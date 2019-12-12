እስራኤል፡ ኣብ ውሽጢ ዓመት ሰለስተ ሃገራዊ ምርጫ
እስራኤል ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንሳልሳይ ግዜ ሃገራዊ ምርጫ ከተካየድ ምዃና ተገሊጹ።
መራሕቲ ቀንዲ ተቐናቐንቲ ሰልፍታት ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስተር በንጃሚን ናታንያሁን ተቓዋሚኡ በኒ ጋንዝ ብውልቆም ይኹን ብሓባር መንግስቲ ከቑሙ ብዘይምኽኣሎም'ዮም፡ ዳግማይ ናብ ምርጫ ክኣትዉ ተገዲዶም።
እዞም ክልተ መራሕቲ ኣብ ምምቕራሕ ስልጣን'ውን ክሰማምዑ ኣይከኣሉን።
እቲ ምርጫ ዕለት 2 መጋቢት 2020 ክካየድ ምዃኑ'ውን ተገሊጹ።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ፡ ብጀነራል በኒ ጋንዝ ዝምራሕ ሰልፊ 'ሰማያውን ጻዕዳን' ካብ 120 መናብር ከነሰት 33 መናብር ተዓዊቱ ከምዝነበረን፡ ብበንጃሚን ናታናያሁ ዝምራሕ 'ሰልፊ ሊኩድን' ድማ 32 መናብር ተዓዊቱ ነይሩ።
- መንግስቲ እስራኤል ካብ ዩኔስኮ ክስሕብ እዩ
- ቤት ፍርዲ እስራኤል ምስጓግ ስደተኛታት ክውንዘፍ ኣዚዙ
- ኣብ ቤተክርስቲያን ኤርትራውያን ጉድኣት ዘብጽሑ ጥርጡራት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም
ልዕሊ ፍርቂ ናይ 61 መናብር ባይቶ ዝረኸበ ሰልፊ ስለዘይነበረ ድማ፡ ፕረዚደንት እታ ሃገር ንመራሕቲ እዘን ክልተ ዓበይቲ ሰልፍታት ልፍንታዊ መንግስቲ ከቖሙ ጻውዒት ኣቕሪቡሎም ነይሩ።
እንተኾነ፡ መጀመርያ መን ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን'ዩ ኣብ ዝብል ስለዘይተሰማምዑን፤ በንጃሚን ናታንያሁ ጥሩፋት ኦርቶዶክስ ኣይሁዳውያን ኣብቲ መንግስቲ ክሓብሩ ስለዝደለየን፡ ከምኡ'ውን በኒ ጋንዝ ኣብ ትሕቲ ብብልሽውና ተኸሲሱ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይነ ከገልግል ኣይደልን ስለዝበለ እቲ ምምቕራሕ ሰልጣን ክሰምር ኣይከኣለን።
በኒ ጋንዝ፡ እታ ናይ መጀመርታ እብረ ክሕዛ ከም ዝደሊን ንበንጃሚን ናታንያሁ ከቐድም ከምዘይመርጽን ኣቐዲሙ ሓቢሩ ነይሩ።
ዝሓለፈ ወርሒ፡ ናታንያሁ፡ ብብላዕ፡ ብምትላልን እምነት ብምጕዳልን ብዝብል ብላዕለዋይ ኣኽባር ሕጊ እታ ሃገር ክሲ ከምዝተመሰረተሉ ይዝከር።
ናታንያሁ ግን ንዝቐረቦ ክሲታት፡ ከም ኣብ ልዕሊኡ ዝካየድ ዘሎ 'ዕልዋ' ክብል ነጺግዎ ነይሩ።