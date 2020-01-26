ኢትዯጵያ፡ ብዛዕባ ዝተጨወያ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎ፡ ዛጊት እንታይ ንፈልጥ?
17 ተምሃሮ ዩንቨርሲቲ ደምቢዶሎ፡ ብምኽንያት ናይ ጸጥታ ጸገም ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ናብ ዓዶም እናተመለሱ እናሃለዉ፡ ብዘይተፈልጡ ሰባት ተጨውዮም ከምዝተወሰዱ ካብ ዝግለጽ ልዕሊ 50 መዓልታት ሓሊፉ።
ካብቶም ዝተጨወዩ ተምሃሮ፡ መብዛሕተአን ደቂኣንስትዮ እየን።
መብዛሕትኦም ስድራ ናይቶም ተምሃሮ ነዚ ዜና መጭወይቲ ዝሰምዑ፡ ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ 24 ሕዳር 2012 ነይሩ። ካብ ሽዑ ጀሚሮም ንክልተ ሰሙናት ብቴሌፎን ደሃይ ይረኽቡ ነይሮም።
ብድሕሪኡ ግን፡ ደሃይ እተን ተምሃሮ ኣይረኸቡን። በዚ ድማ ኣብ ሓያል ጭንቀት ተሸሚሞም ጸኒሖም።
2 ጥሪ 2012፡ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኢስተር ኢትዮጵያ፡ ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ኣቢሉ 21 ተጨውዮም ዝነበሩ ተምሃሮ ከምዝተለቐቑን፡ 6 ግን ገና ኣብ ኢድ ጨወይቶም ከምዘለዉን ገሊጹ ነይሩ።
ስድራ እቶም ተምሃሮ ግን "ደቅና ኣይተመለሱን" እዮም ዝብሉ። መንግስቲ መብዛሕተኦም እቶም ተጨውዮም ዝነበሩ ተለቒቖም እዮም እኳ እንተበለ "ውላደይ ተመሊሱ" ዝበለ ስድራ ግና ኣይተረኸበን።
እዚ ድማ፡ ካልእ ጥርጣረታት ክፈጥር ጀሚሩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ድሕሪ'ዚ ንጹር ሓበሬታ ኣብ ክንዲ ምሃብ "ስቕታ" ብምምራጹ ዝተቖጥዑ ዜጋታት፡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ "ተምሃሮና ምለሱልና" [#BringBackOurStudents] ዝብል ጎስጓስ ጀሚሮም ኣለዉ።
እቶም ዝተጨወዩ ተምሃሮ መነ'መን ይበሃሉ?
ቢቢሲ፡ ካብ ስድራ እቶም ዝተጨወዩ ተምሃሮ ብዝረኸቦ ሓበሬታ፡ ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ዝተጨወዩ ተምሃሮ እዚ ዝስዕብ እዩ።
- በላይነሽ መኮንን ደምለው
- ሳምራዊት ቀሬ ኣስረስ
- ዘውዴ ግርማው ፈጠነ
- ሙሉ ዘውዴ አዳነ
- ግርማቸው የኔነህ አዱኛ
- ስርጉት ጌትነት ጥበቡ
- ትዕግስት መሳይ መዝገቡ
- መሠረት ከፍያለው ሞላ
- ዘመድ ብርሃን ደሴ
- ሞነሞን በላይ አበበ
- ጤናዓለም ሙላቴ ከበደ
- እስካለሁ ቸኮል ተገኘ
- ኣሳቤ ኣየለ አለም
- ቢተውልኝ ኣጥናፍ ኣለሙ
- ግርማው ሐብቴ እማኘው
- ኣታለለኝ ጌትነት ደረሰ
- ክንዳየሁ ሞላ ገበየሁ
እቶም ተምሃሮ ብኸመይ ተጨውዮም?
ተምሃሪት ኣስምራ ሹሜ ሓንቲ ካብቶም ዝተጨወዩ ተምሃሮ ከምዝነበረት እያ ትዛረብ። ነቲ ዝነበረ ኩነታት ድማ፡ ብኸምዚ ገሊጻቶ።
"ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደምቢ ዶሎ ተምሃሪት ቀዳማይ ዓመት ኢንጂነሪንግ እየ። ካብ ሞንጎ እቶም ዝተጨወዩ ተምሃሮ ሓንቲ ነይረ። ፈለማ በቶም ጨወይቲ ዝተትሓዝና 18 ተምሃሮ ነይርና። ኣነ ስለዘምለጥኩ፡ ሕዚ ተታሒዞም ዘለዉ ተምሃሮ 17 እዮም። ካብኣቶም፡ እቶም ኣርባዕተ ደቂተባዕትዮ፡ 13 ድማ ደቂኣንስትዮ እየን።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደምቢ ዶሎ ጎንፂ ስለዝነበረ፡ ተምሃሮ ነቲ ቀፅሪ ገዲፎም ወፅዮም ነይሮም። ንሕና እውን ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ክንወፅእ ሓሲብና፤ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብቀጥታ ዝወስድ መገዲ ስለዝተዓፀወ፡ ካብ ደምቢ ዶሎ ብጋምቤላ ገይርና፡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክንኣቱ ወሲንና።
ኩላትና ካብ ከባብታት ክልል ኣምሓራ ኢና መፂእና።
ካብ ደምቢ ዶሎ ናብ ጋምቤላ ንምኻድ 30 ብር ዘኽፍል እንትኸውን፡ ትልምና፡ ኣብ ጋምቤላ ሓዲርና ናብ ኣዲስኣበባ ክንከይድ እዩ ነይሩ። ኣብ ሞንጎ ደምቢ ዶሎን ጋምቤላን ኣብ ትርከብ 'ሱድ' ትበሃል ከባቢ ምስ በፃሕና፡ ገዘፍቲ መናእሰይ ነታ መኪና ደው ብምባል፡ ዓፊኖምና።
እቲ ከባቢ ፅዑቕ ጫካ ብምዃኑ፡ ናብ ውሽጢ ሒዞምና ኣትዮም። እናእወና እንከለና እዮም ሒዞምና ከይዶም። ፍርቂ እቲ ጫካ ምስተጓዓዝና፡ ዝተወሰና ደቂኣንስትዮ ስለዝደኸመን ወዲቐን። ኣብዛ ፃት ነተን ዝወደቓ፡ 'ተልዓላ' እናበሉ ከልዕልወን እንትፍትኑ እየ፡ ኣነ ካብ ዓይኖም ተሰዊረ" ኢላ።
ኣስምራ ሕዚ ኣብ ዓዳ፡ ኣብ ከተማ ኣዲስ ዘመን እያ ዘላ።
ስድራ እቶም ተምሃሮ ከመይ ኣለዉ?
ኣብ ክልል ኣምሓራ እትርከብ ከተማ ኣዲስ ዘመን ኣብ ሓዘን እያ ዘላ። ምኽንያቱ ከኣ፡ መብዛሕተኦም ካብቶም ዝተጨወዩ ተምሃሮ ካብዛ ከተማ እዮም።
ጋዜጠኛ ቢቢሲ ንስድራ እቶም ተምሃሮ ክረክብ ናብ'ዛ ከተማ ኣብ ዝኸደሉ፡ ስድራ እቶም ተምሃሮ ተስፋ ቆሪጾም ከምዝረኸቦም ይገልጽ።
"2 ጥሪ ተፈቲሖም ምስተብሃልና ደስ ኢሉና ነይሩ፤ እንተኾነ ክሳብ ሕዚ ምስ ደቅና ኣይተራኸብናን። ተቐቲሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስግኣት ኣለና" ኢሎም።
"ሞይተን እንተኾይነን እውን ይንገሩና እሞ ስድራ ተኣኪቡ በኽዩ ይውጸኣሉ። በብመዓልቱ እንታይ ኮን ኮይነን ይኾና እናበልና ሳዕሪ ጸሪና" ኢሎም።
መንግስቲ ክልል ኣምሓራ እንታይ ኢሉ?
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣይተ ላቀ አያሌው፡ ትማሊ ቀዳም ኣብ ቴሌቪዥን ኣምሓራ ቀሪቡ፡ ነቶም ተምሃሮ ንምልቃቕ ብደረጃ ሃገር ዝተገበረ ጻዕሪ "ውሑድ እዩ" ክብል ነቒፉ እዩ።
"ብፍላይ ድማ ነቲ ከባቢ ዘመሓድር መንግስቲ ኦሮሚያን መንግስቲ ፌደራልን ቆላሕታ ሂቦም ነቶም ተምሃሮ ከፍትሕዎም ኣለዎም" ድማ ኢሉ።
መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ኸ እንታይ ይብል?
ፈለማ፡ ምክትል ሓላፊ ኮሚዩኒኬሽን ኦሮሚያ ኣይተ ዴሬሳ ተረፈ "ዝተጨወየ ተምሃሪ የለን" ኢሉ ነይሩ።
ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ፡ እቶም ተምሃሮ ተለቒቖም እዮም ምስበለ ድማ፡ "እቶም ተምሃሮ ኣበይ ኣለዉ?" ክንብል ንምክትል ሓላፊ ጸጥታ ኦሮሚያ ኮሎኔል አበበ ገረሱ ሓቲትናዮ ነይርና። መልሲ ክህበና ኣይፈቐደን።
ድሕሪ'ቲ ናይ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር መግለጺ ግን፡ ኮሎኔል አበበ "እቶም ተምሃሮ ኣብ ኢድ መንግስቲ እዮም ዘለዉ" ኢሉ ነይሩ።