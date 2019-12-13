ሰብ ሞያ ሕጊ ኣብ ሆስፒታል ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ሰለስተ ሰባት ሞይቶም
ኣብ ፓኪስታን ሆስፒታል ላሆር፡ ኣብ መንጎ ሰብሞያ ሕግን ሓካይምን ዝተልዓለ ጎንጺ ስዒቡ ሰለስተ ሕማማት ሞይቶም።
እቶም ሰብሞያ ሕጊ፡ ናብቲ ሆስፒታል ክፍሊ ሕክምና ልቢ ብምእታው ነቶም ሓካይም ክወቕዑን መሳርሒታት እቲ ሕክምና ክድርብዩን ካብቲ ቦታ ዝተረኸበ ኣሰር ቪድዮ የርኢ።
በቲ መጥቃዕቲ ዝሰንበዱ ሓካይም፡ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዝርከቡ ሕሙማት ገዲፎም ክሕብኡን ክሃድሙን ተገዲዶም።
ፖሊስ ነቶም ሰብ ሞያ ሕጊ ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ዝተጠቐመ ኮይኑ፡ ከባቢ 20 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ቀይዲ ኣውዒሉ እዩ።
ነቲ ጎንጺ ንምህዳእ ክልተ ሰዓታት ከምዝወሰደ ሰብመዚ ይዛረቡ።
እቶም ሰብሞያ ሕጊ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ገለ መሳርሕቶም ግቡእ ክንክን ሕክምና ኣይተገበረሎምን ብምባል ተቓውሞ ኣስሚዖም ነይሮም።
እቲ ትማሊ ዝተፈጠረ ጎንጺ፡ ሓደ ሓኪም ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ንሰብ ሞያ ሕጊ ዝላገጽ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብምልጣፉ እዩ።
ኣመሓደርቲ እቲ ሆስፒታል ከምዝገለጽዎ፡ 200 ዝኾኑ ሰብሞያ ሕጊ ናብቲ ሆስፒታል ጥሒሶም ብምእታው ኣብ ልዕሊ እቶም ሓካይምን ነቲ ኩነታት ክህድኡ ዝመጹ ሚኒሰተር ሓበሬታ ፋኣዙል ሓሰንን መጥቃዕቲ ፈጺሞም።
ብተወሳኺ፡ እቶም ሰብሞያ ሕጊ፡ ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል ኣብ ዝነበራ ሆስፒታል መጥቃዕቲ ፈጺሞምን ሓንቲ ናይ ፖሊስ መኪና ኣቃጺሎምን እዮም።
ንሞት ዝተፈርደት ኣማኒት ክርስትና ካብ ዓዳ ወጺኣ
ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዝነበራ ሓንቲ ሰበይትን ክልተ ሰብኡትን ድማ፡ እቶም ሓካይም ብምኽንያት እቲ መጥቃዕቲ ገዲፎምዎም ስለዝሃደሙ ከምዝሞቱ ተገሊጹ።
ድሕሪ እቲ ኩነታት፡ 20 ሰባት ከምዝኣሰረን ኣብ ልዕሊ 250 ሰባት ክሲ ከምዝመስረተን ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ።