ኢራን፡ ሓዲሽ ኣዛዚ ናይቲ ብ'ኵዱስ ሓይሊ' ዝፍለጥ ኣሃዱ መዚዛ
ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ካመነይ፡ ንብርገዴር ጀነራል እሽማዕል ካኣኒ ከም መተካእታ ናይቲ ሎሚ ዝተቐትለ ጀነራል ቃስም ሶሌማኒ ብምዃን ናይቲ 'ኵዱስ ሓይሊ' ተባሂሉ ዝፍለጥ ፍሉይ ኣሃዱ ኣዛዚ ክኸውን መዚዝዎ።
እቲ ፍሉይ ኣሃዱ፡ ኣካል ናይቶም ብሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ዝፍለጡ ሓይልታት ምዃኑ ይፍለጥ።
ቅድሚ ሕጂ እቲ ኣሃዱ፡ ካብ 1998 ጀሚሩ ብጀነራል ቃሲም ሶሌማኒ ዝእዘዝ ዝነበረ'ዩ።
ጀነራል ሶሌማኒ፡ ብመጥቃዕቲ ሰብኣልቦ ነፈርቲ ኣመሪካ'ዩ ኣብ ውሽጢ ዒራቕ ተቐቲሉ።
እዚ ወዲ 62 ዓመት ጀነራል፡ ከም ቀንዲ ሃንዳሲ ወታሃደራዊ ምትእትታዋት ኢራን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ላዕለዋይ ኣዛዚ'ዩ።
ብመሰረት ሓበሬታ ማዕከናት ዜና ኢራን፡ ብርጋዴር ጀነራል እሽማዕል ካኣኒ፡ ኣብ 1980 እዩ ኣብ ኣብ ሓይልታት ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ተጸንቢሩ።
ንሱ፡ ኣብ 1980 ክሳብ 1988 ኣብ ዝተኻየደ ደማዊ ውግእ ኢራን ዒራቕን'ውን ተሳቲፉ። ድሕሪ'ቲ ኲናት ድማ፡ ናብቲ 'ቅዱስ ሓይሊ' ተጸምቢሩ።
ኣብ ዝሓለፈ እዋናት፡ ኣንጻር ኣመሪካን እስራኤልን ዝቐነዓ ተሪር መግለጺታት ህይቡ ነይሩ።
ኣብ 2018፡ ነቲ ኣብ ኣብ መስከረም 11, 2011 ኣብ ልዕሊ ኣመሪካ ዝተኻየደ ግበረ-ሽበራዊ መጥቃዕቲ፡ ኣመሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዕግርግር ክትፈጥረ ዝገበረቶ "ነፍሰ-ጉድኣት" ከምዝነበረ ተዛሪቡ ነይሩ።
ኣብቲ እዋን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ኣመሪካ ኣብቲ ዞባ 7 ቢልዮን ዶላር ኣጥፊኣ ወላ ሓንቲ ከምዘተዓወተት'ውን ገሊጹ ነይሩ።