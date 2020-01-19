ኣብ ቻይና ዝተረኣየ ሓድሽ ቫይረስ ዝርግሕኡ ይውስኽ ኣሎ
ኣብ ቻይና ብዝተረኣየ ሓድሽ ቫይረስ ዝተለኸፉ ሰባት ቁጽሮም ካብቲ ብሰበስልጣን ዝተገለጸ ከምዝዛይድ ተመራመርቲ ንቢቢሲ ሓቢሮም።
ዛጊት 60 ሰባት እቲ ቫይረስ ከምዝተረኸቦም'ኳ እንተተሓበረ፡ እንግሊዛውያን ክኢላታት ግን እቲ ቁጽሪ ናብ 1,700 ከምዝጽጋዕ ይዛረቡ።
እቲ ቫይረስ ኣብ ቻይናዊት ከተማ ዉሃን ዝሓለፈ ታሕሳስ ካብ ዝረኣይ ጃሚሩ ዛጊት ክልተ ሰባት ኣብ መተንፈሲ ብዘጋጠሞም ጸገም ጥዕና ሞይቶም'ዮም።
"ቅድሚ ሰሙን ካብ ዝነበረኒ ስምዒት ብዝበለጸ ሕዚ ክሻቐል ጀሚረ ኣለኹ" ኢሉ ሳይንቲስት ለበዳ ሕማማት ፕሮፌሰር ኒል ፈርጉሰን።
- ኣብ ቻይና፡ ኣመንዝራነት-ናይ ጉልበት ስራሕ ከምዘቕጽዕ ትፈልጡዶ?
- 'ቻይና ዝተኣገደ ኬሚካል ብምጥቃማ ኣብ ባህሪያዊ ከባቢ ዕንወት ይወርድ ኣሎ'
- ቻይና ኣብቲ ዝረሓቐ 'ከውሊ' ወርሒ መንኮርኮር ኣዕሊባ
ሲንጋፖርን ሆንግኮንግን ካብ ከተማ ሁዋን ንዝመጽኡ ገያሾ ክምርምራ ጀሚረን ኣለዋ።
ሰብ መዚ ኣሜሪካ'ውን ኣብ ዓበይቲ መዕርፎ ነፈርቲ ሳን ፍራንሲስኮ፣ ሎስ ኣንጀለስን ኒው ዮርክን ካብ ዓርቢ ዝጀመረ ምርመራ ተጓዓዝቲ ክካየድ ውሳነ ኣሕሊፎም ኣለው።
ሰበስልጣን ቻይና እቲ ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ከምዝመሓላለፍ ዘረጋግጽ ውጽኢት ከምዘየለ ይዛረቡ።
ካብ ዝተለኸፉ መግብታት ባሕርን ካልኦት እንስሳትን ናብ ሰብ ከምዝተሰጋገረ ድማ ይገልጹ።
ፕሮፌሰር ፈርጉሰን ብወገኑ "ሰባት፡ እቲ ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ከምዝመሓላለፍ ብምግማት ሕዚ ካብ ዝርከበሉ ብዝያዳ ክሰፍሕ ከምዝኽእል ክሓስቡ ኣለዎም" ኢሉ።
እቲ ቫይረስ እንታይ እዩ?
ካብ ሕሙማት ዝተወሰደ ቅምሶ [sample] ኣብ ላቦራቶሪ ምርመራ ተኻይድሉ እዩ።
ሰበስልጣን ቻይናን ትካል ጥዕና ዓለምን፡ እቲ ረኽሲ ናይ ኮሮናቫይረስ ከምዝኾነ ድማ ኣብ መደምደምታ በጺሖም።
ኮሮናቫይረስስ ናይ እኩባት ቫይረስ ስድራ ኮይኑ፤ ቅድሚ ሕዚ ድምር ሽድሽተ ቫይረሳት ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ ተረኺቡ ዘሎ ከኣ ሸውዓተ ኮይኖም ኣለዉ። ናይዚኦም ድምር'ዩ ኣብ ደቂሰብ ረኽሲ ዝፈጥር።
ገለ ዝተኻየዱ ምርምራት ግን እዚ ቫይረስ ነቲ ቅድሚ ዓመታት ብዙሓት ሰባት ዝቐተለ ቫይረስ ሳርስ፡ ከም ዝመሳሰል የመልክቱ።