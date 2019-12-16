ህንዲ ብዘተኣታተወቶ ሓድሽ ሕጊ ዜግነት ኣብ ከተማ ደልሂ ናዕቢ ተላዒሉ
ህንዲ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ብዘተኣታተወቶ ሓድሽ ሕጊ፡ ኣብ ገለ ክፋላት ከተማ ደልሂ ፖሊስ ምስ ሰልፈኛታት ተጋጭዮም።
እቲ ሓድሽ ሕጊ፡ ካብ ሰለስተ እስላማውያን ሃገራት፡ ብምኽንያት እምነቶም ንዝስደዱ፡ ኣስላም ዘይኮኑ ሰባት ዜግነት ህንዲ ክወሃቦም ዘፍቕድ እዩ።
ፖሊስ ነቶም ኣውቶቡሳት ዘቃጸሉን ጽርጊያታት ንዝዓጸውን ሰልፈኛታት ንምብታን፡ ዘንብዕ ጋዝን ኣባትርን ከም ዝተጠቀሙ ተገሊጹ።
እቲ ሕጊ ካብ ዝጸድቕ ንደሓር፡ ኣብ ሰሜናውን ምብራቓውን ክፋል ህንዲ ተቓውሞታት ክረአ ጸኒሑ እዩ።
ኣብቲ ሓሙሽተ መዓልታት ኣቑጺሩ ዘሎ ናዕቢ ሽዱሽተ ሰባት ተቐቲሎም ኣለው።
- ፕረዚደንት ሱደን ነበር ዑመር ኣልበሽር ብብልሽውና ክእሰር ተፈሪዱ
- መሱት ኦዚል ብዛዕባ እስላም ቻይና ዝሃቦ ርእይቶ ክትዕ ኣልዒሉ
- ህዝባዊ ተቓውሞ ሊባኖስ ብሓያል ናህሪ ይቕጽል ምህላው ተገሊጹ
ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት፡ ኣብ ምዕራብ ቤንጋል ዝወጽኡ ሰልፈኛታት፡ ንዓበይቲ ጽርጊያታት ክዓጽው ከለው፡ ኣብ ኣሳም ድማ ህዝቢ ዘድልዮ መሰረታዊ ነገራት ክዕድግ ምእንቲ መንግስቲ እቲ ዞባ ነቲ ኣንቢርዎ ዝጸንሐ ናይ ሰዓት እቶ እቶ ኣልዒልዎ ኣሎ።
ዩናይትድ ኪንግደም፡ ኣሜሪካና፡ ካናዳን ናብ ሰሜናዊ ምብራቕ ህንዲ ንዝገሹ ዜጋታተን ኣጠንቂቐን እየን።
እቲ ሕጊ ስለምንታይ እዩ ከሰማምዖም ዘይከኣለ?
እቲ ሕጊ ብዘይሕጋዊ መገዲ ናብ ህንዲ ዝኣተው ዜጋታት ባንግላድሽ፡ ፓኪስታንን ኣፍጋኒስታንን ዜግነት ህንዲ ክወሃቦም ዘፍቅድ እዩ።
እቲ ሕጊ፡ ነቶም ብምኽንያት እምነቶም ዝተሰደዱ ሰባት ንምስሳይ ዝዓለመ ምዃኑ፡ እቲ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ሃገራዊ ሰልፊ ሂንዱ ቢጄፒ ይገልጽ።
ነቐፍቲ ግና፡ እቲ ሕጊ፡ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ንኣስላም ናይ ምግላል ኣጀንድኡ ምዃኑን፡ ኣብ ሕገ መንግስቲ እታ ሃገር ንዝተነጸረ መትከል ዝጻረር ምዃኑን ይገልጹ።
ቤትጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ፈለማ እዚ ሰሙን፡ እቲ ሕጊ ብመሰረቱ ፈላላዪ ምዃኑ ብምግላጽ ዘለዎ ስግኣት ኣፍሊጡ።
ነበርቲ ዞባ ኣሳም ብወገኖም፡ ወጻእተኛታት መሬቶምን ስርሖምን ኣብ መወዳእታ ድማ ባህሎምን መንነቶምን ክወስዱሎም ምዃኖም ይገልጹ።
ኣስላም ውሑዳን ስለ ዘይኮኑ እቲ ሓድሽ ሕጊ ከም ዘይምልከቶምን ጸግዒ ከም ዘየድልዮምን ብምግላጽ፤ መንግስቲ ዝኾነ ሃይማኖታው ኣድልዎ ከም ዘይብሉ ይሙግት።