ኣንበብቲ ካብ ዝለኣኽዎ ዝበለጹ ኣሳእል 2019
ኣንበብቲ ኣብ 2019 ናብ ቢቢሲ ካብ ዝልኣኽዎ ዝበለጹ ኣሳእል፡ ንቐደም በሉ
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Derek Payne
ድርክ ፓይነ 'እዋኑ እዋን ሰልፊ እዩ'
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Anant Ganesh Patel
ኣብ ዛምባያ ኣኻልብ ንሓደ ዘገረሞም ፍጥረት ኣትኪሮም ኣናርኣዩ
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Gordon Calder
ስእሊ ኣስካልን ብጎኢርዶን ካልደር
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Tracey Reid
ብትራሲ ረይድ ዝተሰኣለት ስእሊ ኣግራብ
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Barbara Bryant
ብባርባራ ባርኣት ዝተሰኣለት ኣብ ቀላይ ዝሕንብሳ ደቂ ኣንስትዮ
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Paul Granahan
ስእሊ ቅርጾ መሬት ብፓውል ግራናሃም
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Dayve Ward
እኽብካብ ጎሓፍ ብዳይቨ ዋርድ
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Janie Tonkin
ናይ ጎደና ተሌፎን ብጃኒ ቶንኪን
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Richard Derwent
ኣብ ልዕሊ ፕያኖ ዝተቐመጠ መጽሃፍ ብሪቻርድ ደርውነት
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Betty Nesbitt
ኣብ ጥቓ መንጫዕጫዕታ ንያጋር ዝተኣከቡ ሰባት
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Sally Brown
መንጫዕጫዕታን ሕብሪ ሰማይን
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Esther Johnson
ናብ ጽሓይ ብርሃን ገጹ ዝተኸፈተ ዕምባባ ሱፍ
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Paul Mazurek
ናብ ዝተንጠልጠለ ፋኑስ ዝተጸገዓ ክልተ የዕዋፍ
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Jenny Downing
ዝነቐጸ በርበረ
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Simon Lamb
ኣብ ለይቲ ኣብ ምጽጋን ጽርግያ ዝሰርሕ ሰራህተኛ ህንጻ
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Sergio Campanile
ብማእከል ኣግራብ እትሓለፍ መኪና፡ ካናዳ
ማህደረ-ምስሊ
ስእላዊ መግለጺ ቀውዒ ከባቢ ዘላምበሳ
- 2 ዲሴምበር 2019
ማህደረ-ምስሊ
ነበርቲ ዞባ ሲዳማ ኣብ ህዝበ-ውሳነ ይሳተፉ ኣለዉ
- 20 ኖቬምበር 2019
ማህደረ-ምስሊ
ምክልኻል ሓደጋ ትራፊክ ኣብ ኤርትራ
- 31 ኦክተውበር 2019