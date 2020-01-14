ኤርትራ ንመግለጺ ስዑዳዊ ሚኒስተር ጉዳያት ኣፍሪቃ ነጺጋ
ስዑዳዊ ሚኒስተር ጉዳይ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣሕመድ ካታን፡ ንስትራተጂካዊ ኣገዳስነት ቤት ምኽሪ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪን ወሽመጥን ዓደንን ኣመልኪቱ፡ ኣሽራቕ ኣል ኣውሳጥ ምስ ዝተባህለት ኣብ ለንደን እትሕተም ጋዜጣ ዓረብ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት፡ ብዛዕባ ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ንዝተዛረቦ ዘረባ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ነጺጉዎ።
ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ "ጽቡቕ ድልየት ዓለምለኻዊ መሻርኽትና ኣፍልጦ ዝወሃቦ እኳ እንተኾነ፡ ንኣፍሪቃን ዓወታታን ዘነኣእስ ሕሱር ጸብጻብ "ዘይግቡእን ንምስሊ እታ ንግስነት ዝድውንን እዩ" ኢሉ።
እቲ ስዑዳዊ ሚኒስተር ካብቲ ቀንዲ ዛዕባ፡ ማለት ኣገዳስነት ቤትምኽሪ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕርን ወሸመጥ ዓደንን ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃን ዓረብን፡ ብምውጻእ ብዛዕባ ምህዳእን ምትዕራቕን ጎንጽታት ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዝተዛረበ እቲ መግለጺ ይኸስስ።
እቲ በዓል ስልጣን፡ ስዑዲ ዓረብ፡ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ንዘሎ ፍልልይ ንምውጋድ ዘካየደቶ ጻዕርታት ከብርህ እንከሎ፡ እታ ንግስነት እስላማዊ ተራኣ ኣብ ግብሪ ብምውዓል፡ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላም ከተምጽእ ከም ዘኸኣለት ምዝራቡ መግለጺ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሓቢሩ።
ኣስዒቡ'ውን መብርሂ እቲ ስዑዳዊ ሚኒስተር ምስ "መበቆልን ክውንነትን እቲ ታሪኻዊ ስምምዕ" ከም ዘይሳነ ሓቢሩ።
ኣብ ፈለማ ናይዚ ወርሒ፡ ስዑዲ-ዓረብ እትመርሖ ኣኼባ ሚኒስተራት ጒዳያት ወጻኢ ንቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ዘዳወባ ሃገራትን ኣብ ሪያድ ተኻይዱ። ግብጺ፡ ሱዳን፡ ጅቡቲ፡ ሶማል፡ ዮርዳኖስን የመንን ኤርትራን፡ ኣባላት ናይቲ ምትሕብባር እየን።
ሚኒስተር ኣሕመድ ካታን እንታይ'ዩ ኢሉ?
ሚኒስተር ጉዳይ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣሕመድ ካታን ንስትራተጂካዊ ኣገዳስነት ቤት ምኽሪ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕርን ወሸመጥ ዓደንን ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃን ዓረብን ኣመልኪቱ ብሓሙስ ምስ ስዑዳዊት ጋዜጣ ኣሽራቕ ኣል ኣዉሳጥ ቃለ መሕትት ኣካይዱ።
ሚኒስተር ካታን "ስዑዲ ንኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪ ቀዲማ ዝተገንዘበትን ኣቐዲማ እቲ ማያዊ መገዲ ውሑስ ክኸውን ዓለም ለኻዊ ሓባራዊ ጻዕርታት ክካየድን ጻውዒት ዝገበረት ሃገር ኢያ" ምባሉ እታ ጋዜጣ ሓቢራ።
ስዑዲ ዓረብ ብፍላይ ነዚ ዞባ ዘተኮረ ናይ ምትሕብባር ቅርጸ-መቓን ንምቛም ካብ 1956 ጀሚራ ትሰርሕ ከም ዝነበረትን፡ ኣብ 1956፡ 1972፡ 1976 ከምኡውን 1982 ዝተፈላለዩ ስምምዓት ከም ዝተበጽሐን ሚኒስተር ካታን ምግላጹ፡ እታ ጋዜጣ ኣብ ጽሑፋ ኣስፊራ።
ቀይሕ ባሕሪ ንሰለስተ ኣህጉራት ኣብ ዘራኽብ ጂኦግራፍያዊ ስፍራ ስለዝርከብ፡ ድሕነትን ውሕስነትን ቀይሕ ባሕሪ፡ ንስዑዲ ዓረብ ልዑል ስትራተጂካውን ጂኦፖለቲካውን ኣገዳስነት ከም ዘለዎ እቲ ሚኒስተር ገሊጹ።
ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃ ሰላም ንምስፋን ስዑዲ ዓረብ ጻዕርታት ተካይድ ምዃናን፡ ፈላሚ ውጽኢት ናይዚ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተበጽሕ ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላም ምዃኑ፡ ሚኒስተር ኣሕመድ ካታን ምግላጹ'ያ እታ ኣብ ለንደን ዝመደበራ ዓለምለኻዊት ጋዜጣ ኣብ ጽሑፋ ኣስፊራ።
ስምምዕ ሰለም ኢትዮ-ኤርትራን ተራ ስዑዲ ዓረብ፡ ሕቡራት ኢማራትን፡ ኣሜሪካን
ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቅን ገለ ኣዋርሕ ድሕሪ'ቲ ኣብ ኣስመራ ዝኸተምዎ ናይ ሰላም ስምምዕ ኣብ ስዑድን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ተረኸቦም ዝለዓለ ኒሻን እተን ሃገራት ተሸሊሞም እዮም።
ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ'ውን ብሓሙስ ናይ መረጻ ጎስጓስ ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ እዋን፡ ንሓንቲ ስማ ዘይገለጻ ሃገር ካብ ኲናት ከምዘድሓናን መራሒ ናይታ ሃገር ሽልማት ኖቤል ሰላም ከም ዝተወሃቦን ተዛሪቡ ነይሩ።
ንሱ "ብዛዕባ ሽልማት ኖቤል ሰላም ክነግረኩም፤ ስምምዕ ገይረ ንሓንቲ ሃገር ኣድሒነ፤ እንተኾነ መራሒ ናይታ ሃገር 'ነታ ሃገር ኣድሒኑ ብዝብል' ሽልማት ኖቤል ሰላም ከምዝተዓወተ ሰሚዐ። ኣብኡ ከኣ ዝሰራሕክዎ ስራሕ ነይሩ'ዩ። ግን ከኣ ነዚ ክሳብ ዝፈለጥና ንሱ'ዩ ዘገድስ" ኢሉ።
ብዙሓት ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቅድሚ ምኽታም ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ንዝተራእየ ተደጋጋሚ መገሻታት ኣሜሪካዊ ኣምባሳደር ዶናልድ ያማማቶ ብምዝክኻር ዘረባ ትራምፕ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ከም ዝኾነን፤ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ንክመጽእ እጃም ከም ዝነበሮ ይገልጹ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቢይ ኣሕመድ፡ ንዘረባ ትራምፕ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ፡ "ፕረዚደንት ትራምፕ ቅሬታ [ኣብ ሽልማት ኖቤል ሰላም] እንተዳኣ ሃልይዎ፡ ቅሬትኡ ናብ ኦስሎ እምበር ናብ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ከቕርብ ዘለዎ። ኣነ ድማ ንሽልማት ዘይኮንኩስ ነቲ ዞባ ሰላም ኣድላዪ ስለዝኾነ እምበር" ኢሉ።