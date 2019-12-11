ኣልጀሪያ፡ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣብ ዝቃረበሉ ዘሎ እዋን ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን ኣሲራ
ቤትፍርዲ ኣልጀሪያ፡ ምስ ብልሽውና ብዝተኣሳሰረ ክልተ ቀዳማይ ሚንስተራት እታ ሃገር ንዝነበሩ ንነዊሕ ዓመታት ክእሰሩ በይንሎም።
እቶም ሚኒስተራት ታሕመድ ኦያሂያን ዓብደልምሊክ ሰላል ኮይኖም፡ ታሕመድ ኦያሂያን ን15 ዓመት፡ ኣበድልማሌክ ሰላል ድማ ን12 ዓመት እዮም ተፈሪዶም ዘለዉ።
እቲ ክሲ ኣብ መፍረይ መካይን ስልጣኖም ተጠቒሞም ብልሽውና ፈጺሞም ዝብል እዩ።
ኣልጀርያ 1962 ካብ ግዝኣት ፈረንሳይ ናጻ ድሕሪ ምውጽኣ፡ ካብ ሚኒስተራታ ክትኣስር እዚ ናይ ናይ መጀመርታ ተርእዮ እዩ።
ክልቲኦም እዞም ሚኒስተራት ናይቲ ብህዝባዊ ተቓውሞ ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ፕረዚደንት ዓበደል ዓዚዝ ቦትፈሊቃ መሻርክቲ ዝነበሩ እዮም።
ተቓወምቲ ቅድሚ ፕረዚደንታዊ ምርጫ መሰረታዊ ለውጢ ክመጽእ፡ ኣብ ብልሽውና ዝተሳተፉ ድማ ክእሰሩ ይጽውዑ ጸኒሖም እዮም።
ታሕመድ ኦያሂያን ዓብደልምሊክ ሰላልን ካብቶም ብምጥፍፋእን ዘይሕጋዊ ምዝውዋር ገንዘብን ከምኡ'ውን ስልጣኖም ብዘይ ኣገባብ ተጠቒሞም ተባሂሎም ተኸሲሶም ዝጸንሑ 19 ሰበስልጣን እዮም።
ሓደ ኣብ ስራሕ ዘሎ ኣባል ካቢኔ ሚንስተራት ዓብድሰላም ቦቾኣረብ ብኣካል ኣብ ዘይተረኽበሉ ብገበን ብልሽውና ን20 ዓመት ክእሰር ተፈሪዱ ኣሎ። ኣብ ዝተታሕዞ ቦታ ክእሰር እውን እቲ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ኣሎ።
ኣብ ምቕዋም ዘለው ጠበቃታት ነቲ ብይን ፖለቲካዊ ስምዒት ኣለዎ ብምባል ተቓውምኦም ከምዘስምዑ ጸብጻብ ኤ ኤፍ ፒ ይገልጽ።
እዞም ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣልጀርያ ተፈሪዶም ዘለዉ ሰበ ስልጣን ን10 መዓልቲ ዝጸንሕ ናይ ይግባይ ዕድል ከምዘለዎም እውን ተገሊጹ ኣሎ።