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ንኣመንዝራነት ተመልሚለን ናብ ህንዲ ዝግዓዛ ኣፍሪቃውያን
19 ዲሴምበር 2019
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እዚ ሊንክ ቅዳሕ
https://www.bbc.com/tigrinya/news-50841096
ብዛዕባ እዚ ሓበራዊ ምግባር ተወሳኺ ኣንብብ
ናይ ሓበራዊ መግበሪ ፓነል ዕጸው
ንኣመንዝራነት ተመልሚለን ናብ ህንዲ ዝግዓዛ ኣፍሪቃውያን።
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