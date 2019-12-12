ትካል ባህሊ ትምህርትን ሳይንስን፡ በዓል ጥምቀት ኢትዮጵያ ኣብ ዩኔስኮ መዝጊቡ
ትማሊ፡ ትካል ባህሊ፣ ትምህርትን ሳይንስን ሕቡራት ሃገራት [ዩኔስኮ] ንሃይማኖታዊ በዓል ጥምቀት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣብ መዝገብ ዘይድህሰሱ ሓድግታት ኣስፊሩ።
ዩኔስኮ ኣብ ኮሎምቢያ [ቦጎታ] ኣብ ዘካይድኦ ዘሎ መበል 14 ኣኼባ ኮሚቴ ሓለዋን ዕቀባን ዘይድህሰሱ ሓድግታት፡ በዓል ጥምቀት ዝርከቦም ሓሙሽተ ሓድግታት መዝጊቡ።
በዓል ጥምቀት፡ ብሃይማኖታውን ባህላውን ስርዓትን ምድላውን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኢትዮጵያ ክኽበር ጸኒሑ'ዩ።
ንውሕ ንዝበሉ ዓመታት ድማ፡ እዚ ሃይማኖታዊ በዓል ኣብ መዝገብ ዘይድህሱ ሓድጊታት ዓለም ዩኔስኮ ንምምዝጋብ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ክሰርሑ ጸኒሖም።
ዩኔስኮ ምምዝጋብ እዚ በዓል ብዝምልከት ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ኣብ ዘስፈሮ፡ ጥምቀት ብኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ብዘይምቁራጽ እናተኸበረ ዝመጽአ ምኻኑ ብምግላጽ፡ "ኢትዮጵያውያን ብዝለዓለ ድምቀት ዘኽብሩዎ በዓል እዩ" ኢሉ።
- ኤርትራውያን ነበርቲ ካናዳ፡ መሰል ሃይማኖት ክኽበር ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም
- እስራኤል ልዕሊ 1 ሽሕ ዓመት ዘቑጸረ መስጊድ ረኺባ
- ክርስትያን መስቀል የሱስ ክርስቶስ ክረግጹ ይግደዱ ነይሮም
ብተወሳኺ፡ ሙዚቃን ሳዕስዒትን ዶመኒካን ሪፐብሊክ፣ 'ኣልፊኒዝም' ዝተብሃለ ፊዚካላዊ፣ ቴክኒካውን ኣእምሮኣውን ክእለት ዝሓትት ኣብ ፈረንሳ፣ ጥልያንን ስዊዘርላንድን ዝኾነ ዓመታዊ ምሕዃር መንደቕ ዓበይቲ ብበረድ ዝተሸፈኑ ጎቦታት፣ ባህላዊ ጥበብን ጸወታ 'ዶታር'ን ኢራን ህዝቢታት ሜክሲኮን ስፔንን ዝርከብ ባህላዊ ኣሰራርሓ መዝጊቡዎም።
ቅድም ኢሊ'ውን፡ ሃይማኖታዊ በዓል መስቀል፣ ህዝቢ ኦሮሞ ንዓመታት ክመሓደሩ ዝጸንሐን ዘሎን ባህላዊ ስርዓት ምሕደራ ገዳ ከምኡ'ውን ዘመን መለወጢ ህዝቢ ሲዳማ ዝኾነ ፊቼ ጨምበላላ፡ ኣፍልጦ ብምሃብ መዝጊቡ'ዩ።
ኢትዮጵያ፡ ሓወልቲ ኣኽሱም፣ ላሊበላን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ዝድህሰሱን ዘይድህሰሱን ሓድጊታት ኣመዝጊባ'ያ።