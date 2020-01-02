ህወሓት ህጹጽ ውድባዊ ጉባኤ ጸዊዑ
ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ኣብ ታሪኹ ፈላማይ ዝኾነ ህፁፅ ውድባዊ ጉባኤ ፀዊዑ።
እቲ ጉባኤ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ከተማ መቐለ ከምዝካየድ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ሎሚ ሓሙስ ንቢቢሲ ብፅሑፍ ገሊፁ'ሎ።
ጉባኤ ናይቲ ኣብ ክልል ትግራይ ስልጣን ሒዙ ዝርከብ ውድብ፡ ኣብ ጉዳይ ውህደት ናይቲ ናብ ብልጽግና ፓርቲ ዝተለወጠ ኢህወዴግ ክውስን ትጽቢት ይግበረሉ።
ብቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶ/ር ኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ ብልጽግና ፓርቲ፡ ነቲ ብመሪሕነት ህወሓት ኢህወዴግ ዝኽተሎ ዝነበረ "ወያናይ [ሰውራዊ] ዲሞክራሲ" ተባሂሉ ዝግለጽ ፖለቲካዊ መስመር ብምግዳፍ፡ ብ'መደመር' ዝብል ሓድሽ ኣተሓሳስባ ዶ/ር ኣብዪ ከም ዝተከኦ ኣነጺሩ'ዩ።
በዚ ዝተቖጠዐ ውድብ ሕወሓት ድማ፡ ኣካል ናይቲ ውህደት ኮነ፡ እቲ ካልኦት መሻርኽትን ኣጋርን ውድባት ምሉእ ብምሉእ ዝተጸምበረኦ ብልጽግና ፓርቲ (ፒፒ) ከም ዘይኸውን ክገልጽ ጸኒሑ'ዩ።
ይኹን እምበር፡ ኣብቲ ጉዳይ ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝህብ ኣካል፡ እቲ ንኹሎም ኣባላት ዝውክል ጉባኤ ምዃኑ መራሕቲ'ቲ ውድብ ገሊጾም ነይሮም።
ህወሓት ምስቲ ናብ ብልጽግና ዝተቐየረ ግንባር ኢህወዴግ ክወሃድ እንተኾይኑ፡ ከም ውድብ ክፈርስ ኣለዎ ማለት'ዩ። ይኹን እምበር፡ እቲ ውድብ ህላዌኡ ከኽትም ድልዉ ከም ዘይኮነ መራሕቱ የንጸባርቑ።
ክፈርስ ድዩ ክቕጽል ግን፡ ነቲ ህጹጽ ጉባኤ ኣባላት ናይቲ ውድብ ዝግደፍ ክኸውን'ዩ።
ዶ/ር ኣብዪ ኣሕመድ ኣቦመንበር ኢህወዴግ ብምዃን ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ስልጣን ድሕሪ ምርካቡ፡ ህወሓት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ጽልዋ እንናተዳኸመ መጺኡን፡ ኣብ ክልል ትግራይ ጥራይ ተደሪቱ ይርከብ።
ይኹን እምበር፡ ምስኡ ይሰማምዑ'ዮም ምስ ዝበሎም ናኣሽቱ ውድባት ዝተፈላለያ ብሄራት ብስም "ፈዴራላዊ ሓይልታት" ክጠራነፍ ጀሚሩ ከም ዘሎ ዝእምቱ ንጥፈታት ክራኣዩ ጸኒሖም'ዮም።