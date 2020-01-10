ፕረዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ሽልማት ኖቤል ዝተዛረቦ እንታይ'ዩ?
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ምሸት ኣብ ግዝኣት ኦሃዮ ከተማ ቴሊዶ ተረኺቡ ነይሩ። ኣብኡ ዝተረኸበሉ ምኽንያት ድማ ጎስጓስ መረጻ ንምክያድ'ዩ። እንተኾነ ኣብ ሞንጎ ዘልዓሎ ሓደ ሓሳብ ንብዙሓት ኣዘራሪቡ'ሎ።
ንሱ ስማ ንዘይገለጻ ሓንቲ ሃገር ካብ ኲናት ከምዘድሓና ብምዝኽኻር፡ ሽልማት ኖቤል ሰላም ግን ንዕኡ ዘይኮነስ ንመራሒ እታ ሃገር ከምዝተወሃበ ተዛሪቡ።
"ብዛዕባ ሽልማት ኖቤል ሰላም ክነግረኩም፤ ስምምእ ገይረ ንሓንቲ ሃገር ኣድሒነ፤ እንተኾነ መራሒ ናይታ ሃገር 'ነታ ሃገር ኣድሒኑ ብዝብል' ሽልማት ኖቤል ሰላም ከምዝተዓወተ ሰሚዐ። ኣብኡ ግን ዝሰራሕኽዎ ስራሕ ኣይነበረን? ነይሩ'ዩ። ግን ከኣ ነዚ ክሳብ ዝፈለጥና ንሱ'ዩ ዘገድስ" ኢሉ።
እዚ ዘረባ ትራምፕ፡ ምስ ኢትዮጵያ፣ ቀዳማይ ሚንስትር ኣብዪን ዝረኸቦ ሽልማት ኖቤልን ከምዝተሓሓዝ ብዙሓት ይገልጹ ኣለዉ።
ሽልማት ኖቤል ሰላም ንዕኡ እናተገበአ ንኻልእ ከምዝተውሃበ ዘመልከተሉ ሓሳብ ከምዝኾነ'ውን ይዛረቡ። እቲ መራሒ ሽልማት ክረክብ ዘኽኣሎ ንሱ ከምዝኾነ'ዩ ዘረድእ ዘሎ ዝብሉ'ውን ኣለዉ።
ኣብ ሞንጎ'ቲ ንልዕሊ ሓደ ሰዓትን ፈረቓን ዘስምዖ ዘረባ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከልዕል ከሎ፡ እታ ሃገር መን'ያ? እቲ መራሒ ኸ? ንዝብሉ ሕቶታት ዘንጽር ሓሳብ ኣይሃበን።
ዓብዪ ኲናት!
ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ዘረብኡ፡ በቲ ንሱ ገይረዮ ዝበሎ ጻዕሪ ዓብዪ ኲናት ክተርፍ ከምዝኸኣለ ገሊጹ'ዩ። ንክልተ ሃገራት ካብቲ ኲናት ከምዘትረፈ'ውን ሓቢሩ።
ካብ ኲናት ከምዘድሓና ዝገለጻ ሃገር ኢትዮጵያ እንተኾይና'ሞ፡ ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝወሰደ መራሒ'ውን ቀዳማይ ሚንስትር ኣብዪ እንተኾይኑ፡ 'እቲ ኲናት ምስ መን'ዩ ነይሩ?' ዝብል ሕቶ ክለዓል ግድን'ዩ።
ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝጸርሕወን ሃገራት ክልተ'የን። ምስ ግብጺ ወይ ምስ ኤርትራ ከም ዝተሓሓዝ የረድኡ።
እቲ ኣትሪፈዮ ዝበሎ ኲናት ኣብ ሞንጎ እተን ብጉዳይ ህንጸት ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ዘይተቓደዋ ኢትዮጵያን ግብጽን እንተኾይኑ፡ ቀዳማይ ሚንስትር ኣብዪ ሽልማት ዝረኸበ ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ክመጽእ ብምግባሩ እዩ።
ስለዚ ዘረባ ትራምፕ ትርጉም ከምዘይህልዎ ብዙሓት ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ይገልጹ።
ካብዚኦም ሓደ ደስቲን ሚለር ዝተበሃለ ተጠቃሚ ትዊተር "ትራምፕ ኣብ ኣኼባ ሚንስትራት ኢትዮጵያ፣ ግብጽን ሱዳንን ሓደ ግዜ ጥራይ እዩ ተረኺቡ። ኣብ ጉዳይ እቲ ግድብ ንዝርከብ ለውጢ ዋንነት ክወስድ ድዩ ደልዩ? ክብል ሓቲቱ'ሎ።
ብኻልእ ገጽ ከኣ ዘረባ ትራምፕ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምዝተሓሓዝ ዘረድኡ ኣለዉ። ነዚ ዝበሉሉ ምኽንያት ከኣ ኣብ መፋርቕ 2010 ኣሜሪካዊ ኣምባሳደር ዶናልድ ያማማቶ፡ ናብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ጂቡትን ብተደጋጋሚ ዝገበሮ ምብጻሕ እዩ።
ስለዚ ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ንኽመጽእ መንግስቲ ኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕን እጃም ከምዝነበሮም የዘኻኽሩ። ትራምፕ ነዚ ዝገልጽ ዘረባ ከምዝተዛረበ ድማ ይሕብሩ።