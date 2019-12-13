ዓቃባዊ ሰልፊ ብሪጣንያ፡ ኣብ ምርጫ ብዓብላሊ ድምጺ ከምዝተዓወተ ተፈሊጡ
ዓቃባዊ ሰልፊ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሶን፤ ኣብቲ ትማሊ ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ ብዓብላሊ ድምጺ ከምዝተዓወተ ተገሊጹ።
መራሒ ሰልፊ ዕዮ [ሌበር ፓርቲ] ጀርሚ ኮቢይ ነቲ ውጽኢት ምርጫ "ብጣዕሚ ዘጉህይ" ክብል ገሊጽዎ። ኣብ ዝመጽእ ምርጫ ከምዘይሳተፍ እውን ገሊጹ።
ሓላፊ ሰልፊ ሊበራል ደሞክራቲክ ጆ ስዊነሶን'ውን እቲ ሒዝዎ ዝነበረ መንበሩ ብሃገራዊ ሰልፊ ስኮትሽ ከምዝተመንጠለ ተፈሊጡ።
ኣብዚ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ምርጫ ብሪጣንያ፡ ዓቃባዊ ሰልፊ 363 መናብር ክዕወት ትጽቢት ይግበረሉ። እዚ ድማ ካብቲ ኣብ 2017 ዝተኻየደ ምርጫ ብ 45 መናብር ዝያዳ ስዒሩ።
እቲ ተቓዋሚ ሰልፊ ዕዮ ድማ 197 መናብር፤ ሃገራዊ ሰልፊ ስኮትላንድ 53 መናብር፤ ሊበራል ዲሞክራቲክ 13 መናብር፤ ሰልፊ ብረግዚት ድማ ባዶ መናብር ክዕወት ትጽቢት ይግበር።
ውጽኢት ሰልፊ ዕዮ ምስቲ ኣብ 2017 ዝተኻየደ ምርጫ ክነጻጸር እንከሎ፤ 65 ዝወሓደ መናብር ከምዝህልዎም ይግለጽ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሶን ብዛዕባ እቲ ውጽኢት ምርጫ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ዓቃባዊ ሰልፊ ንዓባይ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከውጽእ ሓያል መዝነት ከምዝተዋህቦ ተዛሪቡ።
ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነት ሰልፊ ዕዮ በቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ገዚፍ ስዕረት፡ ድሮ ዕግርግር ተፈጢሩ ከምዘሎ'ውን ተፈሊጡ'ሎ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሶን፡ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ተመሊሱ ንኡስ ምቅይያር ሚኒስተራት ከምዝገበር እቲ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣመልኪቱ።
እዚ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ምርጫ፡ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመት ንሳልሳይ ግዜ እዩ ተኻይዱ።