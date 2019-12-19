ንኣመንዝራነት ተመልሚለን ናብ ህንዲ ዘቕንዓ ኣፍሪቃውያን ኣዋልድ
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ንኣመንዝራነት ተመልሚለን ናብ ህንዲ ዝግዓዛ ኣፍሪቃውያን

  • 19 ዲሴምበር 2019

ንኣመንዝራነት ተመልሚለን ናብ ህንዲ ዝግዓዛ ኣፍሪቃውያን።

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