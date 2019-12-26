ኣንበብቲ ካብ ዝለኣኽዎ ዝበለጹ ኣሳእል 2019

  • 26 ዲሴምበር 2019

ኣንበብቲ ኣብ 2019 ናብ ቢቢሲ ካብ ዝልኣኽዎ ዝበለጹ ኣሳእል፡ ንቐደም በሉ

  • ድርክ ፓይነ 'እዋኑ እዋን ሰልፊ እዩ' Derek Payne

    ድርክ ፓይነ 'እዋኑ እዋን ሰልፊ እዩ'

  • ኣናት ጋነሽ ፓተል፡ ኣብ ዛምባያ ኣኻልብ ንሓደ ዘገረሞም ፍጥረት ኣትኪሮም ኣናርኣዩ Anant Ganesh Patel 

    ኣብ ዛምባያ ኣኻልብ ንሓደ ዘገረሞም ፍጥረት ኣትኪሮም ኣናርኣዩ

  • ስእሊ ኣስካልን ብጎኢርዶን ካልደር Gordon Calder

    ስእሊ ኣስካልን ብጎኢርዶን ካልደር

  • ብትራሲ ረይድ ዝተሰኣለት ስእሊ ኣግራብ Tracey Reid

    ብትራሲ ረይድ ዝተሰኣለት ስእሊ ኣግራብ

  • ብባርባራ ባርኣት ዝተሰኣለት ኣብ ቀላይ ዝሕንብሳ ደቂ ኣንስትዮ Barbara Bryant

    ብባርባራ ባርኣት ዝተሰኣለት ኣብ ቀላይ ዝሕንብሳ ደቂ ኣንስትዮ

  • ስእሊ ቅርጾ መሬት ብፓውል ግራናሃም Paul Granahan

    ስእሊ ቅርጾ መሬት ብፓውል ግራናሃም

  • እኽብካብ ጎሓፍ ብዳይቨ ዋርድ Dayve Ward

    እኽብካብ ጎሓፍ ብዳይቨ ዋርድ

  • ናይ ጎደና ተሌፎን ብጃኒ ቶንኪን Janie Tonkin

    ናይ ጎደና ተሌፎን ብጃኒ ቶንኪን

  • ኣብ ልዕሊ ፕያኖ ዝተቐመጠ መጽሃፍ ብሪቻርድ ደርውነት Richard Derwent

    ኣብ ልዕሊ ፕያኖ ዝተቐመጠ መጽሃፍ ብሪቻርድ ደርውነት

  • ኣብ ጥቓ መንጫዕጫዕታ ንያጋር ዝተኣከቡ ሰባት Betty Nesbitt

    ኣብ ጥቓ መንጫዕጫዕታ ንያጋር ዝተኣከቡ ሰባት

  • መንጫዕጫዕታን ሕብሪ ሰማይን Sally Brown

    መንጫዕጫዕታን ሕብሪ ሰማይን

  • ናብ ጽሓይ ብርሃን ገጹ ዝተኸፈተ ዕምባባ ሱፍ Esther Johnson

    ናብ ጽሓይ ብርሃን ገጹ ዝተኸፈተ ዕምባባ ሱፍ

  • ናብ ዝተንጠልጠለ ፋኑስ ዝተጸገዓ ክልተ የዕዋፍ Paul Mazurek

    ናብ ዝተንጠልጠለ ፋኑስ ዝተጸገዓ ክልተ የዕዋፍ

  • ዝነቐጸ በርበረ Jenny Downing

    ዝነቐጸ በርበረ

  • ኣብ ለይቲ ኣብ ምጽጋን ጽርግያ ዝሰርሕ ሰራህተኛ ህንጻ Simon Lamb

    ኣብ ለይቲ ኣብ ምጽጋን ጽርግያ ዝሰርሕ ሰራህተኛ ህንጻ

  • ብማእከል ኣግራብ እትሓለፍ መኪና፡ ካናዳ Sergio Campanile

    ብማእከል ኣግራብ እትሓለፍ መኪና፡ ካናዳ

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