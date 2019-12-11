ፊንላንድ ብደቂኣንስትዮ ብዝምራሕ ልፍንትን ብጓልአነስተይቲ ክትመሓደር'ያ
ጓል 34 ዓመት ሳና ማሪን፡ ኣብ ዓለም እታ ብዕድመ ዝነኣሰት ጓል ኣንስተይቲ ቐዳመይቲ ሚኒስትር ክትኸውን'ያ።
ንሳ፡ መራሒት እቲ ብውህደት ተመስሪቱ ዘሎ መንግስቲ ፊንላንድ'ውን እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቲ ሪኔ ስርሑ ጠጠው ምስ ኣበለ፡ ሰልፊ ሶሻል ዲሞክራት ንሚኒስትር መጓዓዝያ ዝነበረት ሳና ማሪን መዚዙ።
ሳና ማሪን፡ ኣብዚ ሰሙን ቃለ መሓላ ክትፍጽም ትጽቢት ይግበር። ብሓሙሽተ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዝምራሕ ውሁድ ሰልፊ ፊንላንድ እውን ክትመርሕ እያ።
ካብዘን ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ፡ እተን ሰለስተ ትሕቲ 35 ዓመት እየን።
እቲ ጸጋማዊ ልፍንቲ ብጓል 32 ዓመት ሊ ኣንደርሰን እንክምራሕ፡ ሓምላይ ሊግ ብጓል 34 ዓመት ማሪኣ ኦሂሳሎ፣ ማእኸላይ ሰልፊ ብካትሪ ኩሊሙኒ [ጓል 32 ዓመት]፣ ከምኡ ድማ ሰልፊ ህዝቢ ስዊድን ብጓል 55 ዓመት ኣና ማጃ ሄንሪክሶን ዝምርሑ'ዮም።
ማሪን ንዕድሚኣ ዝምልከት ሕቶ ቐሪቡላ ከይመለሰት ሓሊፋቶ'ያ።
"ብዛዕባ ዕድመይ ወይ'ውን ጾታይ ሓሲበ ኣይፈልጥን፤ እኳ ድኣ ናብ ፖለቲካ ዝኣተኹሉ ምኽንያትን ምርጫ ዝተዓወትናሎም ነገራትን'የ ዝሓስብ" ኢላ።
ንጉስ ስዑዲ ልኡል መሓመድ ቢን ሳልማን ኣል ሳውድ ዕድሚኡ 34 ዓመት'ዩ። ቐዳማይ ሚኒስትር ዩክሬይን ኦሌስኪ ሆናቻርኩ ድማ ወዲ 35 ዓመት።
ፕሬዝደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ አን ሕጂ 35 ዓመት ኮይኑዎ ኣሎ። ኣብ 2011 ናብ ስልጣን እንክመጽእ ግን፡ 30 ዓመት ዘይመልአ መንእሰይ ነይሩ።
Age of G20 leaders
Men = Blue; Women = Yellow
ድሕረ ባይታ ማሪን
ማሪን፡ ናይ 22 ኣዋርሕ ቆልዓ ኣለዋ።
ከም ጸብጻብ ማዕኸን ሓበሬታ ፊንላንድ YLE እንተኾይኑ፡ ሳና ማሪን ኣዲኣ ንበይና ዘዕበየታ ኮይና፡ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዝኣተወት ፈላመይቲ ኣባል ስድርኣ'ውን እያ።
ጓል 27 ዓመት ኣብ ዝነበረትሉ ሓላፊት ባይቶ እትነብረሉ ከተማ ብምኳን ኣብ ሰልፊ ሶሻል ዲሞክራት ቀልጢፋ ዝዓበየት እያ።
ኣብ 2015 ድማ ኣባል ባይቶ ኮይና ተመሪጻ።
ኣብ ጥሪ 2019፡ ኣቦ መንበር እቲ ሰልፊ ዝነበረ ሪኔ ንኽልተ ኣዋርሕ ኣብ ናይ ሕክምና ዕረፍቲ ከም ዝጸንሕ ምስ ገለጸ ናቱ ሓላፍነት ዝተረከበት ሳኔ፡ እቲ ሰልፊ ከካይዶ ዝጸንሐ ጎስጓስ መረጻ ዕውት ብዝኾነ መገዲ መሪሓቶ።
ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚራ፡ ሚኒስትር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ነይራ።
ሳና ማሪን፡ ኣብ ሃገራት ስካንዲቪያ ሳልሰይቲ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ክትኸውን'ያ። ፊንላንድ ድማ፡ ክሳብ መወዳእታ እዚ ወርሒ ፕሬዝደንት ሕብረት ኤውሮፓ ክትኸውን'ያ።
እዚ ልፍንታዊ መንግስቲ፡ መሰረታዊ ናይ ፖሊሲ ለውጢታት ከም ዘይገብር ተሰማሚዑ'ዩ ናብ መሪሕነት ዝመጽእ ዘሎ።
ኣብ ወርሒ ሚያዚያ 2019 ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ፡ ሰልፊ ሶሻል ዲሞክራት ዓብላሊ ኮይኑ'ዩ ወጺኡ።
ቐዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ዝነበረ ኣንቲ ሪኔ፡ ደሞዝ ኣማኢት ሰራሕተኛታት ኣብያተ ፖስታ ክንኪ ከም ዝገብር ምስ ገለጸ ድሕሪ ዝሰዓበ ተቓውሞ'ዩ ካብ ስልጣኑ ወሪዱ።
ኣባላት እቲ ውሁድ ሰልፊ ድማ፡ ኣብ ልዕሊኡ እምነት ስኢኖም ምንባሮም ገሊጾም።
ሕጂ ነቲ ምርጫ ብጸቢብ ኣፈላላይ ዝሰዓረት ሳና ግን፡ ኩሉ ነገር ከምቲ ዝነበሮ ኣይክቕጽልን ኢላ።
"ዳግም እምነት ንምህናጽ ብዙሕ ስራሕ ክጽበየና'ዩ። እዚ ንመንግስቲ ቀሊል ኣይኮነን" ክትብል ንጋዜጠኛታት ተዛሪባ።