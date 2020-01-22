ሓድሽ ቫይረስ ቻይና ኣብ ኣመሪካ ተራእዩ
ሓድሽ ኣብ ቻይና ዝተረኸበ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣመሪካ ከምዝተርኣየ እታ ሃገር ኣፍሊጣ።
ማእኸል ምቁጽጻር ሕማማት እታ ሃገር ከምዝገለጾ፡ እቲ ኣብ ቻይና ከተማ ዉሃን ዝጀመረ ቫይረስ፡ ኣብ ሓደ ካብ ቻይና ናብ ግዝኣት ሲያትል ዝመጸ ሰብ እዩ ተራእዩ።
በቲ ካብ ቻይና ግዝኣት ዉሃን ዝተዛመተ ቫይረስ ዛጊድ 300 ሰባት ከምዝተታሕዙን ሽዱሽተ ከምዝሞቱን ተፈሊጡ'ሎ።
ሰሜን ኮርያ ብወገና ነቲ ቫይረስ ብምስጋእ ንግዚኡ ዶብታ ንበጻሕቲ ዕጹው ከምዝገበረት ተገሊጹ።
- ንቻይና ዘሰንበደ ለበዳ ዘይተፈለጠ ሓድሽ ቫይረስ ነድሪ ሳምቡእ
- ቻይና ኣብቲ ዝረሓቐ 'ከውሊ' ወርሒ መንኮርኮር ኣዕሊባ
- ኣብ ቻይና፡ ኣመንዝራነት-ናይ ጉልበት ስራሕ ከምዘቕጽዕ ትፈልጡዶ?
ኣብ ታይላንድ ክልተ፣ ጃፓን ሓደ ከምኡ'ውን ኣብ ደቡብ ኮርያ ሓደ ረኽሲ እቲ ቫይረስ ከምዝተረኸቦም ዝተረጋገጸ ኮይኑ፤ እቶም ውልቀ ሰባት ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ከተማ ዉሃን ዝተጓዓዙ እዮም።
ብዛዕባ እቲ ቫይረስ
- ካብ ሕሙማት ዝተወሰደ ቅምሶ [sample] ኣብ ላቦራቶሪ ምርመራ ተኻይድሉ እዩ።
- ሰበስልጣን ቻይናን ትካል ጥዕና ዓለምን፡ እቲ ረኽሲ ናይ ኮሮናቫይረስ ከምዝኾነ ድማ ኣብ መደምደምታ በጺሖም።
- ኮሮናቫይረስስ ናይ እኩባት ቫይረስ ስድራ ኮይኑ፤ ቅድሚ ሕዚ ድምር ሽድሽተ ቫይረሳት ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ ተረኺቡ ዘሎ ከኣ ሸውዓተ ኮይኖም ኣለዉ። ናይዚኦም ድምር'ዩ ኣብ ደቂሰብ ረኽሲ ዝፈጥር።
- ተመራመርቲ እቲ ቫይረስ ካብ እንስሳት ዝመጽአ ክኸውን ከምዝኽእል እንተኣመኑ'ኳ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ከምዝመሓላለፍ ተርእዮታት ኣሎ
- ምልክታቱ ድማ ረስኒ፣ ሰዓል፣ ሕጽረት ኣየርን ጸገም ምስትንፋስን እዮም
- ሰባት ምስ እንስሳት ኣብ ዘለዎም ርክብ ጥንቃቐ ክገብሩ፤ ስጋን እንቋቑሖን ብጥንቃቐ ከብስሉ፣ ምልክታት ምስ ዝተረኣዮ ሰብ ዘለዎም ምትንኻፍ ክንክዩ
ምንጪ: ትካል ጥዕና ዓለም [World Health Organization]