ዓቃቢ ሕጊ፡ ካብ ኢትዮጵያ ዝወጽአ ሃብቲ የዑቚበን ምስ ዘለዋ ሃገራት ዘተ ምጅማሩ ሓቢሩ
ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዘይ ሕጋዊ ዝወጽአ ሃብቲ ሃገር ንምእካብን ንምምላስን ዘኽእሎ ስትራቴጂ ከም ዘዳለወን፡ ምስተን ነቲ ሃብቲ የዕቚበን ኣለዋ ዝተባሃላ ሃገራት ዘተ ከም ዝጀመረን ገሊጹ።
ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ርክብ ህዝቢ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣቶ ዝናቡ ቱኒ፡ ምስተን ሃገራት ብዝተገብረ ዘተ እቲ ሃብቲ ዝምለሰሉ ስምምዕ ከምዝተበጽሐ ብምግላጽ፡ ነዚ ዝምልስ ዳይሮክቶሬት ከም ዝተጣየሰ ሓቢሩ።
ብኸመይ ኣገባብ'ዩ ክምለስ? ዝብል ንምውሳን ዓለምለኻዊ ሕግታት ነጽንዕ ኣለና ዝበለ ኣቶ ዝናቡ፡ ገበነኛታት ዝሕተትሉ መስርሕ'ውን ይሕሰበሉ ከምዘሎ ኣረዲኡ።
- ኣንፃር ብልሽውና ዝደረፈ ዛምቢያዊ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ
- ወፍሪ ፀረ ብልሽውና ኢትዮጵያን መልእኽቱን
- ደብረጽዮን ኣብ ወፍሪ ብልሽውና እንታይ'ዩ ዝብል? ሞያውያን’ከ?
ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ካብ ሃገር ወጺኡ? ዝብል ሕቶ ምላሽ ከም ዝረኸበ ብምግላጽ፡ ናበየነይቲ ሃገርከ'ዩ ግዒዙ? ዝብል ግን "እንሰርሖ ዘለና ስራሕ ዘዕንቅፍ'ዩ" ብምባል መብርሂ ካብ ምሃብ ተቖጢቡ።
ኣብዚ ገበን ዝተሳተፉ ጥርጡራት ናብ ሕጊ ንምቕራብን ገንዘብ ምምላስን ዝብሉ ዝርዝር ጉዳያት ግዝኡ ምስ በጽሐ ክንገልጽ ኢና'ውን ኢሉ።
ክሳብ ሕጂ ብዘሎ መረዳእታ ግን፡ እቲ ሃብቲ ኣብ ምህዳም ተሳቲፎም ዝነበሩ ጥርጡራት ኣብ ውሽጢ መሓውር መንግስቲ ዝነበሩን ተሓባበርቶምን'ዮም ዝበለ ኣቶ ዝናቡ፡ "ናብ ሕጊ ድማ ክቐርቡ'ዮም" ኢሉ።