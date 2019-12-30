ኣሜሪካ ተክሳስ፡ ኣብ ቤተክርስትያን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ክልተ ሰባት ተቐቲሎም
ኣብ ተክሳስ-ኣሜሪካ፡ ኣብ ሓደ ቤተክርስትያን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ተዅሲ ብውሑዱ ክልተ ሰባት ተቐቲሎም።
መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሰብ ድማ፡ ቅድሚ ብዙሕ ጉድኣት ምውራዱ ብኡ ንብኡ ብረት ብዝዓጠቑ ኣባላት እቲ ቤተ-ክርስትያን እዩ ተቐቲሉ።
ፖሊስ ተክሳስ፡ ዕላማ እቲ መጥቃዕትን መንነት እቲ ብዓል ብረትን ገና ኣይዘርገሓን ዘሎ።
እንተኾነ ግን፡ ነቶም ነቲ ብረት ዝዓጠቑ ኣባላት እቲ ቤተ-ክርስትያን፡ በቲ ዝወሰድዎ ቕልጡፍ ስጉምቲ ኣመስጊኑ።
እቲ ዝተዘርሐ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ከምዘርእዮ፡ እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ገለ-ሰብ፡ መጀመርያ ምስ ሓደ ሰብ ተዛሪቡ ተዅሲ ከምዝኸፈተን፡ ብኡ ንብኡ ከምዝተቐትለን የመልክት።
እቶም ክልተ ምእመናን ድማ ኣብ ሆስፒታል ከምዝሞቱ ፖሊስ ተክሳስ ሓቢሩ።
- አመሪካ ኣብ ታሪኻ ዝኸፍአ ጅምላዊ ቕትለት ዝተፈጸመላ ዓመት ኣሕሊፋ
- ኣብ መጥቃዕቲ ኦሃዮ ሓደ ኤርትራዊ ተቐቲሉ
- ስለምንታይ እያ ኤርትራ ንቐጠር ብተደጋጋሚ ትኸሳ ዘላ?
ኣማሓደሪ ክፍለ-ሃገር ተክሳስ ነቲ መጥቃዕቲ "እከይ ተግባር" ክብል ኮኒንዎ። ነቶም ቅልጡፍ ስጉምቲ ዝወሰዱ ኣባለት እቲ ቤተ-ክርስትያን'ውን ኣመስጊኑ።
ተክሳስ ኣብዚ ዓመት ብዙሕ ቅትለት ካብ ዝተፈጸመለን ግዝኣታት ሓንቲ እያ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ፤ ኣብ ኤል ፓሶ ኣብ ዝተብሃለ ስፍራ 22 ሰባት ከምዝሃለቑን ካልኦት 24 ሰባት ከምዝቆሰሉን ይፍለጥ።
ኣብቲ ወርሒ፡ ካልእ ብረት ዝዓጠቐ ውልቀሰብ 7 ሰባት ክቐትል እንከሎ፡ 20 ሰባት ኣቑሲሉ።
ኣብ 2017 ድማ፡ ሓደ ብረት ዝዓጠቐ ሰብኣይ፡ ኣብ ሓደ ቤተክርስትያን ብዝኸፈቶ ተዅሲ 26 ሰባት ቀቲሉ ምንባሩ ይዝከር።