ ዋዒ ዓለም ይኸውን።
ምንጪ ናይቲ መቴን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጋዝ ድማ፡ ኣሓ ምዃነን ዶ/ር ኤርሚያስ ይሕብር። ንኣብነት፡ 3 ሚእታዊት ናይ ዓለም ኣሓ ኣብ ኣመሪካ ኣለዋ፡ 13 ሚእታዊት ጸባ ዓለም ድማ የፍርያ።
"ኣብ ኢትዮጵያ እንተሪኢና፡ ካብ ናይ ኣመሪካ ዝበዝሓ፡ 4 ሚእታዊት ናይ ዓለም ኣሓ ኣለዋ፡ ክንደይ የፍርያ እንተ ኢልካ ግን፡ 0̏́́́́.44 ሚእታዊት ጸባ የፍርያ። ስለዚ ብዙሕ እንድሕር ዘየፍርያ ኮይነን፡ ከተብዝሐን ኣለካ ማለት'ዩ። ከተብዘሐን ከለኻ እቲ መቴን ከኣ ብኡ መጠን ይበዝሕ ኣሎ ማትለት'ዩ።"
ንሱ ከም ዝብሎ፡ እቶም ጋዛት ንሂወት ኣገደስቲ ምዃኖምን፡ ብዘይብኦም ዓለም ኣዝዩ ዝዘሓለ'ዩ ዝኸውን። እቲ ቀንዲ ጸገም ዝኸውን ዘሎ ብዝሒ ናይቶም ጋዛት ኣብ ከባቢ ኣየር'ዩ። ስለዚ መጠኑን ሚዛኑንን ዝሓለወ እንተኾይኑ ጥራይ'ዩ ንሂወት ክድግፍ ዝኽእል ይብል።
ቀንዲ ሳዕቤናት ኣየኖት'ዮም
ክሊቲኦም ኪኢለታት ከም ዝሰማምዕሉ፡ ዋዒ ናይዛ ምድሪ እንተ ወሲኹ፡ እቲ ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ጫፍፋት ምድሪ ዘለዉ ከውሒታት በረድ ክመክኽ ስለዝኾነ፡ ኣብ ጽፍሒ ባሕሪ ወይ ቀረባኡ ዝርከቡ ከባቢታት፡ ማለት ዴሴታትን ገማግም ባሕሪን ከዕለቕልቕ ይኽእል'ዩ ይብሉ።
እዚ ማለት ድማ፡ ሰፊሕ ዕንወትን ምፍንቓል ህዝብታት ከጋጥም ይኽእል'ዩ። ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘለዋ ከታማታት፡ ትሕተ-ቅርጽታትን ኣብ ሓደጋ ኣሎ ይብሉ።
"እቲ ቀዳማይ ሳዕቤን፡ እቲ ቀጥታዊ ሳዕቤን'ዩ። ንኣብነት፡ ብዙሓት እንስሳታት ሙቐት ኣይጻወሩን'ዮም። እቲ ሙቐት ካብ ዝተወሰነ ደረጃ እንተ ደዪቡ ይጠፍኡ ማለት'ዩ" ይብል ዶ/ር መብራህቱ።
ንሱ ከም ዝብሎ፡ ብካልኣይ ደረጃ'ውን እቲ እንስሳታት ዝነብርዎ ከባቢታት ብሰንኪ ዋዒ እንተ ተደምሲሱ፡ ብዙሓት እንስሳታት ክጠፍኡ ይክእሉ። ንከም ኣንበጣ ዝበሉ በላዕተኛታት'ውን ቀልጢፎም ከም ዝፋረዩ ስለዝገብር፡ ንክትከላኸሎም ዕድል ኣይህቡን ይብል።
ዶ/ር ኣርሚያስ ብወገኑ፡ ክሊማዊ ለውጢ "ኣብ ሕርሻ ዓቢ ጽልዋ ዘለዎ እቲ ናይ ለውጢ ሃዋሁ። እቲ ቀንዲ ነገር ናይ ሙቐት ምውሳኽ ጥራይ ዘይኮነ፡ እቲ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዘሎ ለውጥታት እናዓበየ ይመጽእ ኣሎ።
"
ኪኢላ ስነሂወት ባሕሪ ዝኾነ ዶ/ር መብራህቱ ከም ዝብሎ፡ ባሕርታትን ውቅያኖሳትን፡ ዋሕዲ ኦክስጅን የጋጥሞም ኣሎ ይብል። ጠንቂ ናይዚ ድማ፡ እቲ ኣብቶም ማያት ዘሎ መጠን ዋዒ ብምውሳኹ ምዃኑን፡ ሓደገኛ ምዃኑ ይገልጽ።
ከም ካርቦንዳይኦክሳይዕድን ኦክጅንን ዝበሉ ጋዛት፡ ኣብ ዝሑል ማይ'ዮም ዝሓቁ ወይ ዝሕወሱ፡ እቲ ማይ ክውዒ እንከሎ ግን፡ መጠን ናይቲ ዝሕወስ ጋዝ ይ ውሕድ። ስለዚ፡ እቶም ናይ ባሕሪ እንስሳታትን ኣትክልትን ዋሕዲ ናይቲ መሰረታዊ ዝኾነ ኮስጅን ስኢኖም ህልቂት ከጋጥሞም ይኽእል።
እንታይ ክግበር ኣለዎ?
ክልቲኦም ኪኢለታት፡ ነቲ ኩነታት ንምቁጽጻር መጠን ካርቦንን እቶም ዝተጠቕሱ ካልኦት ጋዛት መግእትኢ ተጌሩሉ ክንኪ ኣለዎ በሃልቲ'ዮም።
ትጽቢታትን ውጽኢታትን ዋዕላ ክሊማ 2019 (COP25)
ነዚ ንፕላነት ምድሪ ናይ ሞትን ሂወትን ጉዳይ ኮይንዋ ዘሎ ክሊማዊ ለውጢ ንምግታእ ኣብ ዝግበር ዘሎ ቅድድም ምስ ግዜ፡ ውድብ ሕቡራት መሪሕ ተራ ብምውሳድ ዓመታዊ ዋዕላታት የካይድ'ዩ።
ካብቶም ብኣገዳስነቶም ቀንዲ ዝጥቀሱ ዋዕላታት ድማ፡ እቲ ኣብ 2016 ኣብ ፓሪስ፡ ፈረንሳ ዝተኻየደን ወሳኒ ውዕል ዝተፈረመሉን'ዩ። ቅድሚኡ'ውን ኣብ 1997 ኣብ ኪዮቶ፡ ጃፓንን ዝተኻየደ ዋዕላ ቀያዲን ሕጋውን ውዕላት ክግበር ኣብ ዝምምዕ ዝተበጽሓሉ'ዩ ነይሩ።
እዞም ዋዕላታትን፡ ካብኦም ዝምንጭዉ ውዕላትን፡ ሃገራት ዓለም ግብራዊ ስጉምትታት ብምውሳድ ንኣሉታዊ ጽልዋታት ክሊማዊ ለውጢ ከም ዝጎድል ብምግባር ምቁጽጻር ዝዓለሙ'ዮም።
ይኹን እምበር፡ ብሰንኪ ቁጠባዊ ረብሓታትን ዚመሰረቱ ዘይምስምማዕ፡ እቲ ኩነታት እንናገደደ ክመጽእ ጸኒሑ'ሎ። ብሰንኪ'ዚ ድማ፡ ኣብዚ ቀረባ እዋን፡ ተሓለቐቲ ክሊማ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዓለም ጽርግያታት ብምዕጻዉ ኣብ ልዕሊ መንግስታት ዘለዎም ተቓውሞታት ከርእዩ ጸኒሐም ኣለዉ።
ዶ/ር መብራህቱ ከም ዝብሎ፡ መትከል ናይዚ ዓመታዊ ዋዕላ፡ እተን ብቑጠባ ዝማዕበላ ሃገራት፡ እተን ኣዝየን በከልቲ ብምዃነንን፡ ኣብ ምግዳድ ናይቲ ለውጢ ቀንዲ ተሓተቲ ብምዃነን፡ ነተን ዘይማዕበላን ግዳያት ናይቲ ለውጢ ዝኾናን ሃገራት ክደግፍአን ዝብል'ዩ።
ነዚ ንምግባር ድማ፡ ገንዘባዊ ደገፍ ክገብራለን ኣለውን፡ ነቲ ሳዕቤናት ንምጉዳልን ንመጠን ካርቦን ኣብ ከባቢ ኣየር ንምንካይን
ምስሓብ ኣመሪካ ካብ ውዕል ፓሪስ
ኣመሪካ እትርከበን ሰለስተ ሃገራት ካብቲ ውዕል ወጺአን ይርከባ። ይኹን እምብር እተን ክልተ ካብአን እኹል ኣይኮነን ብምባል'የን ተቓውሞአን ገሊጸን።
ዶ/ር ኤርሚያስ ብዛዕባ ምስሓብ ኣመሪካ ካብቲ ውዕል ክዛረብ እንከሎ "ሓደ ነገር ክንግንዘቦ ዘለና ናይ ኣመሪካ፡ እቲ ፈደራላዊ መንግስቲ'ዩ ነጺግዎ ዘሎ ድኣ'ምበር፡ እተን ክፍለሃገራት ብዕቱብ'የን ዝሰርሓሉ ዘለዋ" ይብል።
ፈደራላዊ መንግስቲ ነተን ክፍለሃገራት ከገድደን ስለዘይክእል ድማ፡ እቲ ዝድለ ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ንኣብነት ናይቲ ዝነብረሉ ክፍለሃገር ካሊፎርንያ ጠቒሱ። ንሱ ከም ዝብሎ፡ ካሊፎርንያ ዘውጽኦ ሓደሽቲ ሕግታት፡ ነቲ በካሊ ጋዛት ከም ዝጎድል ተወሲኑ'ሎ።
ንመቴን ዝበሃል ጋዝ ኣብ ዝመጽእ 10 ዓመታት ብ40 ሚእታዊት ክጎድል ከም ዝተወሰነን፡ ድሮ ኣብተን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ጥራይ ካብ 15-20 ሚእታዊት ጎዲሉ'ሎ። ካልእ ስጉምትታትን ቅጥዕታትን ወጺኡ ኣሎ፡ ክሊማዊ ለውጢ ንምቁጽጻር።