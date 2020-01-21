ኣብ ስሪላንካ ዝተሓሰበ ምዝገባ ክብረወሰን ማናቱ፡ ብሰንኪ ብዝሒ ተኣጓጒሉ

  • 21 ጃንዩወሪ 2020

ስሪላንካ ማናቱ ዝራኸቡሉ ዝዓበየ መድረኽ ዓለም ብምድላው ተመዝግቦ ዝሓሰበት ክብረወሰን ብሰንኪ ብዝሒ ናብቲ መድረኽ ዝመጽኡ ማናቱ ክሰምረላ ኣይከኣለን።

ኣዳለውቲ ናይቲ መድረኽ፡ ማናቱ ስሪላንካ ኣብ ስታድየም ዋና ከተማ ኮሎምቦ ክርከቡ ጻውዒት ዘቕረቡሉ ምኽንያት፡ ነቲ ብ1999 ዝተመዝገበ ክብረወሰን ንምምሕያሽ'ዩ።

ኣብቲ ሽዑ እዋን 3,961 ጽምዲ ማናቱ፣ 37 ሰሰለስተ ኮይኖም ዝተወለዱ፣ 4 ድማ ኣኣርባዕተ ኮይኖም ዝተወለዱ ሰባት ኣብ ሓደ መድረኽ ተራኺቦም ነይሮም።

ትማሊ ሰኑይ ድማ ካብ ትጽቢት ንላዕሊ ዝኾኑ ማናቱ ናብቲ ስታድየም ከቲቶም። ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ዝኾነ ሰልፊ ስለዘጋጠመ ሕግታት ምዝገባ ተጣሒሶም።

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ኣብቲ መድረኽ ካብ ዝተረኸቡ ማናቱ Image copyright AFP
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ማናቱ ስሪላንካ ካብቲ ትጽቢት ዝተገበረ ንላዕሊ ናብ ስታድየም ወጺኦም፤ ናይ ልደት ሰርቲፊኬት ንምርግጋጽ ይፍተን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከኣ ልዕሊ ዓቐን ሰልፊ ኣጋጢሙ።

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መናቱ ንምዝገባ እናተጸበዩ Image copyright Reuters
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...ተሳተፍቲ ምዝገባ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ስእልታት እናተሰኣሉ ይረኣዩ ነይሮም።

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መናቱ ብሓባር እናተሰኣሉ Image copyright AFP
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ኣዳለውቲ'ቲ መድረኽ ብ5,000 ጽምዲ ማናቱ ነቲ ዝነበረ ክብረወሰን ከመሓይሹ ዕላማ ነይርዎም።

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ማናቱ ስሪላንካ Image copyright Reuters
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ኣብ ስሪላንካ በቲ ትካለ ዝተመዝገቡ 14,000 ጽምዲ መናቱ ከም ዘለው ጸብጻብ ወኪል ዜና ፈረንሳ - ኤ ኤፍ ፒ የመልክት።

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ሰለስተ ጽምዲ ማናቱ ስሪላንካ Image copyright Reuters
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ካብ ሞንጎ ማናቱ ክልተ ጀነራላት ስሪላንካ [ጃያንታን ፖርካን] ይርከብዎም።

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ማናቱ ጀነራላት ስሪላንካ Image copyright AFP
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ካልኦት ኣባላት ሰራዊት ምክልኻልን ጸጥታን እውን ተረኺቦም።

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ጽምዲ ማናቱ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል Image copyright EPA
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እቲ ዝለዓለ ቁጽሪ ማናቱ ዝተረኸቡሉ ኣጋጣሚ ንመምርሕታት መዝገብ ክብረወሰን ዓለም ከይነማልኡ ከምዝገበሮም ኣዳለውቲ'ቲ መድረኸ ይገልጹ።

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ማናቱ መነኮሳት ቡድሃ Image copyright Reuters
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ቡድሃውያን ማናቱ መነኮሳት'ውን ካብ ሞንጎ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ እዮም።

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ንምዝገባ ዝጽበዩ ማናቱ መስርዕ ሒዞም Image copyright Reuters
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ኣዳለውቲ፡ ኣብ ቀጻሊ ካልእ መድረኽ ንምድላው ከምዝሓሰቡ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ተሳተፍቲ'ውን ደጊሞም ንምፍታን ሕጉሳት ከምዝኾኑ ገሊጾም።

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ማናቱ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኣብቲ መድረክ ተረኺበን ነይረን Image copyright AFP
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መሰል ቅዳሕ ኩሎም ስእልታት ሕሉው እዩ። [All pictures subject to copyright.]

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