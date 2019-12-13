ጎስጓስ #ይኾኖ-ኣብ ዓለማዊ ወፍሪ 16 መዓልታት
መናእሰይ መቐለ እናተራኸቡ ብዛዕባ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዘሎ ፆታዊ ጥቅዓት ንምቅላስ ዝጀመርዎ ዘተ 'ይኮኖ' ናብ ዝብል ጎስጓስ ክብ ኣቢሎምዎ።
ኣካል'ዚ ምንቅስቓስ ሰላማዊት መድሃንዬ፤ ካብ ዩሰቨርሲቲ መቐለ ብስነ-ልቦና [ሳይኮሎጂ] ቀዳማይ ድግሪ ተመሪቓ፤ ኣብ ድምፂ ወያነ ድማ ብጋዜጥኘነት ትሰርሕ ፀኒሓ።
ኣብ ዓዲ ዳዕሮ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ዓይኒ ዘንቁሕ ነይሩ። ቀጺሉ ኣብ ከተማ መቐለ ድማ ጓል 3 ዓመት ህፃን ምሰተደፍረት ንምንታይ ኣብ መቐለ ስላማዊ ሰልፊ ዘይካየድ? ክብላ ከምዝሓሰባ ትዛረበ ስላማዊት።
ንመንግሰቲ ከፍልጣ ኣብ ዝኸዳሉ እዋን ግን ኣወንታዊ ምላሽ ኣይረኸባን። ካብ መንግሰታዊ ኣካላት ዝተውሃበን ምላሽ 'ሓላፍነት ኣይንወስድን፡ ግዚኡ ኣይኮነን፡ ንስኽን ውልቀስባት ኢኽን' ዝብል ነይሩ።
እቲ ጉዳይ ክሳብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ክልል ትግራይ በጺሑ። ብቤትፅሕፈት ከንቲባ ከተማ መቐለ ተፀዊዐን "እንታእ ኢኽን ኮይንኽን ኣዋዕዊዕኽንኦ? እቲ ጉዳይ፡ ቀሊል እናሃለወስ ንምንታይ ኣኽቢድክንኦ" ተባሂልና ድማ ትብል፡፡
ንሰን ድማ ንቲ ኣዋጅ ሒዘን ብምኻድ ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድ ሕገመንግስታዊ መሰለን ምዃኑ ኣረዲአን። ክልተ ሰሙን ሙሉእ ተመላሊሰን።
"መንግሰቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝካየደሉ ሰዓትን ቦታን ይቀየረለይ ክብል ይኽእል እምበር ስላማዊ ሰልፊ ክኽልክል ኣይክእልን" ኢለን ተሟጒተን፡፡
ሰላማዊት፡"ምስቲ ናይ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ ሓደ ሓደ ሰብ ሰላማዊ ሰልፊ እንትብሃል ብቲ ሰልፊ ኣቢልካ ጎንፂ ዝለዓል እዩ ዝመስሎ፡ንሕና ውን ከምኡ እዩ ገጢሙና" ኢላ።
ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ሰባት'ውን ኣይሓገዙናን ትብል።
"ኣብ ትግራይ ሰላም ስለዝኾነ ብስም ደቂ ኣንስትዮ ጎንፅታት ንክለዓሉ መጥቀሚኦም ክገብርወን ደልዮም" ብዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብገለ ነጠፍቲ ኣካላት ሽምና ጠፊኡ ትብል።
"ብነፃ ዝንቐሳቐስ ሰብ ብጥርጣረ እዩ ዝረኣይ" እትብል ሰላማዊት፡ ካብ'ቲ ጾታዊ ጥቕዓት ወፃኢ ካልእ ዛዕባ ከምዘይነበረን ትዛረብ።
እንተኾነ ካልኦት፡ ካብቲ ዕላማ ወጻኢ መልእኽቲ ዝሐዘለ ፖስተራት አሐቲሞም ክሕወሱዎን ሃቂኖም ከምዝነበሩ ብኣካለት ጸጥታ ተነጊሩዎን እዩ።
መንግስታዊ ሚድያታትከ?
ሰላማዊት፡ "መንግስታዊ ትካላት ሚድያ ትግራይ ሽፋን ክህባና ኢለ ደብዳብ ፅሒፈ ከይደ። 'ማህተም ዘይብሉ ደብዳብ እንታይ ኢልና ኢና ሸፋን ክንህበክን፡ብስሩ ንስኽን ታዎት ኢኽን?' ዝብል ምላሸ ኢና ረኺብና" ትብል።
"ኣብ ገጠር ዘላ ጓል ኣንስይቲ፡ መንግስታዊ ሚድያ እያ ትከታተል። መልእኽትና ኣብ ታሕቲ ናብ ዘሎ ማሕበረሰብ ብመንግስታዊ ሚድያ እንተዘይበፂሑ ናበይ ከይድና ድኣ ክነመሓላልፎ?" ኢላ ትሓትት።
ኣብ ስድራን መሓዙትናን እውን 'ንምንታይ ኢኽን ከምኡ ትገብራ?' ዝብሉ ነቐፌታታት ከምዘጋጠመን ትዛረብ።
ኣብ መወዳእታ ድማ ተፈቒዱለን እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ መቐለ ተካይዱ። እቲ ስላማዊ ሰልፊ ብምክያዱ ፅዕንቶ ክፈጥራ ከምዘኸአዛላ እትዛረብ ሰላማዊት፡ "ንቲ ዛዕባ መዘራረቢ ክኽውን ገይርናዮ ኢና" ትብል።
ንጓል ኣንስተይቲ እቲ ሓደገኛ ቦታ...
ሰላማዊት ከምእትብሎ፡ መብዛሕተአን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደገ ኣይኮናን ዝጥቃዓ።
"እቲ ጥቕዓት ካብ ገዛና እዩ ዝጅምር። ንጓል ኣንስተይቲ እቲ ሓደገኛ ቦታ ገዝኣ እዩ" ኢላ፡፡
ምክንያታ ድማ፡ ኣብ ውሽጢ ገዛ፤ ሓንቲ ጓል ተነስተይቲ፡ ብዓብይ ሓዋ፣ ኣቦኣ፣ ኣዲኣ ወይውን ብበዓል ገዝኣ ዝተፈላለየ ፆታዊ፣ ስነልቦናዊ፣ ኣካላዊ ወይድማ ኢኮኖሚያዊ ጥቕዓት እዩ ዝበፅሓ ዝብል እዩ።
ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት፡ ኣብ ታሕተዋይን ላዕለዋይን ብርኪ ዝመሃራ ተምሃሮ፡ ብደቂ ክፍለንን መማህራን'ውን ጥቕዓት ከምዝበጽሐን ይዝረብ።
ኣብ ኮሌጃትን ዩንቨሪሲታትን ንደቂ ኣንስትዮ 'መሕለፊ ነጥቢ ክህበኪ ምሳይ ደቅሲ' ምባል ድማ ከም ልሙድ ነገር ይርኣ ኣሎ ትብል።
ኣብ መንግስታውን ውልቃውን ኣብያተ ዕዮ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ሓላፊኣ እንተዘይተቀራሪባ ወይውን ተዘይደቂሳ ፡ዕብየት ትክላእ ክትብል ትኸስስ።
ኣብ ገለ ስራሕቲ ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ማዕረ ክፍሊት ዘይረኽባሉ ኩነታት ከምዘሎ ድመ ትዛረብ።
ኣብ ገጠራት ዝርከባ ሰባኣይ ስለዘይብለን መራሕቲ ስድራ፤ ተጠቀምቲ መደባት ሴፍትነት ከይኾና ምግባር ሓዊሱ ብዙሕ በደል ከምዝበጽሐን 'ውን ኣረዲኣ።
እቲ ጎስጓስ እንታይ'ዩ ?
ብብርኪ ዓለም ን16 መዓልትታት ዝተገብረ ጎስጓስ ኣንፃር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ጥቐዓት ጠጠው ንክብል ዝዓለመ እዩ። ሰላማዊትን መሓዙታን ድማ እዚ ተበግሶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብ ረብሐአን ኣውዒለንኦ። ምስቲ ቅድም ኢለን ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ከካይደኦ ዝጸንሐ ጎስጓስ ተሳንዩ።
ኣብ ጎደና ከተማ መቐለ ከባቢ 17 ቀበሌ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 2 ስዓት ምሸት ቴንዳ ዘርጊሐን "ንዑ ንዛተ" ዝብል ፖሰትራት ለጢፈን፡ መናብር ኣሰናዲአን ዝኾነ ሓላፊ መንገዲ ብምዕዳም ዝተፈላለየ ዛዕባ እናልዐላ ከዛተያ ከምዝቐነያ ሰላማዊት ትዛረብ።
ካብቲ ጎስጓስ ብዝዘለለ ካብ ዝተፈላለየ ቦታት ትግራይ ተዓሚፀን ንዝመፃ ደቂኣንስትዮ ኣብ መቐለ ዝርከብ ማእኸል መፅለሊ ንዝርከባ፡ ዝተፈላለየ ክዳውንትን ሞዴስን ድማ ከተኣኻኽባ ቀንየን።
ኣብቲ ጎስጓስ ካብ መፈለምታ ክሳብ መወዳእታ ደቂተባዕትዮን ሰብሓዳርን እውን ኣብ ልዕሊ ደቂኣንስትዮ ዝበፅሕ ጥቐዓት ጠጠው ክብል ከምዝተሳተፉ ምፍላጥ ተኻኢሉ።
"ተሓቢኡ ዝነበረ ጉዳይ ኣውፂእካ መዘራረቢ ክትገብሮ እንተለኻ፤ ሕድሕድ ሰብ ብዝግባእ ክሓስበሉ ኢኻ ትገብሮ" ትብል።
"ይኮኖ" ዝብል ሃሸ ታግ [#ይኾኖ] እውን ኣብ ማህበራዊ ሚድያ ጽዕንቶ ክፈጥር ከምዘኽአለን እተን ኣባላት 'ቲ ምንቅስቐዓስ ይዛረባ።
እቲ ጎስጓስ ውጽኢታዊ ድዩ ?
ካልአይቲ ኣባል ጉጅለ ጎስጓስ 'ይኾኖ' ድማ ፅዴና ኣባዲ ትበሃል። ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ መፅናዕቲን ትረጉምን እያ ትነጥፍ፡። ኣብዚ ጎስጓስ ድማ ክትነጥፍ ቀንያ።
ፅዴና፡ ግንዛበ ምፍጣር ፈላማይ ትብሎ እምበር ናይ መወዳእታ ፍታሕ ዘምጽእ ኣይኮነን።
"ከም እንዕዘቦ፤ መሰል ደቂ ኣንስትዮ፡ ጥቅዓት ደቂኣንስትዮ ብሓፈሻ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ማሕበረሰብና ኣይዝተን።እንተነኣሰ ክተውግዓሉ ክትጅምር እንተለካ እዩ ታይ ታይ ፀገማት ኣለው ኢልካ ናብ መፍትሂ ትኸይድ" ትብል።
ብምዃኑ ድማ፡ እቲ ግንዛበ ናይ ምፍጣር ተበግሶ፡ ከም ጅማሮ ውጽኢታዊ ከምዝኾነ እያ ትኣምን።
እቲ ጸገም ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ?
ኣብ ዩንቨርስቲ ሃሮማያ ክፍሊ ትምህርቲ 'ጀንደር ዴቨሎፕመንት' መምህር ዝኮነት ገነት ገብረ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዘገበረቶ ጻንሒት፡ብዛዕባ እቲ ጉዳይ፡ ብ2016 አቆፃፅራ ኣውሮፓ ብውልቀ ትካል ካብዝተኻየደ መፅናዕቲ ወፃኢ ካሊእ ከምዘየለ ትገልጽ።
ኣብ ቀጻሊ ግን፡ ሚንስቴር ጉዳያት ደቂኣነስትዮ፣ ህፃናትን መናእሰይን ምስ ሚንስቴር ሓለዋ ጥዕና ሓቢሮም ኣብ መጻኢ ዓመት ጥቐዓት ደቂ ኣንስትዮ ዝድህስስ መጽናዕቲ ንምክያድ ትልሚ ከምዘሎ ትዛረብ።
ከም ሕብረተሰብ ግን ኣብቲ ጉዳይ ዘሎ ግንዛበ ትሑት እዩ በሃሊት እያ።
"ከም ተጋሩ ምስ ታሪኽ ቓልሲ ተታሓሒዙ ዝሓሸ ንቕሓት እዩ። ኣብ ቀረባ ግን ምስ ትሕቲ ዕድመ መርዓን ምድፋርን ውሽጢ ንውሽጢ እናወሰኸ ይኸይድ ከምዘሎ ሓበሬታ ኣለኒ። ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ንሰምዖም ዘሕዝኑ ዘደንግፁ ታሪኻት ኣለው" ትብል።
ንቕሓት ብዝምልከት፡ ብፍላይ እቲ ፊደል ዝቖጸረ ዝበሃል ነቲ ዛዕባ እኹል ጠመተ ከምዘይህብ ካብቲ ዝተኻየደ ተሪዲእና ትብል። "ይኾኖ- ዝብል ምንቐስቓስ ብዙሕ ኣርእዩና እዩ"።
እዚ ብሓፈሻ፡ ምሰቲ ኣብ መሬት ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ከምዝተሓሓዝ ድማ ትገልጽ። ኣብ ዓውዲ ፍትሒ ዘሎ ኩነታት ነጺላ ተልዕል።
"ኣብ ፍትሒ ዘሎ ጸገም፡ ንደቂ ኣንስትዮ ዝድህል እዩ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተደፊራ ናብ ሕጊ ክትቕርብ እንተላ፡ ብዙሓት ፅዕንቶታት ኣሎ። ምሸምጋል ኣሎ። ምስቲ ዝዓመፃ ሰብ ንክትነብር ዝግበር ድፍኢት ኣሎ" ትብል።
ኣብ ቤት ፍርዲ ላዕልን ታሕትን ክትብል እንተላ፡ እቲ ዝደፈረ ሰብ ከይተቐጽዐ ዝፍተሐሉ ኩነታት ከምዘሎ ድማ ትዛረብ።
"ደቂ ኣንስትዮ እውን ጥቕዓት ነብፅሕ ኢና"
መምህር ገነት፡ ደቂ ኣንስትዮ ሓቢረን ተወዲበን መሰለን ኣብ ምርግጋፅ ድኽመት ከምዘሎ ትዛረብ።
እቲ ድክመተን ባዕሉ ግን ናይ ባህልን ሃይማኖትን ፅዕንቶ ውፅኢት ከምዝኾነ ትዛረብ።
"ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ቃልሲ ፡ ንማዕረነተን ንመሰለን ሂወተን ከፊለን እየን። ብቲ ቃልሰን ልክዕ ማዕርነተንን መሰላተንን ተረጋጊፁ ድዩ? እንተይልና ኣዝዩ ገና ኢና" ኢላ።
ኣብቲ ቃልሲ ዝነበራ ደቂኣንስትዮ ባዕለን'ውን፤ ድሕሪ እቲ ቃልሲ እቲ መንፈሰን ዝተውሓጠ ከምዝኾነ ትዛረባ።
እዚ ክፍተት ንምዕባስ፡ ማሕበር ንምጥያሽ ዘድሊ ቅድመ ኩነት ኣብ ምምላእ ከምዝረከባ ፅዴና ኣባዲ፡ ትዛረብ።
"ኣፍልጦ ምስተውሃበና ስራሕና ብዕሊ ክንጅምር ኢና" እትብል ጽዴና፡ ዛጊድ ዝተሰርሐ ግንዛበ ናይ ምፍጣር ስራሕ ከም ዓወት እያ ትቖጽሮ።
ሰላማዊት መድሃኔ ብወገና፡ ብፍላይ ኣብ ከባብታት ገጠር፡ ኣብ ታሕቲ ወሪደን ክሰርሐ ከምዝደልያ ትዛረብ።
"ንሕና ሐዚ 'ይኾኖ' ክንብል እንተለና ኣብ ከተማ ዘሎ ሰብ ከም ሕንቓቐ'ዩ ዝወስዶ፡ ከምዚ ኣንፃር ደቂተባዕትዮ ዝተልዓልና እዩ ዝትርጉሞ ሰብ" ብምባል፡ ከምኡ ዓይነት ዓላማ ከምዘይብለን ተረጊጻ ትዛረብ።
"ደቂ ኣንስትዮ ባዕልና እውን ጥቅዓት ንፍፅም ኢና። ብዝተፈላለየ መልክዑ፡ ዝተጠቕዐት ጓል ኣንስተይቲ ብምሕባእ፣ክትጠቃዕ ብምግባር ንሳተፍ ኢና" ክትብል ሓሳባ ትዛዝም።